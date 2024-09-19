Фон дер Ляйен завтра посетит Киев: Встретится с Зеленским

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 20 сентября посетит Киев, где проведет встречу с президентом Владимиром Зеленским.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом она заявила на совместной с исполнительным директором Международного энергетического агентства Фатихом Биролем.

"Через две недели начнется отопительный сезон. Поскольку температура падает, Евросоюз готов усилить поддержку Украины. Готовимся к зиме вместе. После этой пресс-конференции я отправлюсь в Киев, чтобы завтра лично обсудить эти вопросы с президентом Зеленским", - сказала она.

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