Раніше РЕБи протидіяли засобам розвідки, а зараз - ще й засобам ураження, - генерал Гладков

Системи РЕБ України розвиваються у галузі протидії ворожим БПЛА.

Про це в інтерв'ю Укрінформу заявив перший заступник командувача Національної гвардії України (начальник штабу), бригадний генерал Вадим Гладков, передає Цензор.НЕТ.

"У нас зараз відбувається розвиток і цього напрямку (систем РЕБ. - Ред.). Є організаційно-штатна структура, є досвід застосування таких засобів безпосередньо на фронті. Раніше радіоелектронна боротьба працювала на те, щоб протидіяти засобам розвідки та зв'язку противника. А зараз ми маємо ще й протидіяти ворожим засобам ураження. Йдеться насамперед про БПЛА різного типу", - зазначив він.

Проте, за словами Гладкова, робота систем РЕБ не є "панацеєю".

"Системи РЕБ можна обійти. Направленість, дальність дії, висота – усі ці характеристики мають враховуватися. Адже коли не врахував – ворог має змогу діяти", - додав він.

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