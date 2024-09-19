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Фон дер Ляйен завтра посетит Киев: Встретится с Зеленским

Фон дер Ляєн відвідає Київ 20 вересня

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 20 сентября посетит Киев, где проведет встречу с президентом Владимиром Зеленским.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом она заявила на совместной с исполнительным директором Международного энергетического агентства Фатихом Биролем.

"Через две недели начнется отопительный сезон. Поскольку температура падает, Евросоюз готов усилить поддержку Украины. Готовимся к зиме вместе. После этой пресс-конференции я отправлюсь в Киев, чтобы завтра лично обсудить эти вопросы с президентом Зеленским", - сказала она.

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Зеля знайшов як прорвати блогаду ігнорування))). Готує платформу для підписання з Кацапією типу Стамбульського договору, і сюди один перед одним їдуть західні політики. Приводити Зелю до притомного стану.
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19.09.2024 12:55 Ответить
Ще одна пожерти смачненько преться!! І задурно до того ж!
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19.09.2024 13:07 Ответить
Та ні, пейджер наркОманському везе у подарунок.
Шашликів блазня усі нажерлися досхочу.
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19.09.2024 13:12 Ответить
Катаються один до одного... І потужно звітують про те ! А в цей час за останнє десятиліття конкуренцію Україні в галузі масової еміграції складають лиш Афганістан і Сирія.Люди ногами оцінюють шанси й перспективи своєї рідної країни. І це не лише питання війни. Це більше вже питання внутрішнього укладу... І це на жаль РЕАЛІЗМ, а не обіцянки.
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19.09.2024 13:26 Ответить
 
 