Болгария будет просить Евросоюз остановить импорт яиц из Украины, - министр сельского хозяйства Тахов

На заседании Совета ЕС по вопросам сельского хозяйства и рыболовства 23 сентября в Брюсселе Болгария будет просить остановить импорт яиц из Украины.

Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Болгарии Георгий Тахов, который принял участие во встрече с фермерами, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Министр Тахов обратил внимание на рыночные проблемы болгарских производителей из-за увеличения импорта и возможность применения защитных мер в соответствии с механизмом предохранителей для ограничения свободной торговли с Украиной.

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Министр сельского хозяйства прокомментировал жалобы производителей на увеличение, по их словам, импорта продовольствия, что нарушает конкурентную среду в стране. Тахов пояснил, что это действительно проблема, поскольку речь идет об импорте из третьих стран за пределами ЕС.

"Когда импорт определенного вида продукции или товара - овощей, мяса, яиц - достигает определенных лимитов, которые ЕК очертила заранее, тогда мы можем активировать механизм запрета их импорта. Сейчас мы делаем это относительно яиц", - пояснил министр, добавив, что они уже включены в перечень товаров с повышенной пошлиной и делается следующий шаг, поскольку он потребует их абсолютного запрета на заседании Совета ЕС.

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Ранее ЕС весной создал механизм предохранителей для ограничения свободной торговли с Украиной. В июне этот механизм был применен впервые и распространился только на украинский овес, впоследствии его задействовали в отношении яиц и сахара. С 21 августа ЕС запустил механизм защитных пошлин для украинского меда, он будет действовать для всего дальнейшего импорта продукции до начала июня 2025 года.