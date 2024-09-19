Денисова об обвинениях в незаконном обогащении более чем на 42 млн грн: Я подавала вовремя в полном объеме все декларации
Бывший омбудсмен Людмила Денисова уверяет, что вовремя и в полном объеме подавала декларации за все годы.
Об этом экс-чиновница сказала в комментарии Общественному, комментируя сообщение НАПК о якобы выявлении в действиях экс-омбудсмена признаков незаконного обогащения на более 42 млн грн, передает Цензор.НЕТ.
"Могу сказать только одно, есть презумпция невиновности. Это обязанность всех, кто обвиняет, - доказать такие сведения. Я подавала вовремя в полном объеме и в соответствии с законом все декларации за все годы. И поэтому больше ничего сейчас не могу прокомментировать", - сказала Денисова.
Ранее Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) сообщило, что по результатам полных проверок деклараций за 2022 и 2023 годы НАПК установило в действиях экс-омбудсмена, которая на конец 2023 года была членом правления Пенсионного фонда Украины, признаки незаконного обогащения почти на 10 млн грн и признаки недостоверного декларирования на более 32,4 млн грн.
Пожалуйста, подождите...
Бо як не прабабця то якісь внучата виявляються не по рокам талановитими бізнесменами.
Тобто, збагачення законне?
Омбудсмена, на 1мільйон доларів?!
Як високо у нас, виявляється, цінується захист прав і свобод громадян!
А тепер, ще й за ПРАВДУ, і ОДИНОКО, отак страждає привселюдно!!
Інші, співучасники цих дій щодо дивного ЗБАГАЧЕННЯ, підтчас ЗУБОЖІННЯ Українців, тільки мовчать і тихо гризуть нігті, вирячивши очі, та переймаючись за рахунки, в іноземних приватних банках країнн ЄС…
Яценюк з аваковим та Гройсман з Луценком, і з сотоваріщамі по базарюванню на посадах, можуть це підтвердити…!
вас хто вчив читати?
Продаж малини, огірків, де вирощувала...
А ми тут шось пихтимо проти бульбашів чи тих же венесуельців з кацапами - а хто ж привів оце все до влади у нас?
бидло, жери те що маєш допоки або не повиздихаєш, або не порозумнішаєш...
Ймовірно, забули що в Україні корупції немає
Вона права, звинувачуєш- доведи!
Бо вся гнила ЗеСправедливість побудована на дурості та популізмі. Хоч одну справу по корупції до судового вироку довести ЗЕбілам розуму не стало.
заробиланакрала? І в податковій немає ніякоі презумпціі , це тількі в карному кодексі Украіни, а податкі то інша історію в усьому цивілізованному світі. То треба арешт на всі кошти і доказуй де ти брала кожну копійку. Розвели балаган в краіні. Ворюги та підари при владі.
- А у мене усі трудодні записані.