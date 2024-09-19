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біженці (1760) Євросоюз (12769) мобілізація (2869)

Примусове повернення біженців-чоловіків в Україну неможливе, - єврокомісарка Йоганссон

біженці,європа,іспанія

Профільна єврокомісарка з внутрішніх справ Ілва Йоганссон заявила, що застосування диференційованого підходу до українських біженців, що базувався би на їхній статі, віці, військовозобов’язаності, неможливе.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Це неможливо згідно з Директивою про тимчасовий захист (документ, що регулює статус українських біженців на території ЄС - ред.)", – зауважила єврокомісарка.

На уточнююче запитання, чи ЄС допоміг би Україні повернути її чоловіків призовного віку з-за кордону, Йоганссон зазначила, що нікого не видворятимуть із території Євросоюзу примусово.

"Ми підтримаємо тих, хто хоче повернутися в Україну, і ми обговоримо з українською владою та українським урядом, як зробити це в найкращий спосіб. Ми нікого не викидатимемо з ЄС", ­– наголосила Йоганссон.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Євросоюз зменшує мобілізаційний потенціал України, виплачуючи допомогу біженцям, - глава МЗС Польщі Сікорський

Раніше західні ЗМІ повідомляли, що президент Володимир Зеленський закликав партнерів допомогти повернути чоловіків призовного віку з-за кордону до України, проте отримав відмову.

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Топ коментарі
+23
Люди 30 лет платили налоги, работали за мизерную зарплату в стране, а власть всех предала и продолжает предавать давая бронь полиции, артистам цирка и другим сомнительным категориям.
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19.09.2024 21:46
+17
Треба терміново відправити кілька патужних рішал на фронт, щоб зрозуміли ті проблеми, які вони створили своєю туповатою совковою ,а може і зрадницькою командою.
За громадян України треба боротися, а не за олігархів, злодіїв і аферистів.
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19.09.2024 21:44
+17
Кріпаки розбіглися....біда..тепер хоч самим впрягайся!?)))
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19.09.2024 21:45
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Треба їм за повернення гроші пообіцяти як за прививки від ковіду.
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19.09.2024 21:40 Відповісти
Денег не хватит.
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19.09.2024 21:46 Відповісти
Вистачить. А якщо не вистачить, то вони ще наобіцяють.
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19.09.2024 21:47 Відповісти
Ну обещаниям Украины любой адекватный украинец перестал верить до 1998 года, когда доллар с 2 за грн стал 4 за грн. Мне в Германии ничего не обещают, только гарантируют.
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19.09.2024 21:55 Відповісти
Ти не Українець, ти кацап . Ти навіть не хахол, .
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19.09.2024 23:39 Відповісти
Я адекватен и отлично помню, как поехал отдыхать в Турцию с долларом по 2, а вернулся с долларом по 4. Я украинец по праву рождения. "Хохлом" я себя никогда не считал, ибо всегда считал себя гражданином Украины, не более того.
Но судя по вашим бредням происхождение термина "хохол", как и "яйцеголовый" вы не знаете.
Пророссийским в этом споре являетесь вы, используете штампы совка и т.д.
Не палитесь, включите мозг.
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19.09.2024 23:49 Відповісти
Скажи, де ти живеш.
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28.09.2024 23:52 Відповісти
Ти реально лантух.
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28.09.2024 23:53 Відповісти
Порада Зеленському якщо прочитає.
Щоб повернути всіх чоловіків назав в Україну. Потібно обьявити всіх хто виїхав Ворогами мудрого наріду, посадити у тюрму всіх їх родичів у якості заручників, і почати катувати цих заручників.

