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Воины 109-й ОБрТрО ликвидировали живую силу врага в блиндажах и заброшенных зданиях. ВИДЕО

Украинские военные из группы "Птахи Одіна" подразделения БпЛА 109-й отдельной бригады Сил территориальной обороны продолжают успешно уничтожать живую силу врага. Дронами-камикадзе бойцы атаковали российских захватчиков, которые скрывались в блиндажах и заброшенных зданиях.

Соответствующее видео обнародовали в телеграм-канале СтратКом ВСУ, сообщает Цензор.НЕТ.

Добавим, что воины 35-й ОМБр сегодня уничтожили российский танк, однако вражеский экипаж, который выжил, пытался спрятаться в заброшенном здании. Однако украинские защитники атаковали дроном-камикадзе укрытие вместе с оккупантами.

Смотрите также: Дрон-камикадзе уничтожил в небе вражеский беспилотник "Zala Z-16". ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19249) ликвидация (3544)


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17.09.2024 23:05 Ответить
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