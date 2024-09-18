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Новости Война
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РФ отдает свое будущее в залог Китаю, - Столтенберг

Столтенберг заявив, що РФ віддає своє майбутнє Китаю під заставу

Генсек НАТО Йенс Столтенберг обратил внимание на все большую зависимость РФ от Китая.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью The Times.

"Россия отдает свое будущее в залог Пекину и, конечно, не делает это бесплатно", - отметил генсек.

По словам Столтенберга, Россия сближается с Китаем, КНДР и Ираном после полномасштабного вторжения в Украину. Во главе этого "союза" стоит Китай, поддержка которого является решающей для РФ.

"Китай является решающим фактором в войне России против Украины. Китай поддерживает военную экономику России, и Китай поставляет компоненты, микроэлектронику, микропроцессоры, которые Россия использует для создания ракет и бомб, которые используются против Украины", - добавил генсек НАТО.

Также он заявил, что Альянс обеспокоен тем, что РФ может поделиться с Ираном технологиями, которые помогут в его ракетных программах. Поэтому Столтенберг поддерживает союзников в вопросе разрешения Украине на удары по РФ западным оружием.

В то же время он отметил, что решения должны приниматься отдельно каждой страной. Это не станет пересечением "красных линий", которыми угрожает Путин.

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Автор: 

Китай (2976) россия (95569) Столтенберг Йенс (1620)


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Топ комментарии
+5
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18.09.2024 14:29
+4
профукали ви (колективний захід) Китай...
Я розумію, що в нього вкладали на протидію сссирам, але створили монстра, котрому тепер у будь-якому випадку цих подій усе вигідно та можуть спокійно сидіти на березі та чекати на трупи своїх ворогів.
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18.09.2024 14:15
+2
Захід теж неслабо вклався, інвестував в розвиток китайської промисловості, створив комуністичного монстра, а взамін отримав мільйони, чи вже мільярди азійських і інших посудомиів і підлоготерів, отакі дивіденди. Коли все це почне валитись, питання часу, але нікому мало не покажетьсявсіх
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18.09.2024 14:39
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А шо тут дивного? У кацапів лозунг: кацап сосі у Сі!
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18.09.2024 14:10 Ответить
профукали ви (колективний захід) Китай...
Я розумію, що в нього вкладали на протидію сссирам, але створили монстра, котрому тепер у будь-якому випадку цих подій усе вигідно та можуть спокійно сидіти на березі та чекати на трупи своїх ворогів.
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18.09.2024 14:15 Ответить
Країни НАТО теж постачають підоргам "компоненти, мікроелектроніку, мікропроцесори".
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18.09.2024 14:25 Ответить
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18.09.2024 14:29 Ответить
Я чогось не зрозумів. Головний лиходій Китай чи рашка? Йому шкода рашку? Чи шкодує що головний суперник Заходу відібрав європейську бензоколонку?
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18.09.2024 14:29 Ответить
відібрав і посадив під замок "тєрпі, моя красавіца"

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18.09.2024 14:36 Ответить
Захід теж неслабо вклався, інвестував в розвиток китайської промисловості, створив комуністичного монстра, а взамін отримав мільйони, чи вже мільярди азійських і інших посудомиів і підлоготерів, отакі дивіденди. Коли все це почне валитись, питання часу, але нікому мало не покажетьсявсіх
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18.09.2024 14:39 Ответить
Всіх зачепить.
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18.09.2024 14:43 Ответить
Самсунг давно перенёс заводы во Вьетнам. Интел в США заводы строит.
Сами китайцы только на старых техпроцессов сидят. Новые им не дают
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18.09.2024 14:48 Ответить
После войны у России будет несколько перспектив:

1. Стать Российским автономным районом Китая.

2. Стать конгломератом фактически независимых регионов, часть которых начнет движение в сторону вступления в Евросоюз, другие - интегрируются в исламский мир, третьи - попадут в сферу китайских интересов.

3. В случае попыток создать новый имперский центр - превратиться в зону перманентной войны всех со всеми, в северное Сомали.

4. Сохранение РФ как независимого централизованного государства - маловероятно.

5. После крушения, к которой ведет Россию Путин, как единое государство оно может быть сохранено только при сильной внешней поддержке. Кто-то извне должен вытаскивать эту страну за уши из болота, в которое она залезла, как США вытаскивали Западную Германию после Второй мировой войны.

Запад, скорее всего, не повторит ошибку 90-х, когда РФ выжила во многом благодаря его поддержке, и вряд ли это будет делать. Остается только Китай, а он может сохранить Россию только в виде (полу)колонии.
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18.09.2024 14:51 Ответить
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18.09.2024 15:05 Ответить
Насправді вже віддала. І давненько. Роснєфть винна Китаю $36 млрд. І це тільки одна компанія
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18.09.2024 16:18 Ответить
 
 