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На подступах к Киеву работали силы ПВО

Шахеди біля Києва

В ночь на 18 сентября 2024 года в Киеве слышали взрывы. Вблизи города работали силы ПВО.

Об этом сообщил в телеграм-канале начальник КГВА Сергей Попко, информирует Цензор.НЕТ.

"Угроза БпЛА для столицы! На подступах к Киеву работает ПВО. Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги!", - отмечал чиновник.

Сейчас в Киеве объявлен отбой угрозы, впрочем тревога все еще продолжается на Киевщине и в соседних регионах.

По состоянию на 6.40 актуальная карта тревог такова:

повітряна тривога карта

Также смотрите: Последствия атаки вражеских "Шахедов" на Киевскую область. ФОТОрепортаж

О последствиях атаки информации на эту минуту нет.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что ночью 18 сентября во время атаки российских "Шахедов" на Киевщине работало ПВО.

Автор: 

Киевская область (4136) ПВО (2749) дроны (3923) Воздушные атаки на Киев (698)


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От чому не можуть дати кулемети на місцеві громади? Не пістолети і автомати, які потенційно можна використати для криміналу, а саме кулемети. Щоб думки про кримінал повністю відпали, можна дати лише крупнокаліберні кулемети - ДШК або Браунінги. У мене останнім часом ці шахеди постійно літають, була б чим - я б тут їх міг уже кілька штук завалити. А так... Лише дного догнали з гелікоптера і збили і все.
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18.09.2024 08:20 Ответить
Тому що має бути чітка координація дій, а не шмаляти куди попало. Хочеться потримати зброю-ЗСУ чекають на усіх бажаючих.
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18.09.2024 08:43 Ответить
У лютому-березні 22-го року була чітка координація. Зброю роздали, причому без оформлення в тероборону і нормально було. Закон був і, здається, він і досі не втратив чинність.
Тому координацію ППО досить легко зробити - були б люди. А люди є. Наприклад мій брат, який демобілізований ще в кінці 22-го року, має досвід і командира рапіри і 2-го номера фаготу і купу інших навичок - що заважає зробити координацію дій з ним.
Або товариш з сусіднього села - він зараз якраз десь на мобільних групах ППО, буває у відпустці - за час відпустки тут міг би теж відпрацювати по шахедах, щоб у нього був дозвіл.
Знайти людину, яка може працювати на крупнокаліберному кулеметі не перебуваючи в ЗСУ на волонтерських засадах можна в кожному селі. Живе, працює вдома, як звично; при підльоті шахеду (а це зазвичай буває вночі і зранку) отримує цілевказання і при можливості атакує ціль.
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18.09.2024 08:59 Ответить
Координація має бути не з сусідом, а з відповідними підрозділами ППО.
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18.09.2024 15:40 Ответить
 
 