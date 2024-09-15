Із загиблим українським прикордонником Сергієм Дачевим попрощалися на Одещині. ФОТОрепортаж
У Болграді Одеської області прикордонники Ізмаїльського загону, рідні та друзі провели в останню путь справжнього воїна, мужнього захисника України старшого лейтенанта Сергія Дачева.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Держприкордонслужби.
Що відомо про загиблого Героя?
Сергій розпочав військову службу у 2014 році в Ізмаїльському прикордонному загоні. Згодом, у складі комендатури швидкого реагування, брав участь в АТО й ООС, за що у 2019 році був нагороджений відзнакою Президента України "За участь в антитерористичній операції". Окрім того, за мужність та самовідданість під час виконання бойових завдань старший лейтенант має ряд відомчих нагород, серед яких: нагрудний знак "Відмінний прикордонник" та "За мужність в охороні державного кордону".
У 2023 році Сергій долучився до лав Донецького прикордонного загону. А вже у квітні цього ж року, керуючи заставою вогневої підтримки, брав участь у героїчній обороні Бахмуту.
"Під його командуванням піхота завжди отримувала надійне прикриття, а кожен чіткий наказ призводив до знищення численних ворожих цілей, демонструючи незламність і майстерність прикордонників у бою. Побратими згадають його, як відповідального та сміливого командира, який завжди ставив здоровʼя та життя підлеглих на перше місце", - йдеться у повідомленні.
Після повернення з Бахмуту Сергій був призначений начальником зенітної застави – звідки й отримав свій позивний "Зіна". У квітні 2024 року воїн виїхав на Харківщину, на Вовчанський напрямок, де велися запеклі бої з ворогом, який намагався за будь-яку ціну прорвати оборону захисників України.
Загибель Героя
На превеликий жаль, 6 вересня Сергій загинув під час виконання бойового завдання. Вдома на нього чекали дружина, донька, брат і батьки. Прикордонна родина втратила відважного командира та справжнього патріота.
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