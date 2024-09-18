Командир группы ССО Евгений Лемешенко погиб в бою против оккупантов на Курщине

В боях на территории Курской области РФ погиб командир группы ССО Евгений Лемешенко (Печениг).

Об этом в Facebook сообщил военный и пластун Юрий Юзич, передает Цензор.НЕТ.

"Один из лучших пластунов-военных. Мой побратим из куреня Орден Железной Остроги. С детства прошел замечательную подготовку в военно-патриотическом клубе "Каскад". Тренер по рукопашному бою и победитель многих соревнований от фри-файта до казацких единоборств. Пластовая юношеская подготовка прошла в 37-м курене им. Мыколы Михновского (в последние месяцы еще двое воспитанников этого куреня - военнослужащих - погибли из-за этой войны московских оккупантов). Участник многих пластовых лагерей и тренировок, в частности, в Холодном Яре. Инструктор и есаул (бунчужный) на одном из самых популярных среди юношества лагерей Пласта: Легион - военно-патриотическое воспитание.

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Прошел почти все возможные тренировки пластовых воспитателей юношества, включая межкраевой лагерь Лесная Школа (на фото - идет первым во время лагерного путешествия). Был пластовым воспитателем юношества и станичным Пласта в Фастове (Киевская область), то есть руководителем местной организации пластового движения", - рассказал он.

Евгений Лемешенко с первых дней полномасштабного вторжения стал на защиту Украины несмотря на то, что имел "бронь" как учитель. Он прошел сложный отбор и стал оператором ССО (командиром группы).

Поддержать семью и маму - Лемешенко Татьяну Степановну можно по реквизитам: 4149 4991 4944 9264.

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