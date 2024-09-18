На підступах до Києва працювали сили ППО

У ніч на 18 вересня 2024 року у Києві чули вибухи. Поблизу міста працювали сили ППО.

Про це повідомив у телеграм-каналі начальник КМВА Сергій Попко, інформує Цензор.НЕТ.

"Загроза БпЛА для столиці! На підступах до Києва працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги!", - зазначав чиновник.

Наразі у Києві оголошено відбій загрози, втім тривога все ще триває на Київщині та в сусідніх регіонах.

Станом на 6.40 актуальна карта тривог така:

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Про наслідки атаки інформації на цю хвилину немає.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що вночі 18 вересня під час атаки російських "Шахедів" на Київщині працювало ППО.