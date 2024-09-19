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беженцы (1605) Евросоюз (16683) мобилизация (2602)

Принудительный возврат беженцев-мужчин в Украину невозможен, - еврокомиссар Йоханссон

біженці,європа,іспанія

Профильный еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон заявила, что применение дифференцированного подхода к украинским беженцам, который базировался бы на их поле, возрасте, военнообязанности, невозможно.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"Это невозможно согласно Директиве о временной защите (документ, регулирующий статус украинских беженцев на территории ЕС. - Ред.)", - отметила еврокомиссар.

На уточняющий вопрос, помог ли бы ЕС Украине вернуть ее мужчин призывного возраста из-за границы, Йоханссон отметила, что никого не будут выдворять с территории Евросоюза принудительно.

"Мы поддержим тех, кто хочет вернуться в Украину, и мы обсудим с украинскими властями и украинским правительством, как сделать это наилучшим образом. Мы никого не будем выбрасывать из ЕС", - подчеркнула Йоханссон.

Читайте также: Литва продлит временную защиту для украинцев еще на год
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Топ комментарии
+23
Люди 30 лет платили налоги, работали за мизерную зарплату в стране, а власть всех предала и продолжает предавать давая бронь полиции, артистам цирка и другим сомнительным категориям.
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19.09.2024 21:46
+17
Треба терміново відправити кілька патужних рішал на фронт, щоб зрозуміли ті проблеми, які вони створили своєю туповатою совковою ,а може і зрадницькою командою.
За громадян України треба боротися, а не за олігархів, злодіїв і аферистів.
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19.09.2024 21:44
+17
Кріпаки розбіглися....біда..тепер хоч самим впрягайся!?)))
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19.09.2024 21:45
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Треба їм за повернення гроші пообіцяти як за прививки від ковіду.
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19.09.2024 21:40 Ответить
Денег не хватит.
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19.09.2024 21:46 Ответить
Вистачить. А якщо не вистачить, то вони ще наобіцяють.
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19.09.2024 21:47 Ответить
Ну обещаниям Украины любой адекватный украинец перестал верить до 1998 года, когда доллар с 2 за грн стал 4 за грн. Мне в Германии ничего не обещают, только гарантируют.
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19.09.2024 21:55 Ответить
Ти не Українець, ти кацап . Ти навіть не хахол, .
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19.09.2024 23:39 Ответить
Я адекватен и отлично помню, как поехал отдыхать в Турцию с долларом по 2, а вернулся с долларом по 4. Я украинец по праву рождения. "Хохлом" я себя никогда не считал, ибо всегда считал себя гражданином Украины, не более того.
Но судя по вашим бредням происхождение термина "хохол", как и "яйцеголовый" вы не знаете.
Пророссийским в этом споре являетесь вы, используете штампы совка и т.д.
Не палитесь, включите мозг.
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19.09.2024 23:49 Ответить
Скажи, де ти живеш.
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28.09.2024 23:52 Ответить
Ти реально лантух.
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28.09.2024 23:53 Ответить
Порада Зеленському якщо прочитає.
Щоб повернути всіх чоловіків назав в Україну. Потібно обьявити всіх хто виїхав Ворогами мудрого наріду, посадити у тюрму всіх їх родичів у якості заручників, і почати катувати цих заручників.

