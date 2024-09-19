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Новости Война
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Зеленский (19011) Донецкая область (8728)

Силам обороны Украины удалось уменьшить штурмовой потенциал оккупантов на Донетчине, - Зеленский

Звернення Володимира Зеленського 19 вересня

Владимир Зеленский заявил, что Силы обороны смогли уменьшить "штурмовой потенциал" российских войск в Донецкой области.

Об этом он сказал в вечернем обращении, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня было много работы с военными, со специальными службами. Доклад Главкома Сырского, доклад Службы внешней разведки, совещание с министром обороны Украины и главой Службы безопасности Украины. Формируем наполнение для детальных, основательных переговоров с партнерами. И это касается как Донетчины, так и других направлений", - рассказал президент.

По его словам, Силам обороны Украины удалось уменьшить штурмовой потенциал врага на Донецких направлениях, несмотря на это ситуация остается крайне сложной.

Зеленский добавил, что для устойчивости боевых бригад делается все необходимое.

"И отдельно - операция в Курской области. На это направление уже удалось отвлечь около 40 тысяч российских военных. Продолжаются наши активные действия. Есть и пополнение обменного фонда для нас, для Украины. Все это - важные вещи, которые влияют на общую ситуацию в войне. Я благодарю все наши боевые бригады, каждого солдата, сержанта, каждого командира за храбрость", - резюмировал глава государства.

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Топ комментарии
+5
Як зменшити??? Ти ж декілька днів тому гундосив, бігаючи очима за суфлером, що "ситуація вирівнялась". Збрехав?..
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19.09.2024 21:42
+3
Так то було ДО бикування з Польською делегацією... Зменшили дозу
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19.09.2024 21:50
+2
Коли вже ця гнусава гнида втече у Ізраїль?
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19.09.2024 23:45
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Як зменшити??? Ти ж декілька днів тому гундосив, бігаючи очима за суфлером, що "ситуація вирівнялась". Збрехав?..
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19.09.2024 21:42 Ответить
Так то було ДО бикування з Польською делегацією... Зменшили дозу
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19.09.2024 21:50 Ответить
Що на курському напрямку,чому тепер нічого не пишуть,зокрема нц?
Все по плану йде?
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19.09.2024 22:03 Ответить
хворе на голову ...
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19.09.2024 22:07 Ответить
В нас з 2019 зе зменшує військовий потенціал
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19.09.2024 22:18 Ответить
Тварина , ти біда всіеї України .
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19.09.2024 23:22 Ответить
Він лише наслідок, а сама біда це населення яке голосує за таких піськограїв.
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20.09.2024 07:54 Ответить
Коли вже ця гнусава гнида втече у Ізраїль?
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19.09.2024 23:45 Ответить
Брехло
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20.09.2024 07:52 Ответить
Главнає пірістать стрілять...
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20.09.2024 08:11 Ответить
 
 