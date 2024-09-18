На подступах к Киеву работали силы ПВО
В ночь на 18 сентября 2024 года в Киеве слышали взрывы. Вблизи города работали силы ПВО.
Об этом сообщил в телеграм-канале начальник КГВА Сергей Попко, информирует Цензор.НЕТ.
"Угроза БпЛА для столицы! На подступах к Киеву работает ПВО. Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги!", - отмечал чиновник.
Сейчас в Киеве объявлен отбой угрозы, впрочем тревога все еще продолжается на Киевщине и в соседних регионах.
По состоянию на 6.40 актуальная карта тревог такова:
О последствиях атаки информации на эту минуту нет.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что ночью 18 сентября во время атаки российских "Шахедов" на Киевщине работало ПВО.
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Тому координацію ППО досить легко зробити - були б люди. А люди є. Наприклад мій брат, який демобілізований ще в кінці 22-го року, має досвід і командира рапіри і 2-го номера фаготу і купу інших навичок - що заважає зробити координацію дій з ним.
Або товариш з сусіднього села - він зараз якраз десь на мобільних групах ППО, буває у відпустці - за час відпустки тут міг би теж відпрацювати по шахедах, щоб у нього був дозвіл.
Знайти людину, яка може працювати на крупнокаліберному кулеметі не перебуваючи в ЗСУ на волонтерських засадах можна в кожному селі. Живе, працює вдома, як звично; при підльоті шахеду (а це зазвичай буває вночі і зранку) отримує цілевказання і при можливості атакує ціль.