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На підступах до Києва працювали сили ППО

Шахеди біля Києва

У ніч на 18 вересня 2024 року у Києві чули вибухи. Поблизу міста працювали сили ППО.

Про це повідомив у телеграм-каналі начальник КМВА Сергій Попко, інформує Цензор.НЕТ.

"Загроза БпЛА для столиці! На підступах до Києва працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги!", - зазначав чиновник.

Наразі у Києві оголошено відбій загрози, втім тривога все ще триває на Київщині та в сусідніх регіонах. 

Станом на 6.40 актуальна карта тривог така:

повітряна тривога карта

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наслідки атаки ворожих "Шахедів" на Київщину. ФОТОрепортаж

Про наслідки атаки інформації на цю хвилину немає.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що вночі 18 вересня під час атаки російських "Шахедів" на Київщині працювало ППО.

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От чому не можуть дати кулемети на місцеві громади? Не пістолети і автомати, які потенційно можна використати для криміналу, а саме кулемети. Щоб думки про кримінал повністю відпали, можна дати лише крупнокаліберні кулемети - ДШК або Браунінги. У мене останнім часом ці шахеди постійно літають, була б чим - я б тут їх міг уже кілька штук завалити. А так... Лише дного догнали з гелікоптера і збили і все.
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18.09.2024 08:20 Відповісти
Тому що має бути чітка координація дій, а не шмаляти куди попало. Хочеться потримати зброю-ЗСУ чекають на усіх бажаючих.
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18.09.2024 08:43 Відповісти
У лютому-березні 22-го року була чітка координація. Зброю роздали, причому без оформлення в тероборону і нормально було. Закон був і, здається, він і досі не втратив чинність.
Тому координацію ППО досить легко зробити - були б люди. А люди є. Наприклад мій брат, який демобілізований ще в кінці 22-го року, має досвід і командира рапіри і 2-го номера фаготу і купу інших навичок - що заважає зробити координацію дій з ним.
Або товариш з сусіднього села - він зараз якраз десь на мобільних групах ППО, буває у відпустці - за час відпустки тут міг би теж відпрацювати по шахедах, щоб у нього був дозвіл.
Знайти людину, яка може працювати на крупнокаліберному кулеметі не перебуваючи в ЗСУ на волонтерських засадах можна в кожному селі. Живе, працює вдома, як звично; при підльоті шахеду (а це зазвичай буває вночі і зранку) отримує цілевказання і при можливості атакує ціль.
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18.09.2024 08:59 Відповісти
Координація має бути не з сусідом, а з відповідними підрозділами ППО.
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18.09.2024 15:40 Відповісти
 
 