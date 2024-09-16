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Последствия атаки вражеских "Шахедов" на Киевскую область. ФОТОрепортаж

В ночь на 16 сентября 2024 года российские оккупанты массированно атаковали Киевскую область ударными дронами-камикадзе. Повреждения получили дома местных жителей и автомобили.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций полиции Киевщины.

Последствия вражеской атаки

По состоянию на 08:35 получили повреждения пять частных домов и пять автомобилей. К сожалению, местная жительница получила ранения. Пострадавшая госпитализирована в больницу, ей оказывается помощь. Также произошло возгорание травяного настила.

По факту нарушения законов и обычаев войны следователями будет начато уголовное производство по ст. 438 Уголовного кодекса Украины.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Атака "Шахедами" на Киевщину: из-за падения обломков ранена женщина, повреждены дома и машины

Полиция Киевщины напоминает гражданам, что в случае объявления воздушной тревоги необходимо быть бдительными и немедленно направляться в ближайшие укрытия.

Наслідки атаки дронів на Київщину 16 вересня 2024 року
Наслідки атаки дронів на Київщину 16 вересня 2024 року
Наслідки атаки дронів на Київщину 16 вересня 2024 року
Наслідки атаки дронів на Київщину 16 вересня 2024 року

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что в ночь на 16 сентября в Киевской области подразделения противовоздушной обороны работали по российским БпЛА.

По данным Воздушных сил, силы ПВО сбили 53 ударных БпЛА из 56, еще три - локально потеряны.

Также читайте: Враг запустил ударные БпЛА с севера, - Воздушные силы

Автор: 

Киевская область (4151) обстрел (27366) Нацполиция (16498) дроны (3977)


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