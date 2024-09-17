Воїни 109 ОБрТрО ліквідували живу силу ворога в бліндажах та покинутих будівлях. ВIДЕО
Українські військові з групи "Птахи Одіна" підрозділу БпЛА 109-ї окремої бригади Сил територіальної оборони продовжують успішно нищити живу силу ворога. Дронами-камікадзе бійці атакували російських загарбників, які переховувалися в бліндажах та покинутих будівлях.
Відповідне відео оприлюднили у телеграм-каналі СтратКом ЗСУ, повідомляє Цензор.НЕТ.
Додамо, що воїни 35-ої ОМБр сьогодні знищили російський танк, однак ворожий екіпаж, який вижив, намагався заховатись у покинутій будівлі. Проте українські захисники атакували дроном-камікадзе схованку разом з окупантами.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Luiza
показати весь коментар17.09.2024 23:05 Відповісти Мені подобається 3
Nick Nemo
показати весь коментар18.09.2024 15:19 Відповісти Мені подобається 0
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль