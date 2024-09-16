В боях за Украину погиб общественный деятель и музыкант из Черновцов Филипп Стахов (Фил). ФОТО

Защищая Украину от российских оккупантов, на войне погиб общественный деятель и музыкант из Черновцов Филипп Стахов (Фил). Он вместе с побратимами защищал Киевскую область и участвовал в боях под Изюмом.

Об этом сообщили в Черновицком областном совете, информирует Цензор.НЕТ.

Что известно о погибшем воине?

Стахов был воином буковинского подразделения "Альбин", которое входило в 12-ю бригаду специального назначения "Азов".

В ряды защитников мужчина присоединился после начала полномасштабного вторжения.

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Защитник участвовал в боях на Киевщине, под Изюмом, а также воевал в самых горячих точках Донбасса.

"Во время Харьковского контрнаступления Фил со своим подразделением освободил село Большая Камышеваха, что под Изюмом. У Филиппа осталась жена и маленький сын", - сообщили в облсовете.

Буковинец Филипп Стахов в свое время окончил философско-теологический факультет (ныне кафедра философии и культурологии) Черновицкого национального университета имени Юрия Федьковича по специальности "Культурология".

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Он выступал с известной в городе музыкальной группой RUTA, был также автором проекта устройства милитари-площадки в парке им. Ю. Федьковича.

О деталях гибели воина в общине пока не сообщили. Информацию о церемонии прощания пообещали предоставить позже.

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