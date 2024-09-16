Последствия атаки вражеских "Шахедов" на Киевскую область. ФОТОрепортаж
В ночь на 16 сентября 2024 года российские оккупанты массированно атаковали Киевскую область ударными дронами-камикадзе. Повреждения получили дома местных жителей и автомобили.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций полиции Киевщины.
Последствия вражеской атаки
По состоянию на 08:35 получили повреждения пять частных домов и пять автомобилей. К сожалению, местная жительница получила ранения. Пострадавшая госпитализирована в больницу, ей оказывается помощь. Также произошло возгорание травяного настила.
По факту нарушения законов и обычаев войны следователями будет начато уголовное производство по ст. 438 Уголовного кодекса Украины.
Полиция Киевщины напоминает гражданам, что в случае объявления воздушной тревоги необходимо быть бдительными и немедленно направляться в ближайшие укрытия.
Ранее Цензор.НЕТ информировал, что в ночь на 16 сентября в Киевской области подразделения противовоздушной обороны работали по российским БпЛА.
По данным Воздушных сил, силы ПВО сбили 53 ударных БпЛА из 56, еще три - локально потеряны.
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