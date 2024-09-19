Денісова про звинувачення у незаконному збагачення на понад 42 млн грн: Я подавала вчасно в повному обсязі всі декларації

Колишня омбудсменка Людмила Денісова запевняє, що вчасно і в повному обсязі подавала декларації за всі роки.

Про це експосадовиця сказала у коментарі Суспільному, коментуючи повідомлення НАЗК про нібито виявлення в діях ексомбудсменки ознак незаконного збагачення на понад 42 млн грн, передає Цензор.НЕТ.

"Можу сказати тільки одне, є презумпція невинуватості. Це обов'язок всіх, хто звинувачує, — довести такі відомості. Я подавала вчасно в повному обсязі і відповідно до закону всі декларації за всі роки. І тому більше нічого зараз не можу прокоментувати", — сказала Денісова.

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Раніше Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) повідомило, що за результатами повних перевірок декларацій за 2022 та 2023 роки НАЗК встановило в діях ексомбудсменки, яка на кінець 2023 року була членкинею правління Пенсійного фонду України, ознаки незаконного збагачення на майже 10 млн грн та ознаки недостовірного декларування на понад 32,4 млн грн.