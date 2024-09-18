Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 637 010 осіб (+1130 за добу), 8691 танк, 18 154 артсистеми, 17 080 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 637 010 російських загарбників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.09.24 орієнтовно становлять:
особового складу - близько 637010 (+1130) осіб,
танків - 8691 (+6) од,
бойових броньованих машин - 17080 (+3) од,
артилерійських систем - 18154 (+25) од,
РСЗВ - 1188 (+0) од,
засоби ППО - 947 (+0) од,
літаків - 369 (+0) од,
гелікоптерів - 328 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 15354 (+25),
крилаті ракети - 2592 (+0),
кораблі /катери - 28 (+0) од,
підводні човни - 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 24784 (+45) од,
спеціальна техніка - 3109 (+18)
"Дані уточнюються", - додають у Генштабі.
Будь ласка, зачекайте...
Черговий респект збітим укрАінскім абломкам дронафф , коториє билі збіти лічно Шайгу із рагаткі ))
Привіт Твєрі!
Дрон в Твєрь, кацап #балом в двєрь
Може то на них НАТО напало?
На тих болотах роками проводився рок-фестиваль "Нашєствіє", ось і накликали собі холеру
Самі винні, хай тепер задіюють шаманський спецназ для вигнання натівських духів
Лишаються гольф - кари та Юпітєри -3 с каляцкай
Дрони влучили у склад БК, почалася детонація, місцева влада оголосила часткову евакуацію населення.
Броні мало наїбашено. І техніки також.
І, хоч Генштаб Сирського пистить про чергову штуку чорних пакетів з орками, але прикрити чергову втрату територій не здатен.
Вчора дивився огляд руху фронтів у Дрозди. Там він знову про те, як в https://deepstatemap.live/#14/48.2600274/37.3727873 Гродівці , https://deepstatemap.live/#14/48.1000056/37.3545860 Українську , біля https://deepstatemap.live/#14/49.5027155/37.9233012 Стельмахівки , https://deepstatemap.live/#14/49.5465751/37.7559308 Колесниківки , https://deepstatemap.live/#12/49.1604826/38.0269456 Невського , https://deepstatemap.live/#12/49.1050157/38.0393028 Новосадового , https://deepstatemap.live/#15/48.2304519/37.3223896 Новогродівки та https://deepstatemap.live/#14/48.0786870/37.4258220 Желанному Першому касапи вчергове просунулись, висунули язики, які ЗСУ ніяк не здатні зрізати.... Не вистачає навіть звичайної зброї, вже не кажучи про далекобійну... Та навіть з дронами, з FPVішками жорстокий дефіцит! За місяць Міноборони спромоглось надати лише 50 штук...
97 одиниць техніки та 1130! чумардосів за день.
Спецтехніка та логістика файно, решта техніки суттєво просіла.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.
P.s. 637 000!!! це більше, ніж таке місто, як Махачкала, кількість населення якого за 3 роки зменшилась на 1000 рил.