Це звичайно що сарказм, але це тупе зелене чмо напевно врешті решт так і зробить.
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19.09.2024 21:41 Відповісти
Навряд чи таке буде, але арешт рахунків, майна чи анульовувати документи будуть
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19.09.2024 21:48 Відповісти
Ні. Досить дати зелений коридор кацапам до Європи та якийсь нейтралітет на час їхніх бойових дій.
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19.09.2024 21:50 Відповісти
У кацапів є коридор через бульбуляндію. Скоріше коридор буде до Казахстану.
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19.09.2024 21:54 Відповісти
Рабів зелі не дадуть, самим треба.
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19.09.2024 21:42 Відповісти
Треба терміново відправити кілька патужних рішал на фронт, щоб зрозуміли ті проблеми, які вони створили своєю туповатою совковою ,а може і зрадницькою командою.
За громадян України треба боротися, а не за олігархів, злодіїв і аферистів.
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19.09.2024 21:44 Відповісти
Кріпаки розбіглися....біда..тепер хоч самим впрягайся!?)))
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19.09.2024 21:45 Відповісти
Люди 30 лет платили налоги, работали за мизерную зарплату в стране, а власть всех предала и продолжает предавать давая бронь полиции, артистам цирка и другим сомнительным категориям.
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19.09.2024 21:46 Відповісти
В них також неможливо примушення будь кого лізти до окопа і воювати. Коли кацапи прийдуть, вони будуть капітулювати один за другим до Лісабону і Лондона і чекати коли приїдуть американці за них воювати і визволяти. У третій раз вже. Але дурних в Америці вже мало, 50 років вже не було призову, патріотів мало, молоді яка не хоче взагалі нічого робити багато.
І до речі, якщо хтось думає що ми будемо ризикувати ядерною зимою заради комфорта польських та німецьких дуп, пропоную поміркувати ще раз
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19.09.2024 21:46 Відповісти
Та якби кацапи прийшли так само до американців, ті би поводились точно так як європейці, просто антропотип ******** людини змінився - ніхто зараз з молодих людей не піде захищати якусь абстрактну державу, кожен живе для задоволення своїх потреб і всі плювали, хто там сидить у високому кріслі
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19.09.2024 21:51 Відповісти
В какой то степени верно, думаю Америка сейчас там где Европа была в конце 90х, много и тех кто воевать не будет в принципе, и тех кто зол на государство за анти-мужскую, анти белую, анти-семейную политику последних 50-60 лет.
Знаю одного вегетарианца 40 лет от роду., вместе со своим братом страстно хотели что бы Украине не давали те 61 миллиард которые так похоже и не дадут. Было им жалко чужих денег? Абсолютно нет. Им просто хотелось что бы люди перестали друг друга убивать!
И он говорит, если бы русские сюда пришли, я не стал бы воевать, я просто стал бы русским. А чо? Моя жизнь ничуть не изменилась бы. Я б точно так же ходил в рестораны ужинать, в Джим играть в баскетбол, плавать, в сауну.

