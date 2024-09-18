РФ віддає своє майбутнє у заставу Китаю, - Столтенберг

Генсек НАТО Єнс Столтенберг звернув увагу на все більшу залежність РФ від Китаю.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв'ю The Times.

"Росія віддає своє майбутнє у заставу Пекіну і, звісно, не робить це безкоштовно", - зазначив генсек.

За словами Столтенберга, Росія зближується із Китаєм, КНДР та Іраном після повномасштабного вторгнення до України. На чолі цього "союзу" стоїть Китай, підтримка якого є вирішальною для РФ.

"Китай є вирішальним фактором у війні Росії проти України. Китай підтримує військову економіку Росії, і Китай постачає компоненти, мікроелектроніку, мікропроцесори, які Росія використовує для створення ракет і бомб, які використовуються проти України", - додав генсек НАТО.

Також він заявив, що Альянс стурбований тим, що РФ може поділитися з Іраном технологіями, які допоможуть у його ракетних програмах. Тому Столтенберг підтримує союзників у питанні дозволу Україні на удари по РФ західною зброєю.

Водночас він зазначив, що рішення мають ухвалюватися окремо кожною країною. Це не стане перетином "червоних ліній", якими погрожує Путін.

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