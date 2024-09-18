РФ віддає своє майбутнє у заставу Китаю, - Столтенберг
Генсек НАТО Єнс Столтенберг звернув увагу на все більшу залежність РФ від Китаю.
Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв'ю The Times.
"Росія віддає своє майбутнє у заставу Пекіну і, звісно, не робить це безкоштовно", - зазначив генсек.
За словами Столтенберга, Росія зближується із Китаєм, КНДР та Іраном після повномасштабного вторгнення до України. На чолі цього "союзу" стоїть Китай, підтримка якого є вирішальною для РФ.
"Китай є вирішальним фактором у війні Росії проти України. Китай підтримує військову економіку Росії, і Китай постачає компоненти, мікроелектроніку, мікропроцесори, які Росія використовує для створення ракет і бомб, які використовуються проти України", - додав генсек НАТО.
Також він заявив, що Альянс стурбований тим, що РФ може поділитися з Іраном технологіями, які допоможуть у його ракетних програмах. Тому Столтенберг підтримує союзників у питанні дозволу Україні на удари по РФ західною зброєю.
Водночас він зазначив, що рішення мають ухвалюватися окремо кожною країною. Це не стане перетином "червоних ліній", якими погрожує Путін.
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Я розумію, що в нього вкладали на протидію сссирам, але створили монстра, котрому тепер у будь-якому випадку цих подій усе вигідно та можуть спокійно сидіти на березі та чекати на трупи своїх ворогів.
Сами китайцы только на старых техпроцессов сидят. Новые им не дают
1. Стать Российским автономным районом Китая.
2. Стать конгломератом фактически независимых регионов, часть которых начнет движение в сторону вступления в Евросоюз, другие - интегрируются в исламский мир, третьи - попадут в сферу китайских интересов.
3. В случае попыток создать новый имперский центр - превратиться в зону перманентной войны всех со всеми, в северное Сомали.
4. Сохранение РФ как независимого централизованного государства - маловероятно.
5. После крушения, к которой ведет Россию Путин, как единое государство оно может быть сохранено только при сильной внешней поддержке. Кто-то извне должен вытаскивать эту страну за уши из болота, в которое она залезла, как США вытаскивали Западную Германию после Второй мировой войны.
Запад, скорее всего, не повторит ошибку 90-х, когда РФ выжила во многом благодаря его поддержке, и вряд ли это будет делать. Остается только Китай, а он может сохранить Россию только в виде (полу)колонии.