Я говорю а если они тебе ржавый автомат дадут и отправят Мексику или Канаду завоевать? Он так, ааа.. Тогда я убегу жить на Фиджи, будет рыбачить и есть кокосы
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19.09.2024 22:07 Відповісти
Это не пацифизм. это дремучая наивность.
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19.09.2024 22:15 Відповісти
А ти думаєш канадці чи мексиканці інші і візьмуть до рук зброю? Ніхто з розвинених країн зараз не буде воювати - крапка. Війни можливі там - де пропаганда промиває мізки, і нажаль Україна разом з кацапами і якимось арабами і африканцями одне з небагатьох місць де це можливо в 21 столітті
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19.09.2024 22:23 Відповісти
Японія буде, Тайвань, можливо Корея
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20.09.2024 00:01 Відповісти
Ну, ізраїльтяни ж воюють.
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20.09.2024 00:39 Відповісти
Мексиканці можуть воювати, але хіба що на боці кацапо-китайської орди.
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20.09.2024 00:44 Відповісти
Я так і бачу, як мексиканці масово повертаються зі США до розвиненої Мексики
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20.09.2024 10:21 Відповісти
А ти не намагався розповісти що після приходу росіян у Америку ресторанів вже б не було, як і іншого звичного життя ******** американців? Не було б Фордів та Крайслерів на дорогах, не було б Боінгів в небі, не було б попкорна та голівудського кіно. Все стало б чорносірим. Все б стало суцільним концлагерем.
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19.09.2024 22:48 Відповісти
Вони усі впевнені що ніхто сюди не прийде тому що багато зброї на руках у населення. Вони міркують що хто б не прийшов їм набридне штурмувати кожну окрему оселю а-ля СВАТ -тим. То що можна знести ціле місто або заблокувати вони не уявляють. Навіть воєнні
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19.09.2024 23:52 Відповісти
Лондон воював ,а не капиталював ,це по -перше. По-друге, якщо росія застосує ядерну зброю, для неї будуть катастрофічні наслідки.
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19.09.2024 22:14 Відповісти
Лондон відстрелювався, скажемо так, завдяки ЛаМаншу. І намагався затягнути у свої проблеми Америку. Вангую, якщо ь Гітлер їх не чипав після просера у Франції, вони сиділи б тих на жопці і Індія і Кавказ з Іраном били б німецькими
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19.09.2024 23:47 Відповісти
Ці казочки будеш комусь іншому розповідати. Бо такі дебіли як ти не розуміють що воювати за самх себе і за якусь іншу країну, це не одне і те саме. До них хутін на танках не приїде, це все розуміють. І лише дебіли в Україні розповідають казочки про те як ***** без пострілів візьме всю Европу.
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19.09.2024 22:39 Відповісти
Як Гітлер брав Європу колись так ***** візьме зараз. Нічого не змінилося.
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19.09.2024 22:50 Відповісти
Ні. Годі порівнювати те що було тоді з тим що зараз.
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19.09.2024 23:10 Відповісти
Звичайно що непотрібно порівнювати, ***** зараз набагато швидше візьме цих гендерно не оприділившихся ніж Гітлер, там спротиву взагалі не буде ніякого, тільки широко розпістерті булки назустріч будуть висунуті
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19.09.2024 23:20 Відповісти
У вас есть какие-то данные или это ваше эмоциональное мнение?
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19.09.2024 23:24 Відповісти
В тебе якась дитяча травма чи ти теж рашен та дивишся?
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20.09.2024 00:56 Відповісти
Возьмёт он только за щеку. Германия была второй экономикой Мира, с друзьями типа Японии и Италии, а рф это 1,5 процента г@вна, - ничего не меняется. Германия все ещё драйвер Европы, а рф - мусор на обочине.
У Германии были технологии, инновации и т.д., а в рф ничего.
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19.09.2024 23:22 Відповісти
Твої ЛГБТ німці так швидко візьмуть у бурята за щоку, що твоя друга економіка буде просто в ах...ї від того що відбувається
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19.09.2024 23:27 Відповісти
Довго чекав, коли про "бурятів" напишуть. Тільки вони закінчилися два роки тому
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20.09.2024 00:08 Відповісти
Ти я бачу багато розумієш про взяття за щоку.
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20.09.2024 00:57 Відповісти
При чем тут экономика? Война это прежде всего дух а не обеспечение. Что, в Германии 45 года не было миллионов вооруженных солдат ? Или может они от голода не могли удержать автомат. Это во первых. Во вторых если бы и было сопротивление оно сведётся к размеру мяса, которое ерефия всегда выиграет, а если и не выиграет то будет предложение разменяться ядерными ударами.
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20.09.2024 00:09 Відповісти
Ты дебил?
Дух, а воевать с голой жопой можно. Главное дух.
"Во вторых если бы и было сопротивление оно сведётся к размеру мяса, которое ерефия всегда выиграет,"
Скажи это Израилю, Вьетнаму... В обоих случаях мясо не помогло. Точно так же как не помогло Китаю который регулярно ставили раком все кто хотел
"а если и не выиграет то будет предложение разменяться ядерными ударами."
Такая же казочка, как "мясо". Когда до вас дебилов дойдет, что ядерное оружие это защита только от ядерного оружия. Все.
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20.09.2024 01:01 Відповісти
Так, скажіть це Ізраїлю якій з півмільйонною досвідченою армією вже рік не може впоратися з 15 тисячами арабів у тапках у яких нема нічого зокрема іржавих ак-74 і саморобних гранат/РПГ.
До речі, про Європу в вас є дата якась чи це ваша емоційна Надія/думка? Ви взагалі десь були там, жили?
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20.09.2024 02:36 Відповісти
Ти може ознайомишся зі специфікою операції проти Гази а потім кудахкай будеш? Ізраіль міг би знести там все ковровим ударом... Але е нюанси, багато нюансів.
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20.09.2024 22:22 Відповісти
война - это прежде всего обеспечение, логистика и деньги. Так было с эпохи Римской империи. Представьте себе, в Германии 45 года не было миллионов солдат и не было промышленности, не благодаря "духу" совка, а благодаря бомбежкам со стороны Великобритании... Три уничтоженных дамбы остановили сталелитейное производство Германии. Британцы взломали энигму, США клепало оружие станки и еду!, для 250 млн совка. А в Берлине раздавали сотки земли в центральном парке под огороды.
Почитайте европейский взгляд на вторую мировую, лучше всего британский взгляд. Возможно будет интересно.
