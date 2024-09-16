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У боях за Україну загинув громадський діяч та музикант із Чернівців Пилип Стахов (Філ). ФОТО

Захищаючи Україну від російських окупантів, на війні загинув громадський діяч та музикант із Чернівців Пилип Стахов (Філ). Він разом із побратимами захищав Київщину та брав участь у боях під Ізюмом.

Про це повідомили у Чернівецькій обласній раді, інформує Цензор.НЕТ.

Що відомо про загиблого воїна?

Стахов був воїном буковинського підрозділу "Альбін", який входив до 12-ї бригади спеціального призначення "Азов".

До лав захисників чоловік долучився після початку повномасштабного вторгнення.

На фронті загинув чернівецький музикант Пилип Стахов

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Захисник брав участь у боях на Київщині, під Ізюмом, а також воював у найгарячіших точках Донбасу.

"Під час Харківського контрнаступу Філ зі своїм підрозділом звільнив село Велика Комишуваха, що під Ізюмом. У Пилипа залишилася дружина та маленький син", - повідомили в облраді.

Буковинець Пилип Стахов свого часу закінчив філософсько-теологічний факультет (нині кафедра філософії та культурології) Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича за спеціальністю "Культурологія".

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Він виступав із відомим у місті музичним гуртом RUTA, був також автором проєкту влаштування мілітарі-майданчика у парку ім. Ю. Федьковича.

На фронті загинув чернівецький музикант Пилип Стахов

Про деталі загибелі воїна в громаді поки не повідомили. Інформацію щодо церемонії прощання пообіцяли надати згодом.

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Автор: 

втрати (4413) Азов (779)


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Герою Слава !!!🙏
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16.09.2024 13:54 Відповісти
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава Нації!!!
Смерть ворогам!!!
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16.09.2024 13:55 Відповісти
Вічна памʼять Герою Украіни та щирі співчуття родині Пилипа 😪😪😪
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16.09.2024 13:59 Відповісти
На жаль гинуть кращі.Вічна пам'ять.
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16.09.2024 15:00 Відповісти
 
 