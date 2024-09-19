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Денисова (996) электронное декларирование (1025) НАПК (1214)

Денисова об обвинениях в незаконном обогащении более чем на 42 млн грн: Я подавала вовремя в полном объеме все декларации

Людмила Денісова

Бывший омбудсмен Людмила Денисова уверяет, что вовремя и в полном объеме подавала декларации за все годы.

Об этом экс-чиновница сказала в комментарии Общественному, комментируя сообщение НАПК о якобы выявлении в действиях экс-омбудсмена признаков незаконного обогащения на более 42 млн грн, передает Цензор.НЕТ.

"Могу сказать только одно, есть презумпция невиновности. Это обязанность всех, кто обвиняет, - доказать такие сведения. Я подавала вовремя в полном объеме и в соответствии с законом все декларации за все годы. И поэтому больше ничего сейчас не могу прокомментировать", - сказала Денисова.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": НАПК выявило у экс-омбудсмена Денисовой признаки незаконного обогащения на более 42 млн грн

Ранее Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) сообщило, что по результатам полных проверок деклараций за 2022 и 2023 годы НАПК установило в действиях экс-омбудсмена, которая на конец 2023 года была членом правления Пенсионного фонда Украины, признаки незаконного обогащения почти на 10 млн грн и признаки недостоверного декларирования на более 32,4 млн грн.
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Топ комментарии
+20
там є хоть одна порядна та не корумпована людина?
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19.09.2024 18:50
+10
В таких випадках завжди потрібно паралельно перевіряти родичів!
Бо як не прабабця то якісь внучата виявляються не по рокам талановитими бізнесменами.
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19.09.2024 18:54
+10
Куди не плюнь серед турботливих за нарід, попадеш в доларового мілліонера.
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19.09.2024 18:58
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членкиня....
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19.09.2024 18:50 Ответить
Куди не плюнь серед турботливих за нарід, попадеш в доларового мілліонера.
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19.09.2024 18:58 Ответить
членкиня - нема такого слова в українській мові . Є член і він завжди чоловічого роду .
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19.09.2024 19:05 Ответить
там є хоть одна порядна та не корумпована людина?
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19.09.2024 18:50 Ответить
Тікай))потім тебе в розшук оголосять,а скажеш,що хотіли...тебе виграти))
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19.09.2024 18:50 Ответить
Не здивуюсь, якщо спалять її хату, як Гонтаревій а потім проспівають "палала хата палала..."
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19.09.2024 18:50 Ответить
"...Не виноватая я,...оно само пришло...."
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19.09.2024 18:52 Ответить
підкинули вороги
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19.09.2024 19:48 Ответить
А де ви бачили у владі чесних людей від початку незалежності?
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19.09.2024 18:53 Ответить
Ви бачили чесних і порядних українців до Незалежності у промосковській комуністичній окупаційній владі?
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20.09.2024 01:24 Ответить
В таких випадках завжди потрібно паралельно перевіряти родичів!
Бо як не прабабця то якісь внучата виявляються не по рокам талановитими бізнесменами.
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19.09.2024 18:54 Ответить
Я подавала вчасно в повному обсязі і відповідно до закону всі декларації за всі роки. Джерело:
Тобто, збагачення законне?
Омбудсмена, на 1мільйон доларів?!
Як високо у нас, виявляється, цінується захист прав і свобод громадян!
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19.09.2024 18:57 Ответить
Лубінець зараз мабуть як сир у маслі себе почуває
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19.09.2024 19:01 Ответить
поясни, за рахунок чого? На чому омбудсмен може підняти бабло? Може і я в омбудсмени подався б
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19.09.2024 19:05 Ответить
На полонених, за яких іде скажений торг.
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19.09.2024 20:18 Ответить
Тобто, вона збагачувалася, як і сьогоднішні з Урядового кварталу95, па чесному і попереджала, що ЗБАГАЧЕННЯ ЙДЕ ДО НЕЇ!!
А тепер, ще й за ПРАВДУ, і ОДИНОКО, отак страждає привселюдно!!
Інші, співучасники цих дій щодо дивного ЗБАГАЧЕННЯ, підтчас ЗУБОЖІННЯ Українців, тільки мовчать і тихо гризуть нігті, вирячивши очі, та переймаючись за рахунки, в іноземних приватних банках країнн ЄС…
Яценюк з аваковим та Гройсман з Луценком, і з сотоваріщамі по базарюванню на посадах, можуть це підтвердити…!
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19.09.2024 18:59 Ответить
я не фанат Денисової, але ця історія тхне татарівськрю "заказухою"...і мені цікаво на чому може підняти бабло омбудсмен, це ж не депутат, не прокурор, не суддя...скоріш за все це галімий накид. Образно кажучи оцінили 10 річне авто як нове ось і мають недостовірне декларування...
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19.09.2024 19:01 Ответить
Ви коли політикою почали цікавитися? Денисова - бувший депутат від БЮТ з 2005-ого, міністр праці та соціальної політики в урядах Тимошенко, Яценюка. Ще була міністром економіки Криму, міністром фінансів.
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19.09.2024 19:28 Ответить
"за результатами повних перевірок декларацій за 2022 та 2023 роки НАЗК встановило Джерело: "
вас хто вчив читати?
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19.09.2024 19:40 Ответить
Обудсмен може не лізти в прокурорські теми, так би мовити закривати очі на скарги які їй надходять та за це може квартирка десь впасти в якомусь жк Києва
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19.09.2024 19:34 Ответить
не натягуй сову на глобус...
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19.09.2024 19:42 Ответить
Мопед не мой, я просто дал объяву (с)
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19.09.2024 19:01 Ответить
Наговариваете вы на нашу семью, гражданин начальник (с)
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19.09.2024 19:03 Ответить
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19.09.2024 19:07 Ответить
Не бачу ніяких проблем. Показати з відкіля гроші та й все.
Продаж малини, огірків, де вирощувала...
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19.09.2024 19:07 Ответить
Я не такая, я жду трамвая
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19.09.2024 19:08 Ответить
Вона гадає, що декларація, це - "ІНДУЛЬГЕНЦІЯ"?!
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19.09.2024 19:09 Ответить
42(!!!) ляма у держслужбовиці, зарплатня якої не перевищує 100тис.! Це воно скопило за 40 років? Нічого не їло, не пило, не відпочивало за кордоном, не купляло нові хати і тачки? Бідося. Але саме головне, що її взяли за жопу не за те, що вона шахрайка та казнокрадка, а тільки за те, що комусь з ОПи перейшла дорогу. Нинішня влада, це узаконена мафія одного клану, який регулює ВСЕ в Україні. Але саме вбивче те, що вони "зробили це" в демократичний спосіб руками дегенератів, що проголосували за них. Мафія просто скупила виборців дешевими обіцянками-цяцянками за допомогою також скуплених оптом і в роздріб шлюшок зі ЗМІ...недорогеньких, до речі, і обʼявило це "вибором народу".
А ми тут шось пихтимо проти бульбашів чи тих же венесуельців з кацапами - а хто ж привів оце все до влади у нас?
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19.09.2024 19:10 Ответить
Одне заспокоює та надихає - в АПУ та Раді тепер залишилися виключно порядні та не корумповані професіонали! Разом - до Перемоги!!Тільки б суд не підвів ....бо стільки підозр,стільки підозр....а вироків немає
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19.09.2024 19:14 Ответить
А до декларацій слуги-ґвалтівника Іванісова НАЗК вже дісталися, чи на нього просто замовлення з ОП-и немає?
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19.09.2024 19:17 Ответить
ПАТ «Кримзалізобетон»,вона й досі є співласником ,прокацаплена курва,владі ганьба,третій рік війні в Україні.
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19.09.2024 19:28 Ответить
А можна Денісова покаже посвідчення співробітника ГУР, та не буде розказувати звідки гроші і навіщо вони в неї? Не всі операції розвідки мають бути розголошені.
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19.09.2024 19:31 Ответить
Люда, так справа ж не в тому подавала ти вчасно чи не подавала. Справа в тому, що маєш майно яке перевищує твої задекларовані доходи
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19.09.2024 19:39 Ответить
..Да похрен, эти 42 млн грн нужно сразу передать ВСУ для закупок дронов, а война всё спишет..
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19.09.2024 19:52 Ответить
продивився я коментарі які "мудрий нарід" тут строчить...

