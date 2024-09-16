У боях за Україну загинув громадський діяч та музикант із Чернівців Пилип Стахов (Філ). ФОТО
Захищаючи Україну від російських окупантів, на війні загинув громадський діяч та музикант із Чернівців Пилип Стахов (Філ). Він разом із побратимами захищав Київщину та брав участь у боях під Ізюмом.
Про це повідомили у Чернівецькій обласній раді, інформує Цензор.НЕТ.
Що відомо про загиблого воїна?
Стахов був воїном буковинського підрозділу "Альбін", який входив до 12-ї бригади спеціального призначення "Азов".
До лав захисників чоловік долучився після початку повномасштабного вторгнення.
Захисник брав участь у боях на Київщині, під Ізюмом, а також воював у найгарячіших точках Донбасу.
"Під час Харківського контрнаступу Філ зі своїм підрозділом звільнив село Велика Комишуваха, що під Ізюмом. У Пилипа залишилася дружина та маленький син", - повідомили в облраді.
Буковинець Пилип Стахов свого часу закінчив філософсько-теологічний факультет (нині кафедра філософії та культурології) Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича за спеціальністю "Культурологія".
Він виступав із відомим у місті музичним гуртом RUTA, був також автором проєкту влаштування мілітарі-майданчика у парку ім. Ю. Федьковича.
Про деталі загибелі воїна в громаді поки не повідомили. Інформацію щодо церемонії прощання пообіцяли надати згодом.
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