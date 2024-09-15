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Із загиблим українським прикордонником Сергієм Дачевим попрощалися на Одещині. ФОТОрепортаж

У Болграді Одеської області прикордонники Ізмаїльського загону, рідні та друзі провели в останню путь справжнього воїна, мужнього захисника України старшого лейтенанта Сергія Дачева.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Держприкордонслужби.

Що відомо про загиблого Героя?

Сергій розпочав військову службу у 2014 році в Ізмаїльському прикордонному загоні. Згодом, у складі комендатури швидкого реагування, брав участь в АТО й ООС, за що у 2019 році був нагороджений відзнакою Президента України "За участь в антитерористичній операції". Окрім того, за мужність та самовідданість під час виконання бойових завдань старший лейтенант має ряд відомчих нагород, серед яких: нагрудний знак "Відмінний прикордонник" та "За мужність в охороні державного кордону".

У 2023 році Сергій долучився до лав Донецького прикордонного загону. А вже у квітні цього ж року, керуючи заставою вогневої підтримки, брав участь у героїчній обороні Бахмуту.

"Під його командуванням піхота завжди отримувала надійне прикриття, а кожен чіткий наказ призводив до знищення численних ворожих цілей, демонструючи незламність і майстерність прикордонників у бою. Побратими згадають його, як відповідального та сміливого командира, який завжди ставив здоровʼя та життя підлеглих на перше місце", - йдеться у повідомленні.

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Після повернення з Бахмуту Сергій був призначений начальником зенітної застави – звідки й отримав свій позивний "Зіна". У квітні 2024 року воїн виїхав на Харківщину, на Вовчанський напрямок, де велися запеклі бої з ворогом, який намагався за будь-яку ціну прорвати оборону захисників України.

Загибель Героя

На превеликий жаль, 6 вересня Сергій загинув під час виконання бойового завдання. Вдома на нього чекали дружина, донька, брат і батьки. Прикордонна родина втратила відважного командира та справжнього патріота.

Загиблий прикордонник Сергій Дачев
Загиблий прикордонник Сергій Дачев
Загиблий прикордонник Сергій Дачев
Загиблий прикордонник Сергій Дачев
Загиблий прикордонник Сергій Дачев
Загиблий прикордонник Сергій Дачев
Загиблий прикордонник Сергій Дачев
Загиблий прикордонник Сергій Дачев
Загиблий прикордонник Сергій Дачев

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Держприкордонслужба ДПСУ (6025) Одеська область (3237) втрати (4413)


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Царство Небесне і Вічна Слава!
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15.09.2024 15:17 Відповісти
Героям Слава.
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15.09.2024 15:22 Відповісти
Вічна пам'ять Воїну
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15.09.2024 15:48 Відповісти
Героям Слава!
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15.09.2024 16:15 Відповісти
Герой Захисник, оберігав і отих 300.000 військовозобов'язаних, Щ
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15.09.2024 17:51 Відповісти
 
 