Общие боевые потери РФ с начала войны – около 637 010 человек (+1130 за сутки), 8691 танк, 18 154 артсистемы, 17 080 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 637 010 российских захватчиков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 18.09.24 ориентировочно составляют:
личного состава - около 637010 (+1130) человек,
танков - 8691 (+6) ед,
боевых бронированных машин - 17080 (+3) ед,
артиллерийских систем - 18154 (+25) ед,
РСЗО - 1188 (+0) ед,
средства ППО - 947 (+0) ед,
самолетов - 369 (+0) ед,
вертолетов - 328 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня - 15354 (+25),
крылатые ракеты - 2592 (+0),
корабли /катера - 28 (+0) ед,
подводные лодки - 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 24784 (+45) ед,
специальная техника - 3109 (+18)
"Данные уточняются", - добавляют в Генштабе.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Черговий респект збітим укрАінскім абломкам дронафф , коториє билі збіти лічно Шайгу із рагаткі ))
Привіт Твєрі!
Дрон в Твєрь, кацап #балом в двєрь
Може то на них НАТО напало?
На тих болотах роками проводився рок-фестиваль "Нашєствіє", ось і накликали собі холеру
Самі винні, хай тепер задіюють шаманський спецназ для вигнання натівських духів
Лишаються гольф - кари та Юпітєри -3 с каляцкай
Дрони влучили у склад БК, почалася детонація, місцева влада оголосила часткову евакуацію населення.
Броні мало наїбашено. І техніки також.
І, хоч Генштаб Сирського пистить про чергову штуку чорних пакетів з орками, але прикрити чергову втрату територій не здатен.
Вчора дивився огляд руху фронтів у Дрозди. Там він знову про те, як в https://deepstatemap.live/#14/48.2600274/37.3727873 Гродівці , https://deepstatemap.live/#14/48.1000056/37.3545860 Українську , біля https://deepstatemap.live/#14/49.5027155/37.9233012 Стельмахівки , https://deepstatemap.live/#14/49.5465751/37.7559308 Колесниківки , https://deepstatemap.live/#12/49.1604826/38.0269456 Невського , https://deepstatemap.live/#12/49.1050157/38.0393028 Новосадового , https://deepstatemap.live/#15/48.2304519/37.3223896 Новогродівки та https://deepstatemap.live/#14/48.0786870/37.4258220 Желанному Першому касапи вчергове просунулись, висунули язики, які ЗСУ ніяк не здатні зрізати.... Не вистачає навіть звичайної зброї, вже не кажучи про далекобійну... Та навіть з дронами, з FPVішками жорстокий дефіцит! За місяць Міноборони спромоглось надати лише 50 штук...
97 одиниць техніки та 1130! чумардосів за день.
Спецтехніка та логістика файно, решта техніки суттєво просіла.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.
P.s. 637 000!!! це більше, ніж таке місто, як Махачкала, кількість населення якого за 3 роки зменшилась на 1000 рил.