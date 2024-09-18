УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10023 відвідувача онлайн
Новини Війна
3 906 13
Китай (4349) росія (63552) Столтенберг Єнс (1595)

РФ віддає своє майбутнє у заставу Китаю, - Столтенберг

Столтенберг заявив, що РФ віддає своє майбутнє Китаю під заставу

Генсек НАТО Єнс Столтенберг звернув увагу на все більшу залежність РФ від Китаю.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв'ю The Times.

"Росія віддає своє майбутнє у заставу Пекіну і, звісно, не робить це безкоштовно", - зазначив генсек.

За словами Столтенберга, Росія зближується із Китаєм, КНДР та Іраном після повномасштабного вторгнення до України. На чолі цього "союзу" стоїть Китай, підтримка якого є вирішальною для РФ.

"Китай є вирішальним фактором у війні Росії проти України. Китай підтримує військову економіку Росії, і Китай постачає компоненти, мікроелектроніку, мікропроцесори, які Росія використовує для створення ракет і бомб, які використовуються проти України", - додав генсек НАТО.

Також він заявив, що Альянс стурбований тим, що РФ може поділитися з Іраном технологіями, які допоможуть у його ракетних програмах. Тому Столтенберг підтримує союзників у питанні дозволу Україні на удари по РФ західною зброєю.

Водночас він зазначив, що рішення мають ухвалюватися окремо кожною країною. Це не стане перетином "червоних ліній", якими погрожує Путін.

Також читайте: Позиція НАТО ігнорувати заяви Путіна про наслідки дозволу на удари вглиб РФ є небезпечною, - Пєсков

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+5
показати весь коментар
18.09.2024 14:29
+4
профукали ви (колективний захід) Китай...
Я розумію, що в нього вкладали на протидію сссирам, але створили монстра, котрому тепер у будь-якому випадку цих подій усе вигідно та можуть спокійно сидіти на березі та чекати на трупи своїх ворогів.
показати весь коментар
18.09.2024 14:15
+2
Захід теж неслабо вклався, інвестував в розвиток китайської промисловості, створив комуністичного монстра, а взамін отримав мільйони, чи вже мільярди азійських і інших посудомиів і підлоготерів, отакі дивіденди. Коли все це почне валитись, питання часу, але нікому мало не покажетьсявсіх
показати весь коментар
18.09.2024 14:39
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А шо тут дивного? У кацапів лозунг: кацап сосі у Сі!
показати весь коментар
18.09.2024 14:10 Відповісти
профукали ви (колективний захід) Китай...
Я розумію, що в нього вкладали на протидію сссирам, але створили монстра, котрому тепер у будь-якому випадку цих подій усе вигідно та можуть спокійно сидіти на березі та чекати на трупи своїх ворогів.
показати весь коментар
18.09.2024 14:15 Відповісти
Країни НАТО теж постачають підоргам "компоненти, мікроелектроніку, мікропроцесори".
показати весь коментар
18.09.2024 14:25 Відповісти
показати весь коментар
18.09.2024 14:29 Відповісти
Я чогось не зрозумів. Головний лиходій Китай чи рашка? Йому шкода рашку? Чи шкодує що головний суперник Заходу відібрав європейську бензоколонку?
показати весь коментар
18.09.2024 14:29 Відповісти
відібрав і посадив під замок "тєрпі, моя красавіца"

показати весь коментар
18.09.2024 14:36 Відповісти
Захід теж неслабо вклався, інвестував в розвиток китайської промисловості, створив комуністичного монстра, а взамін отримав мільйони, чи вже мільярди азійських і інших посудомиів і підлоготерів, отакі дивіденди. Коли все це почне валитись, питання часу, але нікому мало не покажетьсявсіх
показати весь коментар
18.09.2024 14:39 Відповісти
Всіх зачепить.
показати весь коментар
18.09.2024 14:43 Відповісти
Самсунг давно перенёс заводы во Вьетнам. Интел в США заводы строит.
Сами китайцы только на старых техпроцессов сидят. Новые им не дают
показати весь коментар
18.09.2024 14:48 Відповісти
После войны у России будет несколько перспектив:

1. Стать Российским автономным районом Китая.

2. Стать конгломератом фактически независимых регионов, часть которых начнет движение в сторону вступления в Евросоюз, другие - интегрируются в исламский мир, третьи - попадут в сферу китайских интересов.

3. В случае попыток создать новый имперский центр - превратиться в зону перманентной войны всех со всеми, в северное Сомали.

4. Сохранение РФ как независимого централизованного государства - маловероятно.

5. После крушения, к которой ведет Россию Путин, как единое государство оно может быть сохранено только при сильной внешней поддержке. Кто-то извне должен вытаскивать эту страну за уши из болота, в которое она залезла, как США вытаскивали Западную Германию после Второй мировой войны.

Запад, скорее всего, не повторит ошибку 90-х, когда РФ выжила во многом благодаря его поддержке, и вряд ли это будет делать. Остается только Китай, а он может сохранить Россию только в виде (полу)колонии.
показати весь коментар
18.09.2024 14:51 Відповісти
показати весь коментар
18.09.2024 15:05 Відповісти
Насправді вже віддала. І давненько. Роснєфть винна Китаю $36 млрд. І це тільки одна компанія
показати весь коментар
18.09.2024 16:18 Відповісти
 
 