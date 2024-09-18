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Новости Война
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Раньше РЭБы противодействовали средствам разведки, а сейчас – еще и средствам поражения, – генерал Гладков

РЕБ України вже протидіє російським БПЛА

Системы РЭБ Украины развиваются в области противодействия вражеским БПЛА.

Об этом в интервью Укринформу заявил первый заместитель командующего Национальной гвардии Украины (начальник штаба), бригадный генерал Вадим Гладков, передает Цензор.НЕТ.

"У нас сейчас происходит развитие и этого направления (систем РЭБ. - Ред.). Есть организационно-штатная структура, есть опыт применения таких средств непосредственно на фронте. Ранее радиоэлектронная борьба работала на то, чтобы противодействовать средствам разведки и связи противника. А сейчас мы должны еще и противодействовать вражеским средствам поражения. Речь идет прежде всего о БПЛА различного типа", - отметил он.

Однако, по словам Гладкова, работа систем РЭБ не является "панацеей".

"Системы РЭБ можно обойти. Направленность, дальность действия, высота - все эти характеристики должны учитываться. Ведь когда не учел - враг имеет возможность действовать", - добавил он.

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Автор: 

Национальная гвардия (2121) РЭБ (130)


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якби генерали сиділи недалеко від окопів то відбувався не тільки розвиток а і шаленне виробництво
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18.09.2024 15:03 Ответить
І майори-полковники насамперед, яких хоч жопою жуй, а толку мало
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18.09.2024 15:08 Ответить
"Лежа в тени акации, приятно думать о дислокации." (с) Козьма Прутков. Военные афоризмы
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18.09.2024 15:08 Ответить
 
 