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Общие боевые потери РФ с начала войны – около 637 010 человек (+1130 за сутки), 8691 танк, 18 154 артсистемы, 17 080 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Знищення російської техніки

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 637 010 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 18.09.24 ориентировочно составляют:

личного состава - около 637010 (+1130) человек,

танков - 8691 (+6) ед,

боевых бронированных машин - 17080 (+3) ед,

артиллерийских систем - 18154 (+25) ед,

РСЗО - 1188 (+0) ед,

средства ППО - 947 (+0) ед,

самолетов - 369 (+0) ед,

вертолетов - 328 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 15354 (+25),

крылатые ракеты - 2592 (+0),

корабли /катера - 28 (+0) ед,

подводные лодки - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 24784 (+45) ед,

специальная техника - 3109 (+18)

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Воины 109-й ОБрТрО ликвидировали живую силу врага в блиндажах и заброшенных зданиях. ВИДЕО

втрати військ РФ

"Данные уточняются", - добавляют в Генштабе.

Автор: 

армия РФ (19238) Генштаб ВС (6280) ликвидация (3542) уничтожение (6931)


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Топ комментарии
+15
Слава ЗСУ, Слава Україні 🇺🇦
Черговий респект збітим укрАінскім абломкам дронафф , коториє билі збіти лічно Шайгу із рагаткі ))
Привіт Твєрі!
Дрон в Твєрь, кацап #балом в двєрь
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18.09.2024 07:14
+13
Минув 3864 день москальсько-української війни.
97 одиниць техніки та 1130! чумардосів за день.
Спецтехніка та логістика файно, решта техніки суттєво просіла.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

P.s. 637 000!!! це більше, ніж таке місто, як Махачкала, кількість населення якого за 3 роки зменшилась на 1000 рил.
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18.09.2024 08:45
+10
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18.09.2024 08:17
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Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Слава ЗСУ, Слава Україні 🇺🇦
Черговий респект збітим укрАінскім абломкам дронафф , коториє билі збіти лічно Шайгу із рагаткі ))
Привіт Твєрі!
Дрон в Твєрь, кацап #балом в двєрь
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18.09.2024 07:14 Ответить
https://youtu.be/cn_M3TZbJg0 я,я !!! на твері гарна бавовна ...
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18.09.2024 07:43 Ответить
Чому ви вирішили, що то були українські дрони?
Може то на них НАТО напало?
На тих болотах роками проводився рок-фестиваль "Нашєствіє", ось і накликали собі холеру
Самі винні, хай тепер задіюють шаманський спецназ для вигнання натівських духів
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18.09.2024 08:30 Ответить
Чим вас рок образив? Невже подобається вонюча попса та шансон з репом?
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18.09.2024 08:40 Ответить
Отак плавно проскочили 636000 підкопчених москалів. Слава ЗСУ .
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18.09.2024 07:41 Ответить
БМП і танчики - фсьо
Лишаються гольф - кари та Юпітєри -3 с каляцкай
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18.09.2024 07:49 Ответить
Ісчьо єсть Планєта-4😄
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18.09.2024 08:58 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=yaqxVYWjQmc АЗОВЦІ видали себе за ВДВ! ЦЕ ВІДЕО РВЕ СОЦМЕРЕЖІ! Наші хитро вийшли на позиції росіян
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18.09.2024 07:58 Ответить
полезно владеть в совершенстве русским матерным. Смотреть до конца ))
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18.09.2024 08:08 Ответить
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18.09.2024 08:13 Ответить
«Военную часть бабахнули»: російський Торопєц атакували БПЛА

Дрони влучили у склад БК, почалася детонація, місцева влада оголосила часткову евакуацію населення.
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18.09.2024 08:16 Ответить
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18.09.2024 08:17 Ответить
Та то "упалі абломкі, нєт прічін для панікі"
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18.09.2024 08:42 Ответить
Не радує.,
Броні мало наїбашено. І техніки також.
І, хоч Генштаб Сирського пистить про чергову штуку чорних пакетів з орками, але прикрити чергову втрату територій не здатен.
Вчора дивився огляд руху фронтів у Дрозди. Там він знову про те, як в https://deepstatemap.live/#14/48.2600274/37.3727873 Гродівці , https://deepstatemap.live/#14/48.1000056/37.3545860 Українську , біля https://deepstatemap.live/#14/49.5027155/37.9233012 Стельмахівки , https://deepstatemap.live/#14/49.5465751/37.7559308 Колесниківки , https://deepstatemap.live/#12/49.1604826/38.0269456 Невського , https://deepstatemap.live/#12/49.1050157/38.0393028 Новосадового , https://deepstatemap.live/#15/48.2304519/37.3223896 Новогродівки та https://deepstatemap.live/#14/48.0786870/37.4258220 Желанному Першому касапи вчергове просунулись, висунули язики, які ЗСУ ніяк не здатні зрізати.... Не вистачає навіть звичайної зброї, вже не кажучи про далекобійну... Та навіть з дронами, з FPVішками жорстокий дефіцит! За місяць Міноборони спромоглось надати лише 50 штук...
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18.09.2024 08:22 Ответить
То донать на дрони.
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18.09.2024 08:26 Ответить
кожного місяця, з пенсії, і якщо ще десь зароблю щось - додаю. Але тільки на Справу Громад.
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18.09.2024 08:41 Ответить
Так вже неодноразово казали, що МО забезпечує букально 5-10% дронів, котрі потрапляють на фронт, решта - волонтерські. Деякі підрозділи досі не отримували від держави жодного дрона.
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18.09.2024 08:46 Ответить
Якщо ви не там, краще не "безуглити".. Розуміємо що тяжко..
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18.09.2024 08:26 Ответить
Дощі винні, що броні мало.
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18.09.2024 12:15 Ответить
Минув 3864 день москальсько-української війни.
97 одиниць техніки та 1130! чумардосів за день.
Спецтехніка та логістика файно, решта техніки суттєво просіла.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

P.s. 637 000!!! це більше, ніж таке місто, як Махачкала, кількість населення якого за 3 роки зменшилась на 1000 рил.
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18.09.2024 08:45 Ответить
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18.09.2024 08:47 Ответить
Схоже, почали пішки перти... І не без успіху... Лядскі КАБи!.. А F16 - начебто і є трішки, і начебто нема... Скільки вже часу минуло, як нам їх передали, а москалі на передку як літали майже без втрат, так і літають... Вистачає сил і мотивації навіть правий берег бомбити...Боженько, бережи воїнів ЗСУ!!!
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18.09.2024 09:05 Ответить
 
 