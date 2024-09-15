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С погибшим украинским пограничником Сергеем Дачевым попрощались на Одесщине. ФОТОрепортаж

В Болграде Одесской области пограничники Измаильского отряда, родные и друзья провели в последний путь настоящего воина, мужественного защитника Украины старшего лейтенанта Сергея Дачева.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Госпогранслужбы.

Что известно о погибшем Герое?

Сергей начал военную службу в 2014 году в Измаильском пограничном отряде. Впоследствии, в составе комендатуры быстрого реагирования, участвовал в АТО и ООС, за что в 2019 году был награжден знаком отличия Президента Украины "За участие в антитеррористической операции". Кроме того, за мужество и самоотверженность при выполнении боевых задач старший лейтенант имеет ряд ведомственных наград, среди которых: нагрудный знак "Отличный пограничник" и "За мужество в охране государственной границы".

В 2023 году Сергей присоединился в ряды Донецкого пограничного отряда. А уже в апреле этого же года, руководя заставой огневой поддержки, участвовал в героической обороне Бахмута.

"Под его командованием пехота всегда получала надежное прикрытие, а каждый четкий приказ приводил к уничтожению многочисленных вражеских целей, демонстрируя несокрушимость и мастерство пограничников в бою. Побратимы вспомнят его, как ответственного и смелого командира, который всегда ставил здоровье и жизнь подчиненных на первое место", - говорится в сообщении.

После возвращения из Бахмута Сергей был назначен начальником зенитной заставы, откуда и получил свой позывной "Зина". В апреле 2024 года воин выехал на Харьковщину, на Волчанское направление, где велись ожесточенные бои с врагом, который пытался любой ценой прорвать оборону защитников Украины.

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Гибель Героя

К большому сожалению, 6 сентября Сергей погиб во время выполнения боевого задания. Дома его ждали жена, дочь, брат и родители. Пограничная семья потеряла отважного командира и настоящего патриота.

Загиблий прикордонник Сергій Дачев
Загиблий прикордонник Сергій Дачев
Загиблий прикордонник Сергій Дачев
Загиблий прикордонник Сергій Дачев
Загиблий прикордонник Сергій Дачев
Загиблий прикордонник Сергій Дачев
Загиблий прикордонник Сергій Дачев
Загиблий прикордонник Сергій Дачев
Загиблий прикордонник Сергій Дачев

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Автор: 

Госпогранслужба (6471) Одесская область (3590) потери (4398)


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