С погибшим украинским пограничником Сергеем Дачевым попрощались на Одесщине. ФОТОрепортаж

В Болграде Одесской области пограничники Измаильского отряда, родные и друзья провели в последний путь настоящего воина, мужественного защитника Украины старшего лейтенанта Сергея Дачева.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Госпогранслужбы.

Что известно о погибшем Герое?

Сергей начал военную службу в 2014 году в Измаильском пограничном отряде. Впоследствии, в составе комендатуры быстрого реагирования, участвовал в АТО и ООС, за что в 2019 году был награжден знаком отличия Президента Украины "За участие в антитеррористической операции". Кроме того, за мужество и самоотверженность при выполнении боевых задач старший лейтенант имеет ряд ведомственных наград, среди которых: нагрудный знак "Отличный пограничник" и "За мужество в охране государственной границы".

В 2023 году Сергей присоединился в ряды Донецкого пограничного отряда. А уже в апреле этого же года, руководя заставой огневой поддержки, участвовал в героической обороне Бахмута.

"Под его командованием пехота всегда получала надежное прикрытие, а каждый четкий приказ приводил к уничтожению многочисленных вражеских целей, демонстрируя несокрушимость и мастерство пограничников в бою. Побратимы вспомнят его, как ответственного и смелого командира, который всегда ставил здоровье и жизнь подчиненных на первое место", - говорится в сообщении.

После возвращения из Бахмута Сергей был назначен начальником зенитной заставы, откуда и получил свой позывной "Зина". В апреле 2024 года воин выехал на Харьковщину, на Волчанское направление, где велись ожесточенные бои с врагом, который пытался любой ценой прорвать оборону защитников Украины.

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Гибель Героя

К большому сожалению, 6 сентября Сергей погиб во время выполнения боевого задания. Дома его ждали жена, дочь, брат и родители. Пограничная семья потеряла отважного командира и настоящего патриота.



















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