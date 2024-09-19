УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11967 відвідувачів онлайн
Новини Війна
1 501 11
Зеленський (22411) Донецька область (7548)

Силам оборони України вдалося зменшити штурмовий потенціал окупантів на Донеччині, - Зеленський

Звернення Володимира Зеленського 19 вересня

Володимир Зеленський заявив, що Сили оборони змогли зменшити "штурмовий потенціал" російських військ в Донецькій області.

Про це він сказав у вечірньому зверненні, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні було багато роботи з військовими, зі спеціальними службами. Доповідь Головкома Сирського, доповідь Служби зовнішньої розвідки, нарада з міністром оборони України та головою Служби безпеки України. Формуємо наповнення для детальних, ґрунтовних перемовин із партнерами. І це стосується як Донеччини, так і інших напрямків", - розповів президент.

За його словами,  Силам оборони України вдалося зменшити штурмовий потенціал ворога на Донецьких напрямках, попри це ситуація залишається вкрай складною.

Зеленський додав, що для стійкості бойових бригад робиться все необхідне.

"І окремо – операція в Курській області. На цей напрямок уже вдалося відволікти близько 40 тисяч російських військових. Тривають наші активні дії. Є й поповнення обмінного фонду для нас, для України. Все це – важливі речі, які впливають на загальну ситуацію у війні. Я дякую всім нашим бойовим бригадам, кожному солдату, сержанту, кожному командиру за хоробрість", - резюмував глава держави.

Читайте: Доба на Донеччині: ворог обстріляв 13 населених пунктів, 10 людей дістали поранення. ФОТОрепортаж

Автор: 
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+5
Як зменшити??? Ти ж декілька днів тому гундосив, бігаючи очима за суфлером, що "ситуація вирівнялась". Збрехав?..
показати весь коментар
19.09.2024 21:42
+3
Так то було ДО бикування з Польською делегацією... Зменшили дозу
показати весь коментар
19.09.2024 21:50
+2
Коли вже ця гнусава гнида втече у Ізраїль?
показати весь коментар
19.09.2024 23:45
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Як зменшити??? Ти ж декілька днів тому гундосив, бігаючи очима за суфлером, що "ситуація вирівнялась". Збрехав?..
показати весь коментар
19.09.2024 21:42 Відповісти
Так то було ДО бикування з Польською делегацією... Зменшили дозу
показати весь коментар
19.09.2024 21:50 Відповісти
Що на курському напрямку,чому тепер нічого не пишуть,зокрема нц?
Все по плану йде?
показати весь коментар
19.09.2024 22:03 Відповісти
хворе на голову ...
показати весь коментар
19.09.2024 22:07 Відповісти
В нас з 2019 зе зменшує військовий потенціал
показати весь коментар
19.09.2024 22:18 Відповісти
Тварина , ти біда всіеї України .
показати весь коментар
19.09.2024 23:22 Відповісти
Він лише наслідок, а сама біда це населення яке голосує за таких піськограїв.
показати весь коментар
20.09.2024 07:54 Відповісти
Коли вже ця гнусава гнида втече у Ізраїль?
показати весь коментар
19.09.2024 23:45 Відповісти
Брехло
показати весь коментар
20.09.2024 07:52 Відповісти
Главнає пірістать стрілять...
показати весь коментар
20.09.2024 08:11 Відповісти
 
 