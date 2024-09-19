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Болгария будет просить Евросоюз остановить импорт яиц из Украины, - министр сельского хозяйства Тахов

Яйця

На заседании Совета ЕС по вопросам сельского хозяйства и рыболовства 23 сентября в Брюсселе Болгария будет просить остановить импорт яиц из Украины.

Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Болгарии Георгий Тахов, который принял участие во встрече с фермерами, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Министр Тахов обратил внимание на рыночные проблемы болгарских производителей из-за увеличения импорта и возможность применения защитных мер в соответствии с механизмом предохранителей для ограничения свободной торговли с Украиной.

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Министр сельского хозяйства прокомментировал жалобы производителей на увеличение, по их словам, импорта продовольствия, что нарушает конкурентную среду в стране. Тахов пояснил, что это действительно проблема, поскольку речь идет об импорте из третьих стран за пределами ЕС.

"Когда импорт определенного вида продукции или товара - овощей, мяса, яиц - достигает определенных лимитов, которые ЕК очертила заранее, тогда мы можем активировать механизм запрета их импорта. Сейчас мы делаем это относительно яиц", - пояснил министр, добавив, что они уже включены в перечень товаров с повышенной пошлиной и делается следующий шаг, поскольку он потребует их абсолютного запрета на заседании Совета ЕС.

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Ранее ЕС весной создал механизм предохранителей для ограничения свободной торговли с Украиной. В июне этот механизм был применен впервые и распространился только на украинский овес, впоследствии его задействовали в отношении яиц и сахара. С 21 августа ЕС запустил механизм защитных пошлин для украинского меда, он будет действовать для всего дальнейшего импорта продукции до начала июня 2025 года.
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Топ комментарии
+11
Ото ж вони й остерігаються прийняття України в ЄС. Не будуть витримувати конкуренції.
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19.09.2024 19:46
+9
ну не рєзнікову.
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19.09.2024 19:37
+7
"Зупинити імпорт яєць" в ЄС - заборонити чоловікам виїзджати з України? Так це вже зроблено для всіх, охрім "слуг" та їхніх друзів-родичів. Хіба що по дзвінку з Банкової чи листу від буданги...
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19.09.2024 19:54
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вона как, Пєтровіч !

вже комусь заважають наші яйці....
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19.09.2024 19:36 Ответить
ну не рєзнікову.
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19.09.2024 19:37 Ответить
Точно. Дайте ці яйця резнікову - він їх продасть по 17.
Та й по тому. Що за гвалт?
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19.09.2024 19:41 Ответить
не подобаєшся ти мені, Васілій, своєю дивною орієнтацію по любові до крупного рогатого скота, але лайк поставлю

за правду лайк поставив, Васілій
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19.09.2024 19:44 Ответить
Так, ви не знаєте резнікова - він нас всіх продасть. Потім купить і знову продасть, но вже дорожче. ( Паніковський).
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19.09.2024 20:18 Ответить
Там спец по яйцях Єрмака секстренерша послиція...
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19.09.2024 21:28 Ответить
і тут плоха і в Польщі плоха - Сибіга Усика репутацію рятує - ноту піше , вова на роялі зіграє...
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19.09.2024 21:30 Ответить
Ото ж вони й остерігаються прийняття України в ЄС. Не будуть витримувати конкуренції.
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19.09.2024 19:46 Ответить
яка конкуренція????? У нас зарплата на птахофермах в декілька разів менша... а дотації від держави отримують як їхні підприємства так і наші
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19.09.2024 20:13 Ответить
"Зупинити імпорт яєць" в ЄС - заборонити чоловікам виїзджати з України? Так це вже зроблено для всіх, охрім "слуг" та їхніх друзів-родичів. Хіба що по дзвінку з Банкової чи листу від буданги...
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19.09.2024 19:54 Ответить
Саоїх яєць не мають болгарці , от і наші яйця їм мішають
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19.09.2024 19:55 Ответить
а нєхрєн було таку послицю від України посилати, що зараз у болгарів за яйці питаєте
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19.09.2024 20:08 Ответить
схоже, якби не 'савєкцкій салдат альоша' болгари не мали б кому пам'ятники ставити
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19.09.2024 20:29 Ответить
Тай, слава Богу, хай у нас будуть, бо ціна вже за 40 за десяток.
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19.09.2024 20:08 Ответить
Льоха, Рєзніков, ти ?

по 28 в Сільпо та АТБ
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19.09.2024 20:10 Ответить
Домашні.
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19.09.2024 20:19 Ответить
Скоро болгари будуть стояти на кордоні і перевіряти кожну машину аби яйця не везли
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19.09.2024 20:27 Ответить
избиратель зеленского выбрал войну
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19.09.2024 21:42 Ответить
Війна вже 11-й рік.
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19.09.2024 21:55 Ответить
налагодити імпорт до Лівану, там зараз кричущий дефіцит яєць)))
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19.09.2024 21:08 Ответить
и на каждые два яйца привязывать по пейджеру)
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19.09.2024 21:45 Ответить
А серйозно, то дійсно варто виготовляти яєчний порошок та експортувати якимось папуасам. Їм мабуть не тільки наше зерно потрібне.
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20.09.2024 08:23 Ответить
"...Наразі ми робимо це з точки зору яєць..."
Правильно. З яйцями треба радитись.
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20.09.2024 08:43 Ответить
 
 