УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9440 відвідувачів онлайн
Новини
5 751 22
армія рф (16138) Генштаб ЗС (6049) ліквідація (3499) знищення (6529)

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 637 010 осіб (+1130 за добу), 8691 танк, 18 154 артсистеми, 17 080 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Знищення російської техніки

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 637 010 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.09.24 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 637010 (+1130) осіб,

танків - 8691 (+6) од,

бойових броньованих машин - 17080 (+3) од,

артилерійських систем - 18154 (+25) од,

РСЗВ - 1188 (+0) од,

засоби ППО - 947 (+0) од,

літаків - 369 (+0) од,

гелікоптерів - 328 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 15354 (+25),

крилаті ракети - 2592 (+0),

кораблі /катери - 28 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 24784 (+45) од,

спеціальна техніка - 3109 (+18)

Дивіться також: Воїни 109 ОБрТрО ліквідували живу силу ворога в бліндажах та покинутих будівлях. ВIДЕО

втрати військ РФ

"Дані уточнюються", - додають у Генштабі.

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+15
Слава ЗСУ, Слава Україні 🇺🇦
Черговий респект збітим укрАінскім абломкам дронафф , коториє билі збіти лічно Шайгу із рагаткі ))
Привіт Твєрі!
Дрон в Твєрь, кацап #балом в двєрь
показати весь коментар
18.09.2024 07:14
+13
Минув 3864 день москальсько-української війни.
97 одиниць техніки та 1130! чумардосів за день.
Спецтехніка та логістика файно, решта техніки суттєво просіла.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

P.s. 637 000!!! це більше, ніж таке місто, як Махачкала, кількість населення якого за 3 роки зменшилась на 1000 рил.
показати весь коментар
18.09.2024 08:45
+10
показати весь коментар
18.09.2024 08:17
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Слава ЗСУ, Слава Україні 🇺🇦
Черговий респект збітим укрАінскім абломкам дронафф , коториє билі збіти лічно Шайгу із рагаткі ))
Привіт Твєрі!
Дрон в Твєрь, кацап #балом в двєрь
показати весь коментар
18.09.2024 07:14 Відповісти
https://youtu.be/cn_M3TZbJg0 я,я !!! на твері гарна бавовна ...
показати весь коментар
18.09.2024 07:43 Відповісти
Чому ви вирішили, що то були українські дрони?
Може то на них НАТО напало?
На тих болотах роками проводився рок-фестиваль "Нашєствіє", ось і накликали собі холеру
Самі винні, хай тепер задіюють шаманський спецназ для вигнання натівських духів
показати весь коментар
18.09.2024 08:30 Відповісти
Чим вас рок образив? Невже подобається вонюча попса та шансон з репом?
показати весь коментар
18.09.2024 08:40 Відповісти
Отак плавно проскочили 636000 підкопчених москалів. Слава ЗСУ .
показати весь коментар
18.09.2024 07:41 Відповісти
БМП і танчики - фсьо
Лишаються гольф - кари та Юпітєри -3 с каляцкай
показати весь коментар
18.09.2024 07:49 Відповісти
Ісчьо єсть Планєта-4😄
показати весь коментар
18.09.2024 08:58 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=yaqxVYWjQmc АЗОВЦІ видали себе за ВДВ! ЦЕ ВІДЕО РВЕ СОЦМЕРЕЖІ! Наші хитро вийшли на позиції росіян
показати весь коментар
18.09.2024 07:58 Відповісти
полезно владеть в совершенстве русским матерным. Смотреть до конца ))
показати весь коментар
18.09.2024 08:08 Відповісти
показати весь коментар
18.09.2024 08:13 Відповісти
«Военную часть бабахнули»: російський Торопєц атакували БПЛА

Дрони влучили у склад БК, почалася детонація, місцева влада оголосила часткову евакуацію населення.
показати весь коментар
18.09.2024 08:16 Відповісти
показати весь коментар
18.09.2024 08:17 Відповісти
Та то "упалі абломкі, нєт прічін для панікі"
показати весь коментар
18.09.2024 08:42 Відповісти
Не радує.,
Броні мало наїбашено. І техніки також.
І, хоч Генштаб Сирського пистить про чергову штуку чорних пакетів з орками, але прикрити чергову втрату територій не здатен.
Вчора дивився огляд руху фронтів у Дрозди. Там він знову про те, як в https://deepstatemap.live/#14/48.2600274/37.3727873 Гродівці , https://deepstatemap.live/#14/48.1000056/37.3545860 Українську , біля https://deepstatemap.live/#14/49.5027155/37.9233012 Стельмахівки , https://deepstatemap.live/#14/49.5465751/37.7559308 Колесниківки , https://deepstatemap.live/#12/49.1604826/38.0269456 Невського , https://deepstatemap.live/#12/49.1050157/38.0393028 Новосадового , https://deepstatemap.live/#15/48.2304519/37.3223896 Новогродівки та https://deepstatemap.live/#14/48.0786870/37.4258220 Желанному Першому касапи вчергове просунулись, висунули язики, які ЗСУ ніяк не здатні зрізати.... Не вистачає навіть звичайної зброї, вже не кажучи про далекобійну... Та навіть з дронами, з FPVішками жорстокий дефіцит! За місяць Міноборони спромоглось надати лише 50 штук...
показати весь коментар
18.09.2024 08:22 Відповісти
То донать на дрони.
показати весь коментар
18.09.2024 08:26 Відповісти
кожного місяця, з пенсії, і якщо ще десь зароблю щось - додаю. Але тільки на Справу Громад.
показати весь коментар
18.09.2024 08:41 Відповісти
Так вже неодноразово казали, що МО забезпечує букально 5-10% дронів, котрі потрапляють на фронт, решта - волонтерські. Деякі підрозділи досі не отримували від держави жодного дрона.
показати весь коментар
18.09.2024 08:46 Відповісти
Якщо ви не там, краще не "безуглити".. Розуміємо що тяжко..
показати весь коментар
18.09.2024 08:26 Відповісти
Дощі винні, що броні мало.
показати весь коментар
18.09.2024 12:15 Відповісти
Минув 3864 день москальсько-української війни.
97 одиниць техніки та 1130! чумардосів за день.
Спецтехніка та логістика файно, решта техніки суттєво просіла.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

P.s. 637 000!!! це більше, ніж таке місто, як Махачкала, кількість населення якого за 3 роки зменшилась на 1000 рил.
показати весь коментар
18.09.2024 08:45 Відповісти
показати весь коментар
18.09.2024 08:47 Відповісти
Схоже, почали пішки перти... І не без успіху... Лядскі КАБи!.. А F16 - начебто і є трішки, і начебто нема... Скільки вже часу минуло, як нам їх передали, а москалі на передку як літали майже без втрат, так і літають... Вистачає сил і мотивації навіть правий берег бомбити...Боженько, бережи воїнів ЗСУ!!!
показати весь коментар
18.09.2024 09:05 Відповісти
 
 