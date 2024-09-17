Воины 109-й ОБрТрО ликвидировали живую силу врага в блиндажах и заброшенных зданиях. ВИДЕО
Украинские военные из группы "Птахи Одіна" подразделения БпЛА 109-й отдельной бригады Сил территориальной обороны продолжают успешно уничтожать живую силу врага. Дронами-камикадзе бойцы атаковали российских захватчиков, которые скрывались в блиндажах и заброшенных зданиях.
Соответствующее видео обнародовали в телеграм-канале СтратКом ВСУ, сообщает Цензор.НЕТ.
Добавим, что воины 35-й ОМБр сегодня уничтожили российский танк, однако вражеский экипаж, который выжил, пытался спрятаться в заброшенном здании. Однако украинские защитники атаковали дроном-камикадзе укрытие вместе с оккупантами.
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Luiza
показать весь комментарий17.09.2024 23:05 Ответить Мне нравится 3
Nick Nemo
показать весь комментарий18.09.2024 15:19 Ответить Мне нравится 0
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