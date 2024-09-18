На подступах к Киеву работали силы ПВО

В ночь на 18 сентября 2024 года в Киеве слышали взрывы. Вблизи города работали силы ПВО.

Об этом сообщил в телеграм-канале начальник КГВА Сергей Попко, информирует Цензор.НЕТ.

"Угроза БпЛА для столицы! На подступах к Киеву работает ПВО. Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги!", - отмечал чиновник.

Сейчас в Киеве объявлен отбой угрозы, впрочем тревога все еще продолжается на Киевщине и в соседних регионах.

По состоянию на 6.40 актуальная карта тревог такова:

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О последствиях атаки информации на эту минуту нет.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что ночью 18 сентября во время атаки российских "Шахедов" на Киевщине работало ПВО.