Це звичайно що сарказм, але це тупе зелене чмо напевно врешті решт так і зробить.
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19.09.2024 21:41 Ответить
Навряд чи таке буде, але арешт рахунків, майна чи анульовувати документи будуть
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19.09.2024 21:48 Ответить
Ні. Досить дати зелений коридор кацапам до Європи та якийсь нейтралітет на час їхніх бойових дій.
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19.09.2024 21:50 Ответить
У кацапів є коридор через бульбуляндію. Скоріше коридор буде до Казахстану.
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19.09.2024 21:54 Ответить
Рабів зелі не дадуть, самим треба.
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19.09.2024 21:42 Ответить
Треба терміново відправити кілька патужних рішал на фронт, щоб зрозуміли ті проблеми, які вони створили своєю туповатою совковою ,а може і зрадницькою командою.
За громадян України треба боротися, а не за олігархів, злодіїв і аферистів.
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19.09.2024 21:44 Ответить
Кріпаки розбіглися....біда..тепер хоч самим впрягайся!?)))
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19.09.2024 21:45 Ответить
Люди 30 лет платили налоги, работали за мизерную зарплату в стране, а власть всех предала и продолжает предавать давая бронь полиции, артистам цирка и другим сомнительным категориям.
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19.09.2024 21:46 Ответить
В них також неможливо примушення будь кого лізти до окопа і воювати. Коли кацапи прийдуть, вони будуть капітулювати один за другим до Лісабону і Лондона і чекати коли приїдуть американці за них воювати і визволяти. У третій раз вже. Але дурних в Америці вже мало, 50 років вже не було призову, патріотів мало, молоді яка не хоче взагалі нічого робити багато.
І до речі, якщо хтось думає що ми будемо ризикувати ядерною зимою заради комфорта польських та німецьких дуп, пропоную поміркувати ще раз
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19.09.2024 21:46 Ответить
Та якби кацапи прийшли так само до американців, ті би поводились точно так як європейці, просто антропотип ******** людини змінився - ніхто зараз з молодих людей не піде захищати якусь абстрактну державу, кожен живе для задоволення своїх потреб і всі плювали, хто там сидить у високому кріслі
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19.09.2024 21:51 Ответить
В какой то степени верно, думаю Америка сейчас там где Европа была в конце 90х, много и тех кто воевать не будет в принципе, и тех кто зол на государство за анти-мужскую, анти белую, анти-семейную политику последних 50-60 лет.
Знаю одного вегетарианца 40 лет от роду., вместе со своим братом страстно хотели что бы Украине не давали те 61 миллиард которые так похоже и не дадут. Было им жалко чужих денег? Абсолютно нет. Им просто хотелось что бы люди перестали друг друга убивать!
И он говорит, если бы русские сюда пришли, я не стал бы воевать, я просто стал бы русским. А чо? Моя жизнь ничуть не изменилась бы. Я б точно так же ходил в рестораны ужинать, в Джим играть в баскетбол, плавать, в сауну.

