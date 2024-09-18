На підступах до Києва працювали сили ППО
У ніч на 18 вересня 2024 року у Києві чули вибухи. Поблизу міста працювали сили ППО.
Про це повідомив у телеграм-каналі начальник КМВА Сергій Попко, інформує Цензор.НЕТ.
"Загроза БпЛА для столиці! На підступах до Києва працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги!", - зазначав чиновник.
Наразі у Києві оголошено відбій загрози, втім тривога все ще триває на Київщині та в сусідніх регіонах.
Станом на 6.40 актуальна карта тривог така:
Про наслідки атаки інформації на цю хвилину немає.
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що вночі 18 вересня під час атаки російських "Шахедів" на Київщині працювало ППО.
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Тому координацію ППО досить легко зробити - були б люди. А люди є. Наприклад мій брат, який демобілізований ще в кінці 22-го року, має досвід і командира рапіри і 2-го номера фаготу і купу інших навичок - що заважає зробити координацію дій з ним.
Або товариш з сусіднього села - він зараз якраз десь на мобільних групах ППО, буває у відпустці - за час відпустки тут міг би теж відпрацювати по шахедах, щоб у нього був дозвіл.
Знайти людину, яка може працювати на крупнокаліберному кулеметі не перебуваючи в ЗСУ на волонтерських засадах можна в кожному селі. Живе, працює вдома, як звично; при підльоті шахеду (а це зазвичай буває вночі і зранку) отримує цілевказання і при можливості атакує ціль.