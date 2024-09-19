Силам оборони України вдалося зменшити штурмовий потенціал окупантів на Донеччині, - Зеленський

Володимир Зеленський заявив, що Сили оборони змогли зменшити "штурмовий потенціал" російських військ в Донецькій області.

Про це він сказав у вечірньому зверненні, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні було багато роботи з військовими, зі спеціальними службами. Доповідь Головкома Сирського, доповідь Служби зовнішньої розвідки, нарада з міністром оборони України та головою Служби безпеки України. Формуємо наповнення для детальних, ґрунтовних перемовин із партнерами. І це стосується як Донеччини, так і інших напрямків", - розповів президент.

За його словами, Силам оборони України вдалося зменшити штурмовий потенціал ворога на Донецьких напрямках, попри це ситуація залишається вкрай складною.

Зеленський додав, що для стійкості бойових бригад робиться все необхідне.

"І окремо – операція в Курській області. На цей напрямок уже вдалося відволікти близько 40 тисяч російських військових. Тривають наші активні дії. Є й поповнення обмінного фонду для нас, для України. Все це – важливі речі, які впливають на загальну ситуацію у війні. Я дякую всім нашим бойовим бригадам, кожному солдату, сержанту, кожному командиру за хоробрість", - резюмував глава держави.

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