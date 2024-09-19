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Болгарія проситиме Євросоюз зупинити імпорт яєць з України, - міністр сільського господарства Тахов

Яйця

На засіданні Ради ЄС з питань сільського господарства та рибальства 23 вересня в Брюсселі Болгарія проситиме зупинити імпорт яєць з України.

Про це повідомив міністр сільського господарства і продовольства Болгарії Георгій Тахов, який взяв участь у зустрічі з фермерами, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

Міністр Тахов звернув увагу на ринкові проблеми болгарських виробників через збільшення імпорту та можливість застосування захисних заходів відповідно до механізму запобіжників для обмеження вільної торгівлі з Україною.

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Міністр сільського господарства прокоментував скарги виробників на збільшення, за їхніми словами, імпорту продовольства, що порушує конкурентне середовище в країні. Тахов пояснив, що це дійсно проблема, оскільки мова йде про імпорт з третіх країн за межами ЄС.

"Коли імпорт певного виду продукції або товару – овочів, м'яса, яєць – досягає певних лімітів, які ЄК окреслила заздалегідь, тоді ми можемо активувати механізм заборони їх імпорту. Наразі ми робимо це з точки зору яєць", – пояснив міністр, додавши, що вони вже включені до переліку товарів з підвищеним митом і робиться наступний крок, оскільки він вимагатиме їх абсолютної заборони на засіданні Ради ЄС.

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Раніше ЄС навесні створив механізм запобіжників для обмеження вільної торгівлі з Україною. У червні цей механізм був застосований уперше і поширився лише на український овес, згодом його задіяли щодо яєць і цукру. З 21 серпня ЄС запустив механізм захисних мит для українського меду, він буде діяти для всього подальшого імпорту продукції до початку червня 2025 року.

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Топ коментарі
+11
Ото ж вони й остерігаються прийняття України в ЄС. Не будуть витримувати конкуренції.
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19.09.2024 19:46
+9
ну не рєзнікову.
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19.09.2024 19:37
+7
"Зупинити імпорт яєць" в ЄС - заборонити чоловікам виїзджати з України? Так це вже зроблено для всіх, охрім "слуг" та їхніх друзів-родичів. Хіба що по дзвінку з Банкової чи листу від буданги...
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19.09.2024 19:54
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вона как, Пєтровіч !

вже комусь заважають наші яйці....
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19.09.2024 19:36 Відповісти
ну не рєзнікову.
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19.09.2024 19:37 Відповісти
Точно. Дайте ці яйця резнікову - він їх продасть по 17.
Та й по тому. Що за гвалт?
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19.09.2024 19:41 Відповісти
не подобаєшся ти мені, Васілій, своєю дивною орієнтацію по любові до крупного рогатого скота, але лайк поставлю

за правду лайк поставив, Васілій
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19.09.2024 19:44 Відповісти
Так, ви не знаєте резнікова - він нас всіх продасть. Потім купить і знову продасть, но вже дорожче. ( Паніковський).
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19.09.2024 20:18 Відповісти
Там спец по яйцях Єрмака секстренерша послиція...
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19.09.2024 21:28 Відповісти
і тут плоха і в Польщі плоха - Сибіга Усика репутацію рятує - ноту піше , вова на роялі зіграє...
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19.09.2024 21:30 Відповісти
Ото ж вони й остерігаються прийняття України в ЄС. Не будуть витримувати конкуренції.
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19.09.2024 19:46 Відповісти
яка конкуренція????? У нас зарплата на птахофермах в декілька разів менша... а дотації від держави отримують як їхні підприємства так і наші
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19.09.2024 20:13 Відповісти
"Зупинити імпорт яєць" в ЄС - заборонити чоловікам виїзджати з України? Так це вже зроблено для всіх, охрім "слуг" та їхніх друзів-родичів. Хіба що по дзвінку з Банкової чи листу від буданги...
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19.09.2024 19:54 Відповісти
Саоїх яєць не мають болгарці , от і наші яйця їм мішають
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19.09.2024 19:55 Відповісти
а нєхрєн було таку послицю від України посилати, що зараз у болгарів за яйці питаєте
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19.09.2024 20:08 Відповісти
схоже, якби не 'савєкцкій салдат альоша' болгари не мали б кому пам'ятники ставити
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19.09.2024 20:29 Відповісти
Тай, слава Богу, хай у нас будуть, бо ціна вже за 40 за десяток.
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19.09.2024 20:08 Відповісти
Льоха, Рєзніков, ти ?

по 28 в Сільпо та АТБ
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19.09.2024 20:10 Відповісти
Домашні.
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19.09.2024 20:19 Відповісти
Скоро болгари будуть стояти на кордоні і перевіряти кожну машину аби яйця не везли
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19.09.2024 20:27 Відповісти
избиратель зеленского выбрал войну
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19.09.2024 21:42 Відповісти
Війна вже 11-й рік.
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19.09.2024 21:55 Відповісти
налагодити імпорт до Лівану, там зараз кричущий дефіцит яєць)))
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19.09.2024 21:08 Відповісти
и на каждые два яйца привязывать по пейджеру)
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19.09.2024 21:45 Відповісти
А серйозно, то дійсно варто виготовляти яєчний порошок та експортувати якимось папуасам. Їм мабуть не тільки наше зерно потрібне.
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20.09.2024 08:23 Відповісти
"...Наразі ми робимо це з точки зору яєць..."
Правильно. З яйцями треба радитись.
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20.09.2024 08:43 Відповісти
 
 