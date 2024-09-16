Наслідки атаки ворожих "Шахедів" на Київщину. ФОТОрепортаж

У ніч проти 16 вересня 2024 року російські окупанти масовано атакували Київську область ударними дронами-камікадзе. Пошкоджень зазнали будинки місцевих жителів та автівки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій поліції Київщини.

Наслідки ворожої атаки

Станом на 08:35 зазнали пошкоджень пʼять приватних будинків та пʼять автомобілів. На жаль, місцева жителька дістала поранення. Потерпілу госпіталізовано до лікарні, їй надається допомога. Також сталося загорання трав’яного настилу.

За фактом порушення законів та звичаїв війни слідчими буде розпочато кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.

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Поліція Київщини нагадує громадянам, що в разі оголошення повітряної тривоги необхідно бути пильними та негайно прямувати в найближчі укриття.









Раніше Цензор.НЕТ інформував, що у ніч на 16 вересня в Київській області підрозділи протиповітряної оборони працювали по російських БпЛА.

За даними Повітряних сил, сили ППО збили 53 ударні БпЛА з 56, ще три - локаційно втрачені.

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