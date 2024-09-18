Раньше РЭБы противодействовали средствам разведки, а сейчас – еще и средствам поражения, – генерал Гладков

Системы РЭБ Украины развиваются в области противодействия вражеским БПЛА.

Об этом в интервью Укринформу заявил первый заместитель командующего Национальной гвардии Украины (начальник штаба), бригадный генерал Вадим Гладков, передает Цензор.НЕТ.

"У нас сейчас происходит развитие и этого направления (систем РЭБ. - Ред.). Есть организационно-штатная структура, есть опыт применения таких средств непосредственно на фронте. Ранее радиоэлектронная борьба работала на то, чтобы противодействовать средствам разведки и связи противника. А сейчас мы должны еще и противодействовать вражеским средствам поражения. Речь идет прежде всего о БПЛА различного типа", - отметил он.

Однако, по словам Гладкова, работа систем РЭБ не является "панацеей".

"Системы РЭБ можно обойти. Направленность, дальность действия, высота - все эти характеристики должны учитываться. Ведь когда не учел - враг имеет возможность действовать", - добавил он.

Также читайте: С начала года мобильные группы Нацгвардии сбили 103 "шахеда"