РФ отдает свое будущее в залог Китаю, - Столтенберг

Генсек НАТО Йенс Столтенберг обратил внимание на все большую зависимость РФ от Китая.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью The Times.

"Россия отдает свое будущее в залог Пекину и, конечно, не делает это бесплатно", - отметил генсек.

По словам Столтенберга, Россия сближается с Китаем, КНДР и Ираном после полномасштабного вторжения в Украину. Во главе этого "союза" стоит Китай, поддержка которого является решающей для РФ.

"Китай является решающим фактором в войне России против Украины. Китай поддерживает военную экономику России, и Китай поставляет компоненты, микроэлектронику, микропроцессоры, которые Россия использует для создания ракет и бомб, которые используются против Украины", - добавил генсек НАТО.

Также он заявил, что Альянс обеспокоен тем, что РФ может поделиться с Ираном технологиями, которые помогут в его ракетных программах. Поэтому Столтенберг поддерживает союзников в вопросе разрешения Украине на удары по РФ западным оружием.

В то же время он отметил, что решения должны приниматься отдельно каждой страной. Это не станет пересечением "красных линий", которыми угрожает Путин.

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