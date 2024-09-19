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Фон дер Ляєн завтра відвідає Київ: Зустрінеться із Зеленським

Фон дер Ляєн відвідає Київ 20 вересня

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн 20 вересня відвідає Київ, де проведе зустріч із президентом Володимиром Зеленським.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це вона заявила на спільній з виконавчим директором Міжнародного енергетичного агентства Фатіхом Біролем.

"За два тижні розпочнеться опалювальний сезон. Оскільки температура падає, Євросоюз готовий посилити підтримку України. Готуємося до зими разом. Після цієї пресконференції я вирушу до Києва, щоб завтра особисто обговорити ці питання з президентом Зеленським", - сказала вона.

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Зеля знайшов як прорвати блогаду ігнорування))). Готує платформу для підписання з Кацапією типу Стамбульського договору, і сюди один перед одним їдуть західні політики. Приводити Зелю до притомного стану.
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19.09.2024 12:55 Відповісти
Ще одна пожерти смачненько преться!! І задурно до того ж!
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19.09.2024 13:07 Відповісти
Та ні, пейджер наркОманському везе у подарунок.
Шашликів блазня усі нажерлися досхочу.
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19.09.2024 13:12 Відповісти
Катаються один до одного... І потужно звітують про те ! А в цей час за останнє десятиліття конкуренцію Україні в галузі масової еміграції складають лиш Афганістан і Сирія.Люди ногами оцінюють шанси й перспективи своєї рідної країни. І це не лише питання війни. Це більше вже питання внутрішнього укладу... І це на жаль РЕАЛІЗМ, а не обіцянки.
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19.09.2024 13:26 Відповісти
 
 