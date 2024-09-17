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Воїни 109 ОБрТрО ліквідували живу силу ворога в бліндажах та покинутих будівлях. ВIДЕО

Українські військові з групи "Птахи Одіна" підрозділу БпЛА 109-ї окремої бригади Сил територіальної оборони продовжують успішно нищити живу силу ворога. Дронами-камікадзе бійці атакували російських загарбників, які переховувалися в бліндажах та покинутих будівлях.

Відповідне відео оприлюднили у телеграм-каналі СтратКом ЗСУ, повідомляє Цензор.НЕТ.

Додамо, що воїни 35-ої ОМБр сьогодні знищили російський танк, однак ворожий екіпаж, який вижив, намагався заховатись у покинутій будівлі. Проте українські захисники атакували дроном-камікадзе схованку разом з окупантами.

Також дивіться: Дрон-камікадзе знищив у небі ворожий безпілотник "Zala Z-16". ВIДЕО

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17.09.2024 23:05 Відповісти
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18.09.2024 15:19 Відповісти
 
 