бидло, жери те що маєш допоки або не повиздихаєш, або не порозумнішаєш...
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19.09.2024 20:00 Ответить
Ще одна серія шоу про те, як блаЗЕнь з корупцією бореться
Ймовірно, забули що в Україні корупції немає
Вона права, звинувачуєш- доведи!
Бо вся гнила ЗеСправедливість побудована на дурості та популізмі. Хоч одну справу по корупції до судового вироку довести ЗЕбілам розуму не стало.
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19.09.2024 20:00 Ответить
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19.09.2024 20:12 Ответить
экономила на прокладках и собрала денег
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19.09.2024 20:31 Ответить
Канешно,мы вам вэрым,твари зеленского
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19.09.2024 21:58 Ответить
У турму, негайно!
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19.09.2024 22:42 Ответить
Та яка в біса різниця що ти там подавала, звідкіля в тебе 42 млн гривень? відкрити Вікіпедію і де ти там таки статки заробила накрала? І в податковій немає ніякоі презумпціі , це тількі в карному кодексі Украіни, а податкі то інша історію в усьому цивілізованному світі. То треба арешт на всі кошти і доказуй де ти брала кожну копійку. Розвели балаган в краіні. Ворюги та підари при владі.
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20.09.2024 00:44 Ответить
ще і родом з архангельска, є хоч хтось без курва кацапського пачпорта?
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20.09.2024 00:45 Ответить
- Звідки у вашому хліві зерно, що вкрадене із колгоспного току?
- А у мене усі трудодні записані.
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20.09.2024 07:33 Ответить
 
 