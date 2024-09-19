Примусове повернення біженців-чоловіків в Україну неможливе, - єврокомісарка Йоганссон
Профільна єврокомісарка з внутрішніх справ Ілва Йоганссон заявила, що застосування диференційованого підходу до українських біженців, що базувався би на їхній статі, віці, військовозобов’язаності, неможливе.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
"Це неможливо згідно з Директивою про тимчасовий захист (документ, що регулює статус українських біженців на території ЄС - ред.)", – зауважила єврокомісарка.
На уточнююче запитання, чи ЄС допоміг би Україні повернути її чоловіків призовного віку з-за кордону, Йоганссон зазначила, що нікого не видворятимуть із території Євросоюзу примусово.
"Ми підтримаємо тих, хто хоче повернутися в Україну, і ми обговоримо з українською владою та українським урядом, як зробити це в найкращий спосіб. Ми нікого не викидатимемо з ЄС", – наголосила Йоганссон.
Раніше західні ЗМІ повідомляли, що президент Володимир Зеленський закликав партнерів допомогти повернути чоловіків призовного віку з-за кордону до України, проте отримав відмову.
Будь ласка, зачекайте...
Но судя по вашим бредням происхождение термина "хохол", как и "яйцеголовый" вы не знаете.
Пророссийским в этом споре являетесь вы, используете штампы совка и т.д.
Не палитесь, включите мозг.
Щоб повернути всіх чоловіків назав в Україну. Потібно обьявити всіх хто виїхав Ворогами мудрого наріду, посадити у тюрму всіх їх родичів у якості заручників, і почати катувати цих заручників.
Це звичайно що сарказм, але це тупе зелене чмо напевно врешті решт так і зробить.
За громадян України треба боротися, а не за олігархів, злодіїв і аферистів.
І до речі, якщо хтось думає що ми будемо ризикувати ядерною зимою заради комфорта польських та німецьких дуп, пропоную поміркувати ще раз
Знаю одного вегетарианца 40 лет от роду., вместе со своим братом страстно хотели что бы Украине не давали те 61 миллиард которые так похоже и не дадут. Было им жалко чужих денег? Абсолютно нет. Им просто хотелось что бы люди перестали друг друга убивать!
И он говорит, если бы русские сюда пришли, я не стал бы воевать, я просто стал бы русским. А чо? Моя жизнь ничуть не изменилась бы. Я б точно так же ходил в рестораны ужинать, в Джим играть в баскетбол, плавать, в сауну.
Я говорю а если они тебе ржавый автомат дадут и отправят Мексику или Канаду завоевать? Он так, ааа.. Тогда я убегу жить на Фиджи, будет рыбачить и есть кокосы
У Германии были технологии, инновации и т.д., а в рф ничего.
Дух, а воевать с голой жопой можно. Главное дух.
"Во вторых если бы и было сопротивление оно сведётся к размеру мяса, которое ерефия всегда выиграет,"
Скажи это Израилю, Вьетнаму... В обоих случаях мясо не помогло. Точно так же как не помогло Китаю который регулярно ставили раком все кто хотел
"а если и не выиграет то будет предложение разменяться ядерными ударами."
Такая же казочка, как "мясо". Когда до вас дебилов дойдет, что ядерное оружие это защита только от ядерного оружия. Все.
До речі, про Європу в вас є дата якась чи це ваша емоційна Надія/думка? Ви взагалі десь були там, жили?
Почитайте европейский взгляд на вторую мировую, лучше всего британский взгляд. Возможно будет интересно.
А якщо серйозно, то ця казочка вже застаріла. Зовсім не розвиваєшся Юра.
в договорняки можуть гратись тільки два жидка зєлєнскій і пукін-шаломов, а серйозні люди будуть воювати СЕРЙОЗНО!
якщо нагло-сакси скинули ядерку на япошок, то можеш не сумніватись, що скинуть і на свинопсів при потребі!
От же ж нєпруха!
ти тільки що підтвердив мої думки про те, що головна задача жидо-кацапів - це вбити якнайбільше українців. і неважливо чи в Україні, чи закордоном!
і жидо-кацапи ОБЛАМАЮТЬСЯ!!!!!!!
А ще зверніть увагу: у Європі, куди Україна так прагне, неможливо ділити людей за віком і статтю. Тож заборона на виїзд чоловіків незаконна і антиєвропейська