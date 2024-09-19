Денисова об обвинениях в незаконном обогащении более чем на 42 млн грн: Я подавала вовремя в полном объеме все декларации

Бывший омбудсмен Людмила Денисова уверяет, что вовремя и в полном объеме подавала декларации за все годы.

Об этом экс-чиновница сказала в комментарии Общественному, комментируя сообщение НАПК о якобы выявлении в действиях экс-омбудсмена признаков незаконного обогащения на более 42 млн грн, передает Цензор.НЕТ.

"Могу сказать только одно, есть презумпция невиновности. Это обязанность всех, кто обвиняет, - доказать такие сведения. Я подавала вовремя в полном объеме и в соответствии с законом все декларации за все годы. И поэтому больше ничего сейчас не могу прокомментировать", - сказала Денисова.

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Ранее Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) сообщило, что по результатам полных проверок деклараций за 2022 и 2023 годы НАПК установило в действиях экс-омбудсмена, которая на конец 2023 года была членом правления Пенсионного фонда Украины, признаки незаконного обогащения почти на 10 млн грн и признаки недостоверного декларирования на более 32,4 млн грн.