Я говорю а если они тебе ржавый автомат дадут и отправят Мексику или Канаду завоевать? Он так, ааа.. Тогда я убегу жить на Фиджи, будет рыбачить и есть кокосы
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19.09.2024 22:07 Ответить
Это не пацифизм. это дремучая наивность.
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19.09.2024 22:15 Ответить
А ти думаєш канадці чи мексиканці інші і візьмуть до рук зброю? Ніхто з розвинених країн зараз не буде воювати - крапка. Війни можливі там - де пропаганда промиває мізки, і нажаль Україна разом з кацапами і якимось арабами і африканцями одне з небагатьох місць де це можливо в 21 столітті
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19.09.2024 22:23 Ответить
Японія буде, Тайвань, можливо Корея
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20.09.2024 00:01 Ответить
Ну, ізраїльтяни ж воюють.
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20.09.2024 00:39 Ответить
Мексиканці можуть воювати, але хіба що на боці кацапо-китайської орди.
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20.09.2024 00:44 Ответить
Я так і бачу, як мексиканці масово повертаються зі США до розвиненої Мексики
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20.09.2024 10:21 Ответить
А ти не намагався розповісти що після приходу росіян у Америку ресторанів вже б не було, як і іншого звичного життя ******** американців? Не було б Фордів та Крайслерів на дорогах, не було б Боінгів в небі, не було б попкорна та голівудського кіно. Все стало б чорносірим. Все б стало суцільним концлагерем.
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19.09.2024 22:48 Ответить
Вони усі впевнені що ніхто сюди не прийде тому що багато зброї на руках у населення. Вони міркують що хто б не прийшов їм набридне штурмувати кожну окрему оселю а-ля СВАТ -тим. То що можна знести ціле місто або заблокувати вони не уявляють. Навіть воєнні
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19.09.2024 23:52 Ответить
Лондон воював ,а не капиталював ,це по -перше. По-друге, якщо росія застосує ядерну зброю, для неї будуть катастрофічні наслідки.
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19.09.2024 22:14 Ответить
Лондон відстрелювався, скажемо так, завдяки ЛаМаншу. І намагався затягнути у свої проблеми Америку. Вангую, якщо ь Гітлер їх не чипав після просера у Франції, вони сиділи б тих на жопці і Індія і Кавказ з Іраном били б німецькими
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19.09.2024 23:47 Ответить
Ці казочки будеш комусь іншому розповідати. Бо такі дебіли як ти не розуміють що воювати за самх себе і за якусь іншу країну, це не одне і те саме. До них хутін на танках не приїде, це все розуміють. І лише дебіли в Україні розповідають казочки про те як ***** без пострілів візьме всю Европу.
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19.09.2024 22:39 Ответить
Як Гітлер брав Європу колись так ***** візьме зараз. Нічого не змінилося.
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19.09.2024 22:50 Ответить
Ні. Годі порівнювати те що було тоді з тим що зараз.
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19.09.2024 23:10 Ответить
Звичайно що непотрібно порівнювати, ***** зараз набагато швидше візьме цих гендерно не оприділившихся ніж Гітлер, там спротиву взагалі не буде ніякого, тільки широко розпістерті булки назустріч будуть висунуті
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19.09.2024 23:20 Ответить
У вас есть какие-то данные или это ваше эмоциональное мнение?
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19.09.2024 23:24 Ответить
В тебе якась дитяча травма чи ти теж рашен та дивишся?
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20.09.2024 00:56 Ответить
Возьмёт он только за щеку. Германия была второй экономикой Мира, с друзьями типа Японии и Италии, а рф это 1,5 процента г@вна, - ничего не меняется. Германия все ещё драйвер Европы, а рф - мусор на обочине.
У Германии были технологии, инновации и т.д., а в рф ничего.
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19.09.2024 23:22 Ответить
Твої ЛГБТ німці так швидко візьмуть у бурята за щоку, що твоя друга економіка буде просто в ах...ї від того що відбувається
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19.09.2024 23:27 Ответить
Довго чекав, коли про "бурятів" напишуть. Тільки вони закінчилися два роки тому
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20.09.2024 00:08 Ответить
Ти я бачу багато розумієш про взяття за щоку.
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20.09.2024 00:57 Ответить
При чем тут экономика? Война это прежде всего дух а не обеспечение. Что, в Германии 45 года не было миллионов вооруженных солдат ? Или может они от голода не могли удержать автомат. Это во первых. Во вторых если бы и было сопротивление оно сведётся к размеру мяса, которое ерефия всегда выиграет, а если и не выиграет то будет предложение разменяться ядерными ударами.
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20.09.2024 00:09 Ответить
Ты дебил?
Дух, а воевать с голой жопой можно. Главное дух.
"Во вторых если бы и было сопротивление оно сведётся к размеру мяса, которое ерефия всегда выиграет,"
Скажи это Израилю, Вьетнаму... В обоих случаях мясо не помогло. Точно так же как не помогло Китаю который регулярно ставили раком все кто хотел
"а если и не выиграет то будет предложение разменяться ядерными ударами."
Такая же казочка, как "мясо". Когда до вас дебилов дойдет, что ядерное оружие это защита только от ядерного оружия. Все.
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20.09.2024 01:01 Ответить
Так, скажіть це Ізраїлю якій з півмільйонною досвідченою армією вже рік не може впоратися з 15 тисячами арабів у тапках у яких нема нічого зокрема іржавих ак-74 і саморобних гранат/РПГ.
До речі, про Європу в вас є дата якась чи це ваша емоційна Надія/думка? Ви взагалі десь були там, жили?
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20.09.2024 02:36 Ответить
Ти може ознайомишся зі специфікою операції проти Гази а потім кудахкай будеш? Ізраіль міг би знести там все ковровим ударом... Але е нюанси, багато нюансів.
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20.09.2024 22:22 Ответить
война - это прежде всего обеспечение, логистика и деньги. Так было с эпохи Римской империи. Представьте себе, в Германии 45 года не было миллионов солдат и не было промышленности, не благодаря "духу" совка, а благодаря бомбежкам со стороны Великобритании... Три уничтоженных дамбы остановили сталелитейное производство Германии. Британцы взломали энигму, США клепало оружие станки и еду!, для 250 млн совка. А в Берлине раздавали сотки земли в центральном парке под огороды.
