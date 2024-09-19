Денісова про звинувачення у незаконному збагачення на понад 42 млн грн: Я подавала вчасно в повному обсязі всі декларації
Колишня омбудсменка Людмила Денісова запевняє, що вчасно і в повному обсязі подавала декларації за всі роки.
Про це експосадовиця сказала у коментарі Суспільному, коментуючи повідомлення НАЗК про нібито виявлення в діях ексомбудсменки ознак незаконного збагачення на понад 42 млн грн, передає Цензор.НЕТ.
"Можу сказати тільки одне, є презумпція невинуватості. Це обов'язок всіх, хто звинувачує, — довести такі відомості. Я подавала вчасно в повному обсязі і відповідно до закону всі декларації за всі роки. І тому більше нічого зараз не можу прокоментувати", — сказала Денісова.
Раніше Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) повідомило, що за результатами повних перевірок декларацій за 2022 та 2023 роки НАЗК встановило в діях ексомбудсменки, яка на кінець 2023 року була членкинею правління Пенсійного фонду України, ознаки незаконного збагачення на майже 10 млн грн та ознаки недостовірного декларування на понад 32,4 млн грн.
Будь ласка, зачекайте...
Бо як не прабабця то якісь внучата виявляються не по рокам талановитими бізнесменами.
Тобто, збагачення законне?
Омбудсмена, на 1мільйон доларів?!
Як високо у нас, виявляється, цінується захист прав і свобод громадян!
А тепер, ще й за ПРАВДУ, і ОДИНОКО, отак страждає привселюдно!!
Інші, співучасники цих дій щодо дивного ЗБАГАЧЕННЯ, підтчас ЗУБОЖІННЯ Українців, тільки мовчать і тихо гризуть нігті, вирячивши очі, та переймаючись за рахунки, в іноземних приватних банках країнн ЄС…
Яценюк з аваковим та Гройсман з Луценком, і з сотоваріщамі по базарюванню на посадах, можуть це підтвердити…!
вас хто вчив читати?
Продаж малини, огірків, де вирощувала...
А ми тут шось пихтимо проти бульбашів чи тих же венесуельців з кацапами - а хто ж привів оце все до влади у нас?
бидло, жери те що маєш допоки або не повиздихаєш, або не порозумнішаєш...
Ймовірно, забули що в Україні корупції немає
Вона права, звинувачуєш- доведи!
Бо вся гнила ЗеСправедливість побудована на дурості та популізмі. Хоч одну справу по корупції до судового вироку довести ЗЕбілам розуму не стало.
заробиланакрала? І в податковій немає ніякоі презумпціі , це тількі в карному кодексі Украіни, а податкі то інша історію в усьому цивілізованному світі. То треба арешт на всі кошти і доказуй де ти брала кожну копійку. Розвели балаган в краіні. Ворюги та підари при владі.
- А у мене усі трудодні записані.