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20.09.2024 09:43 Відповісти
Звісно, годі вам розмовляти о речах в яких ви розумієте як риба об астрономії. Франція на той час мала найміцнішу , велику і досвічину армію у світі, і скільки вони протрималися, місяць? А зараз у Європі немає нічого і нікого.
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19.09.2024 23:59 Відповісти
Все у Європі зараз є. Це по перше, по друге армія Франції воювала по шаблонам Першої Світової. Тому і програла все.
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20.09.2024 00:54 Відповісти
Ну звісно, для європейців це звучить так, якби втікших євреїв назад повертали б в Третій Рейх
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19.09.2024 21:48 Відповісти
А сто тисяч поліцаїв каву попивають в тилу.
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19.09.2024 21:48 Відповісти
Только сто ?
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19.09.2024 21:53 Відповісти
Ну это было понятно с самого начала, я потому и писал, что это популизм на внутренний рынок.
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19.09.2024 21:48 Відповісти
Потом начнется другая песнь, про то что их не для того в Монако и на Маями отпускали чтобы они там всю войну сидели.. Типа наверху не виноваты...
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19.09.2024 21:50 Відповісти
тобто єврокомісарка дає зрозуміти, що українці, які мешкають в ЄС мають більше прав ніж українці, які знаходяться в Україні. Чи це не мовчазна підтримка дискримінації, яку здійснює влада України
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19.09.2024 21:55 Відповісти
Ні, просто натякає що Україна - зелене шапіто, а у Європі діють закони
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19.09.2024 23:03 Відповісти
Міцна позиція. Може й собі вмоститися на шию європейських платників податків?
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19.09.2024 21:56 Відповісти
Знаходитись в ЄС не дорівнює сидіти на шиї платників податків. Там ще можна працювати, якщо ви не знали. А в країнах Східної Європи, де соціалки або немає зовсім, або вона мізерна не просто можна, а треба, бо інакше просто не проживеш
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19.09.2024 22:12 Відповісти
Вірно! Згорьовані біженці-бугаї потребують постійної підтримки! Треба підвищити виплати в євро,збільшити обьєм продовольчих пайків,2 на рік фінансувати відпочинок квіточок-бугаїв на курортах і люто засуджувати безжальних садистів з ТЦК! Європейці-починайте!
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19.09.2024 22:13 Відповісти
Патріоти з бронню такі умнічки, правду-матку прямо в очі ріжуть.
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19.09.2024 22:20 Відповісти
Він пенсіонер
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19.09.2024 22:31 Відповісти
А це і є ці самі європейські цінності за які ми так голосно боролись совкодумаючий громадянине. Там немає поділу на бугаїв, дівчаток-квіточок і так далі, всі громадяни одинакові в правах і обов'язках. Всі мають право на одинакові емоції - неважливо 120 кг бугай ти чи 40 кг тендітна дівчина. Ось цим і відрізняється ******* Європа від архаїків як ти телепню
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19.09.2024 22:29 Відповісти
Кажуть люди що то пенсіонер. Шо з нього віьмеш?
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19.09.2024 22:38 Відповісти
Ага! Одні хай гинуть на фронті і під обстрілами,а мордаті німецькі квіточки хай попивають німецьке пивце..
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19.09.2024 22:40 Відповісти
А ти в цей час писатимеш тут дурні коментарі?
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19.09.2024 22:47 Відповісти
Мене вже тоді не буде в живих,загину в бою. Отакі справи,маленький пацючок...
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19.09.2024 22:49 Відповісти
Твій диван такий небезпечний? Тоді раджу терміново змінити, ти нам ще потрібен тут.
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19.09.2024 22:51 Відповісти
Таки да..без такого кловуна скучно буде на цензорі
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19.09.2024 23:40 Відповісти
Ну значить такий твій рівень розвитку нажаль
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19.09.2024 22:53 Відповісти
Гинути на фронті в 21 столітті будуть хіба що туповаті телепні, нормальні люди знайдуть 100 і 1 причину, щоб на цей довбаний фронт непопасти
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19.09.2024 22:52 Відповісти
Неужели кто-то в Украине на это мог надеяться.
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19.09.2024 22:26 Відповісти
Все. Зелених знову обламали.
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19.09.2024 22:37 Відповісти
Цікаво, а хто цій запит подав?
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19.09.2024 22:37 Відповісти
Якщо русня таки завоює Україну,всіх патріотів,воїнів ЗСУ тощо вони знищать. Всіх ухилянтів витягнуть з нір і поженуть,як скот на штурм Варшави,Вільнюса,Кишинева,Таллінна тощо...і вони підуть,як миленькі! Це їм не пейсато-боягузлива влада ЗЕ-ворюг.Так от,якщо ці мобілізовані доберуться до наших біженських щурів у Польші,Словаччині тощо....вас просто різать на смужки будуть. Ну а вашими берегинями займуться буряти з тувою....
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19.09.2024 22:46 Відповісти
А що в цей час робитимеш ти? Чи плануєш за свого зійти для бурятів?
А якщо серйозно, то ця казочка вже застаріла. Зовсім не розвиваєшся Юра.
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19.09.2024 22:50 Відповісти
Менти на пенсії стають такими фантезерами.
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19.09.2024 22:55 Відповісти
А де це Ярема Стогін? Цей мент пенсіонер зазвичай впрягається в усі такі дискусії. І ще я чекаю ТЦКшника Dust і верухая пагранця Super Gut
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20.09.2024 00:00 Відповісти
Чому ти так переживаєш за ухилянтів? Чи ти боїшся розправи над собою намагаєшся якомога більше загітувати людей до боротьби, щоб стали в один рівень з тобою - захисником, котрий думав, що раз-два наваляє тупим кацапами, а тут бац - а чо я пішов воювати а другі хитрі? А другі виявились далекогляднігі від тебе
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19.09.2024 23:06 Відповісти
Та ніде він не воює, крім інтернету.
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19.09.2024 23:11 Відповісти
якщо чиясь армія на метр ступить на територію нати, то у відповідь ядерний удар на столицю і конкретно жидка пукіна-шаломова (чи хто тоді там буде командувати тим збродом) моментально охолодить їх запал когось десь там нарізати.....

