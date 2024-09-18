На фронте произошло 103 боевых столкновения, горячее всего на Кураховском и Покровском направлениях, - Генштаб
По состоянию на 16:00 количество боевых столкновений на фронте возросло до 103. Горячее всего сейчас на Кураховском и Покровском направлениях.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.
Ситуация на севере
Сегодня от огня вражеской артиллерии и минометов на Харьковщине Черниговщине и Сумщине пострадали, в частности, громады населенных пунктов Николаевка, Великая Писаревка, Бояро-Лежачи, Тимофеевка, Малушино, Угроиды, Павловка, Тимоновичи и Чайкино. Кроме этого, россияне нанесли авиаудары КАБами по районам Графского, Бондаревщины, Малушино, Сосновки, Искровщины, Ободов, Константиновки.
Ситуация на Харьковщине
На Харьковском направлении противник при поддержке авиации пытается штурмовать позиции наших подразделений в районе Волчанска.
На Купянском направлении российские оккупанты девять раз атаковали Силы обороны в районах Синьковки, Кругляковки и Стельмаховки. Два боестолкновения еще продолжаются. Украинские воины стойко держат оборону и наносят врагу потери.
Боевые действия на Донетчине
На Лиманском направлении за день захватническая армия осуществила семь атак на позиции украинцев вблизи Дружелюбовки, Чернещины, Невского и Макеевки. Семь боестолкновений завершились, еще два - продолжаются.
Войска оккупантов продолжают искать слабые места в нашей обороне вблизи Верхнекаменского на Северском направлении. Один штурм украинские воины отразили, еще одно боестолкновение продолжается.
На Краматорском направлении с начала суток подразделения Сил обороны отразили три атаки российских захватчиков вблизи Часова Яра и Ступочек. В то же время, авиация противника нанесла удары КАБАми и НАРАми по Часову Яру и Дружковке.
На Торецком направлении враг семь раз пытался вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Дачное, Щербиновка, Нелиповка и Нью-Йорка. По Щербиновке и Иванополью оккупанты дважды ударили КАБами.
На Покровском направлении российские захватчики при поддержке авиации осуществили 24 попытки потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах Новоалександровки, Новоторецка, Гродовки, Новогродовки, Михайловки и Красного Яра. Силы обороны сдерживают натиск и отразили 21 атаку противника, три боестолкновения еще продолжаются.
На Кураховском направлении вражеская армия атаковали 26 раз в сторону населенных пунктов Цукурино, Украинск, Георгиевка, Дальнее и Константиновка. Двадцать три попытки оккупантов продвинуться вперед уже отражены.
На Времевском направлении состоялось пять вражеских атак неподалеку Катериновки и Богоявленки. Три боя еще не завершились.
Боевые действия на юге
На Гуляйпольском направлении российские захватчики безуспешно атаковали в районе Гуляйполя. В то же время, вражеская авиация нанесла удары неуправляемыми авиационными ракетами по Пятихаткам и Жеребянкам.
На Ореховском направлении оккупационные войска четыре раза штурмовали позиции Сил обороны в районах Малой Токмачки и Новоданиловки. Одно боестолкновение еще продолжается.
Также четыре раза враг безуспешно атаковал наших защитников на Приднепровском направлении.
Операция ВСУ в Курской области РФ
Продолжается операция в Курской области. Авиация врага продолжает сравнивать с землей свои села и города. С начала суток российские самолеты нанесли двенадцать ударов шестнадцатью КАБами по собственной территории.
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У Гродівці противнику вдалося зайняти центральну та південну частини (уточнення вчорашнього зведення). Зіткнення тривають на північній та західній околицях.
З району шахти «Новогродівська», на північно-східній околиці Новогродівки, російські маневрені групи роблять спроби покращити свої тактичні позиції у східному напрямку.
На південь від Українська противник робить спроби прорватися в північну частину міста Гірник. Бійцям ЗСУ вдалося відбити кілька атак.
У районі Желанного Першого продовжуються важкі бої з перемінним успіхом.".