Почитайте европейский взгляд на вторую мировую, лучше всего британский взгляд. Возможно будет интересно.
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20.09.2024 09:43 Ответить
Звісно, годі вам розмовляти о речах в яких ви розумієте як риба об астрономії. Франція на той час мала найміцнішу , велику і досвічину армію у світі, і скільки вони протрималися, місяць? А зараз у Європі немає нічого і нікого.
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19.09.2024 23:59 Ответить
Все у Європі зараз є. Це по перше, по друге армія Франції воювала по шаблонам Першої Світової. Тому і програла все.
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20.09.2024 00:54 Ответить
Ну звісно, для європейців це звучить так, якби втікших євреїв назад повертали б в Третій Рейх
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19.09.2024 21:48 Ответить
А сто тисяч поліцаїв каву попивають в тилу.
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19.09.2024 21:48 Ответить
Только сто ?
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19.09.2024 21:53 Ответить
Ну это было понятно с самого начала, я потому и писал, что это популизм на внутренний рынок.
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19.09.2024 21:48 Ответить
Потом начнется другая песнь, про то что их не для того в Монако и на Маями отпускали чтобы они там всю войну сидели.. Типа наверху не виноваты...
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19.09.2024 21:50 Ответить
тобто єврокомісарка дає зрозуміти, що українці, які мешкають в ЄС мають більше прав ніж українці, які знаходяться в Україні. Чи це не мовчазна підтримка дискримінації, яку здійснює влада України
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19.09.2024 21:55 Ответить
Ні, просто натякає що Україна - зелене шапіто, а у Європі діють закони
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19.09.2024 23:03 Ответить
Міцна позиція. Може й собі вмоститися на шию європейських платників податків?
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19.09.2024 21:56 Ответить
Знаходитись в ЄС не дорівнює сидіти на шиї платників податків. Там ще можна працювати, якщо ви не знали. А в країнах Східної Європи, де соціалки або немає зовсім, або вона мізерна не просто можна, а треба, бо інакше просто не проживеш
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19.09.2024 22:12 Ответить
Вірно! Згорьовані біженці-бугаї потребують постійної підтримки! Треба підвищити виплати в євро,збільшити обьєм продовольчих пайків,2 на рік фінансувати відпочинок квіточок-бугаїв на курортах і люто засуджувати безжальних садистів з ТЦК! Європейці-починайте!
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19.09.2024 22:13 Ответить
Патріоти з бронню такі умнічки, правду-матку прямо в очі ріжуть.
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19.09.2024 22:20 Ответить
Він пенсіонер
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19.09.2024 22:31 Ответить
А це і є ці самі європейські цінності за які ми так голосно боролись совкодумаючий громадянине. Там немає поділу на бугаїв, дівчаток-квіточок і так далі, всі громадяни одинакові в правах і обов'язках. Всі мають право на одинакові емоції - неважливо 120 кг бугай ти чи 40 кг тендітна дівчина. Ось цим і відрізняється ******* Європа від архаїків як ти телепню
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19.09.2024 22:29 Ответить
Кажуть люди що то пенсіонер. Шо з нього віьмеш?
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19.09.2024 22:38 Ответить
Ага! Одні хай гинуть на фронті і під обстрілами,а мордаті німецькі квіточки хай попивають німецьке пивце..
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19.09.2024 22:40 Ответить
А ти в цей час писатимеш тут дурні коментарі?
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19.09.2024 22:47 Ответить
Мене вже тоді не буде в живих,загину в бою. Отакі справи,маленький пацючок...
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19.09.2024 22:49 Ответить
Твій диван такий небезпечний? Тоді раджу терміново змінити, ти нам ще потрібен тут.
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19.09.2024 22:51 Ответить
Таки да..без такого кловуна скучно буде на цензорі
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19.09.2024 23:40 Ответить
Ну значить такий твій рівень розвитку нажаль
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19.09.2024 22:53 Ответить
Гинути на фронті в 21 столітті будуть хіба що туповаті телепні, нормальні люди знайдуть 100 і 1 причину, щоб на цей довбаний фронт непопасти
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19.09.2024 22:52 Ответить
Неужели кто-то в Украине на это мог надеяться.
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19.09.2024 22:26 Ответить
Все. Зелених знову обламали.
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19.09.2024 22:37 Ответить
Цікаво, а хто цій запит подав?
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19.09.2024 22:37 Ответить
Якщо русня таки завоює Україну,всіх патріотів,воїнів ЗСУ тощо вони знищать. Всіх ухилянтів витягнуть з нір і поженуть,як скот на штурм Варшави,Вільнюса,Кишинева,Таллінна тощо...і вони підуть,як миленькі! Це їм не пейсато-боягузлива влада ЗЕ-ворюг.Так от,якщо ці мобілізовані доберуться до наших біженських щурів у Польші,Словаччині тощо....вас просто різать на смужки будуть. Ну а вашими берегинями займуться буряти з тувою....
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19.09.2024 22:46 Ответить
А що в цей час робитимеш ти? Чи плануєш за свого зійти для бурятів?
А якщо серйозно, то ця казочка вже застаріла. Зовсім не розвиваєшся Юра.
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19.09.2024 22:50 Ответить
Менти на пенсії стають такими фантезерами.
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19.09.2024 22:55 Ответить
А де це Ярема Стогін? Цей мент пенсіонер зазвичай впрягається в усі такі дискусії. І ще я чекаю ТЦКшника Dust і верухая пагранця Super Gut
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20.09.2024 00:00 Ответить
Чому ти так переживаєш за ухилянтів? Чи ти боїшся розправи над собою намагаєшся якомога більше загітувати людей до боротьби, щоб стали в один рівень з тобою - захисником, котрий думав, що раз-два наваляє тупим кацапами, а тут бац - а чо я пішов воювати а другі хитрі? А другі виявились далекогляднігі від тебе
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19.09.2024 23:06 Ответить
Та ніде він не воює, крім інтернету.
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19.09.2024 23:11 Ответить
якщо чиясь армія на метр ступить на територію нати, то у відповідь ядерний удар на столицю і конкретно жидка пукіна-шаломова (чи хто тоді там буде командувати тим збродом) моментально охолодить їх запал когось десь там нарізати.....

