Командир групи ССО Євген Лемешенко загинув у бою проти окупантів на Курщині

У боях на території Курської області РФ загинув командир групи ССО Євген Лемешенко (Печеніг).

Про це у Facebook повідомив військовий та пластун Юрій Юзич, передає Цензор.НЕТ.

"Один із кращих пластунів-військовиків. Мій побратим з куреня Орден Залізної Остроги. З дитинства пройшов чудовий вишкіл у військово-патріотичному клубі "Каскад". Тренер із рукопашного бою та переможець багатьох змагань від фрі-файту до козацьких єдиноборств. Пластовий юнацький вишкіл пройшов у 37-му курені ім. Миколи Міхновського (в останні місяці ще двоє вихованців цього куреня - військовослужбовців - загинули через цю війну московських окупантів). Учасник багатьох пластових таборів та вишколів, зокрема у Холодному Яру. Інструктор та осавул (бунчужний) на одному з найпопулярніших серед юнацтва таборів Пласту: Легіон - військово-патріотичне виховання.

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Пройшов майже всі можливі вишколи пластових виховників юнацтва, включно із міжкрайовим табором Лісова Школа (на фото – йде першим під час таборової мандрівки). Був пластовим виховником юнацтва і станичним Пласту у Фастові (Київщина), тобто керівником місцевого осередку пластового руху", - розповів він.

Євген Лемешенко з перших днів повномасштабного вторгнення став на захист України попри те, що мав "бронь" як вчитель. Він пройшов складний відбір та став оператором ССО (командиром групи).

Підтримати родину і маму - Лемешенко Тетяну Степанівну можна за реквізитами: 4149 4991 4944 9264.

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