Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 637 010 осіб (+1130 за добу), 8691 танк, 18 154 артсистеми, 17 080 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 637 010 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.09.24 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 637010 (+1130) осіб,

танків - 8691 (+6) од,

бойових броньованих машин - 17080 (+3) од,

артилерійських систем - 18154 (+25) од,

РСЗВ - 1188 (+0) од,

засоби ППО - 947 (+0) од,

літаків - 369 (+0) од,

гелікоптерів - 328 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 15354 (+25),

крилаті ракети - 2592 (+0),

кораблі /катери - 28 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 24784 (+45) од,

спеціальна техніка - 3109 (+18)

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"Дані уточнюються", - додають у Генштабі.