в договорняки можуть гратись тільки два жидка зєлєнскій і пукін-шаломов, а серйозні люди будуть воювати СЕРЙОЗНО!

якщо нагло-сакси скинули ядерку на япошок, то можеш не сумніватись, що скинуть і на свинопсів при потребі!
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20.09.2024 01:09 Відповісти
Да оно первое побежит кацапне сдавать патриотов когда те зайдут к нему в село диванный патриот вояка😆
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20.09.2024 02:09 Відповісти
Всех борцунов с ухилянтами и прочими неправильными патриотами - сначала победите идиотов-генералов, цивильную власть и сотни тысяч на броне в тылу. Вот все борцы-патриоты не видят отчего-то что все эти люди прекрасно себя чувствуют, но никак не приближают победу. До тех пор все это дешевое балабольство. Каким оно и есть.
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20.09.2024 06:44 Відповісти
Не поширюються чогось панські хотєлкі на нормальний світ!
От же ж нєпруха!
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19.09.2024 22:59 Відповісти
Євробусифікація відміняється.
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19.09.2024 23:09 Відповісти
Ну то треба ліквідувати цих сцикунів на территорії цих мудрих країн. Щоб були впевнені - всі подохнуть. Слава Моссаду, який вміє. Позор Україні, яка тільки шамкає беззубим ротом.
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19.09.2024 23:18 Відповісти
Який ти страшний та кровожерливий ...
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19.09.2024 23:29 Відповісти
Придурок, може для початку ліквідувати кацапів? Я б не проти завалити парочку ФСБшних агентів у США, якби СБУ дала мені наводку. Але якщо СБУ і зовнішня розвідка України замість кацапні буде тратити свій ресурс на ліквідацію таких як я, то ну його на хєр. Візьму американський паспорт і ділу кінець. Не хочу мати таких співвітчизників як ти. Тут і кацапів не треба, свої ж загризуть, бо ти "посмів" жити краще за них. Прямо як ті придурки з кацапії писали: "Кто вам давал права жить харашо?"
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19.09.2024 23:58 Відповісти
всім пох на такі висери від таких жидо-кацапських ботів, як ти, яке зареєстровано тут БУКВАЛЬНО СЬОГОДНІ і починаєш розказувати хто і кого буде десь там вбивати...