в договорняки можуть гратись тільки два жидка зєлєнскій і пукін-шаломов, а серйозні люди будуть воювати СЕРЙОЗНО!

якщо нагло-сакси скинули ядерку на япошок, то можеш не сумніватись, що скинуть і на свинопсів при потребі!
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20.09.2024 01:09 Ответить
Да оно первое побежит кацапне сдавать патриотов когда те зайдут к нему в село диванный патриот вояка😆
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20.09.2024 02:09 Ответить
Всех борцунов с ухилянтами и прочими неправильными патриотами - сначала победите идиотов-генералов, цивильную власть и сотни тысяч на броне в тылу. Вот все борцы-патриоты не видят отчего-то что все эти люди прекрасно себя чувствуют, но никак не приближают победу. До тех пор все это дешевое балабольство. Каким оно и есть.
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20.09.2024 06:44 Ответить
Не поширюються чогось панські хотєлкі на нормальний світ!
От же ж нєпруха!
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19.09.2024 22:59 Ответить
Євробусифікація відміняється.
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19.09.2024 23:09 Ответить
Ну то треба ліквідувати цих сцикунів на территорії цих мудрих країн. Щоб були впевнені - всі подохнуть. Слава Моссаду, який вміє. Позор Україні, яка тільки шамкає беззубим ротом.
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19.09.2024 23:18 Ответить
Який ти страшний та кровожерливий ...
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19.09.2024 23:29 Ответить
Придурок, може для початку ліквідувати кацапів? Я б не проти завалити парочку ФСБшних агентів у США, якби СБУ дала мені наводку. Але якщо СБУ і зовнішня розвідка України замість кацапні буде тратити свій ресурс на ліквідацію таких як я, то ну його на хєр. Візьму американський паспорт і ділу кінець. Не хочу мати таких співвітчизників як ти. Тут і кацапів не треба, свої ж загризуть, бо ти "посмів" жити краще за них. Прямо як ті придурки з кацапії писали: "Кто вам давал права жить харашо?"
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19.09.2024 23:58 Ответить
всім пох на такі висери від таких жидо-кацапських ботів, як ти, яке зареєстровано тут БУКВАЛЬНО СЬОГОДНІ і починаєш розказувати хто і кого буде десь там вбивати...

ти тільки що підтвердив мої думки про те, що головна задача жидо-кацапів - це вбити якнайбільше українців. і неважливо чи в Україні, чи закордоном!

і жидо-кацапи ОБЛАМАЮТЬСЯ!!!!!!!
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20.09.2024 01:05 Ответить
Викусіть! Я говорив, що ніякого повернення не буде, і всі, хто про нього говорять просто клоуни.
А ще зверніть увагу: у Європі, куди Україна так прагне, неможливо ділити людей за віком і статтю. Тож заборона на виїзд чоловіків незаконна і антиєвропейська
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19.09.2024 23:23 Ответить
Куда возвращаться? К зебильной власти клептократических олигархов, в Одессу, де мэром сруцкимирный сепар-бандюган с погонялом капитан, к тотальной бюрократии, продажности судей, очередям, маршруткам, копеечным зарплатам за рабский труд, к чинушам-взяточникам и депутатам-***********(которых украинцы выбрали, заметьте), которые убрали минные поля, не взорвали мосты и кукарекали о ненападении братьев-москалей?
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20.09.2024 01:53 Ответить
Да никакие они не патриоты Украины - они патриоты власти, которые ненавидят Украину и украинцев.
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20.09.2024 06:48 Ответить
Власть считает что украинцы её рабы по праву рождения.
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20.09.2024 06:41 Ответить
Весь патриотизм в ненависти к уехавшим в Европу. Только они мешают перемоге - не власть, не тупые совковые офицеры, не коррупция. Вот всем виноваты ухилянты. А потом не говорите что украинцы не заслуживают Зеленского - который такой же патриот на словах и сражается за перемогу тоже на словах, как все эти возмущающиеся.
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20.09.2024 06:47 Ответить
Просто читай Кримінальний Кодекс
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28.09.2024 23:50 Ответить
 
 