ти тільки що підтвердив мої думки про те, що головна задача жидо-кацапів - це вбити якнайбільше українців. і неважливо чи в Україні, чи закордоном!

і жидо-кацапи ОБЛАМАЮТЬСЯ!!!!!!!
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20.09.2024 01:05 Відповісти
Викусіть! Я говорив, що ніякого повернення не буде, і всі, хто про нього говорять просто клоуни.
А ще зверніть увагу: у Європі, куди Україна так прагне, неможливо ділити людей за віком і статтю. Тож заборона на виїзд чоловіків незаконна і антиєвропейська
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19.09.2024 23:23 Відповісти
Куда возвращаться? К зебильной власти клептократических олигархов, в Одессу, де мэром сруцкимирный сепар-бандюган с погонялом капитан, к тотальной бюрократии, продажности судей, очередям, маршруткам, копеечным зарплатам за рабский труд, к чинушам-взяточникам и депутатам-***********(которых украинцы выбрали, заметьте), которые убрали минные поля, не взорвали мосты и кукарекали о ненападении братьев-москалей?
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20.09.2024 01:53 Відповісти
Да никакие они не патриоты Украины - они патриоты власти, которые ненавидят Украину и украинцев.
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20.09.2024 06:48 Відповісти
Власть считает что украинцы её рабы по праву рождения.
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20.09.2024 06:41 Відповісти
Весь патриотизм в ненависти к уехавшим в Европу. Только они мешают перемоге - не власть, не тупые совковые офицеры, не коррупция. Вот всем виноваты ухилянты. А потом не говорите что украинцы не заслуживают Зеленского - который такой же патриот на словах и сражается за перемогу тоже на словах, как все эти возмущающиеся.
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20.09.2024 06:47 Відповісти
Просто читай Кримінальний Кодекс
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28.09.2024 23:50 Відповісти
 
 