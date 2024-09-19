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беженцы (1605) Евросоюз (16683)

В Еврокомиссии отрицают давление со стороны Украины относительно возвращения беженцев

біженці

В Еврокомиссии отрицают давление со стороны украинского правительства относительно возвращения беженцев, а взаимодействие с украинскими чиновниками назвали удивительно продуктивным.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"Я никогда не чувствовала такого давления ни со стороны Киева, ни со стороны украинского правительства. Должна сказать: у нас прекрасное сотрудничество и очень-очень хороший диалог... Не могу требовать лучшего - все прекрасно", - заявила еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон.

Комментируя призывы главы украинского министра иностранных дел Андрея Сибиги к ЕС развивать программы, которые поощряли бы беженцев возвращаться домой, Йоханссон отметила, что "нам нужно развивать это вместе".

"Я обсуждала это, когда была в Киеве на прошлой неделе, и у нас получилась очень хорошая дискуссия на эту тему... Мы, конечно, будем принимать украинцев, которые хотят и должны остаться в ЕС, но также поддержим тех, которые готовятся к возвращению и участию в обороне и восстановлении Украины. И мы поддержим обе категории. А делать это будем в тесном сотрудничестве с украинским правительством", - подчеркнула еврокомиссар.

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Чиновник не ответила прямо на вопрос, в чем ЕС заинтересован больше: чтобы украинские беженцы уехали или остались. Не сказала также, являются ли они больше бременем для бюджетов или же достижением в перспективе, учитывая, что их подавляющее количество - это трудоспособная молодежь.

"Конечно, они участвуют в рынке труда... Это также может быть серьезным вызовом, особенно для некоторых государств-членов. Но важно просто сказать: мы не принимаем украинцев ради экономической выгоды и не говорим о бремени. Мы это делаем, потому что поддерживаем Украину из-за российской агрессии", - подытожила Йоханссон.

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Топ комментарии
+4
"заклики глави українського міністра закордонних справ Андрія Сибіги до ЄС розвивати програми, що заохочували би біженців повертатися додому" - а може це Україна повинна розвивати програми, що будуть заохочувати біженців повертатися додому?
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19.09.2024 23:41
+4
Соромно сказати що сибіга клянчив, вимагав, а в кінці ридав в жилєтку щоб повернути рабів взад.
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20.09.2024 00:36
+2
Чим їм бусифікація не вгодила? Все їм не так...
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20.09.2024 00:49
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"заклики глави українського міністра закордонних справ Андрія Сибіги до ЄС розвивати програми, що заохочували би біженців повертатися додому" - а може це Україна повинна розвивати програми, що будуть заохочувати біженців повертатися додому?
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19.09.2024 23:41 Ответить
Чим їм бусифікація не вгодила? Все їм не так...
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20.09.2024 00:49 Ответить
А комусь бусифікація вгодила? Запитайте діючих військових. Щось вони не дуже в захваті від бусифікофаних!
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20.09.2024 06:34 Ответить
То сарказм був.
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20.09.2024 07:32 Ответить
Почніть з корупції
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20.09.2024 05:34 Ответить
Приїдь і допоможи - це і твоя країна також. Я не засуджую тих, хто поїхав, але такі як ти, які виїхавши вирішили, що мають право вчити тих хто залишилися, викликають огиду. Не забувай і про свою провину в тому, що Україна перебуває в такому плачевному стані.
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20.09.2024 11:31 Ответить
Та фігушки. Сили нерівні . Краще я буду сплачувати податки в тій країні , де їх не спздть можновладці.
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20.09.2024 17:32 Ответить
Тобто вважаєш нормальним давати завдання і чекати поки Україну змінять інші? До успіху Франції не маєш стосунку, до можливого успіху України також не будеш мати, лише користуєшся/користуватимешся результатами - прекрасна позиція паразитування на досягненнях інших. Тоді і коментуй новини тієї країни де сплачуєш податки, якщо не плануєш повертатися і змінювати свою рідну країну.
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20.09.2024 19:08 Ответить
Тихіше на віражах. Я тут не паразитую, а працюю. Тому маю відношення до успіху Франції. Я сумніваюся, що дочекаюся зміненої України. Не хвилюйся, до твоїх лаврів не примажуся.
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20.09.2024 22:44 Ответить
Занадто багато пафосу, як на біженця. Ти прострала свою країну і втекла - ось основне твоє досягнення.
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24.09.2024 15:19 Ответить
Вважай, що я втекла від тебе. Бик.
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24.09.2024 17:56 Ответить
Ууу, зачепило? Розумієш, що я правий.
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24.09.2024 21:55 Ответить
Соромно сказати що сибіга клянчив, вимагав, а в кінці ридав в жилєтку щоб повернути рабів взад.
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20.09.2024 00:36 Ответить
То пане ви щось переплутали! Не міністр Сибіга плакав і ридав в свій смокінг, а мадам Йогансон заливалась гіркими сльозами і рішуче вимагала залишити військовозобов'язаних в країнах Західної Європи. А хто ж їх буде захищати, ті країни, окрім українців. Напевне більше нікому...
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20.09.2024 06:40 Ответить
Спочатку підвальний п....т Сірожа Лєщ кукурікав, новий МІД обкатав, а вже Бубон викотив по хамські Сікорському, що Європа ніфіга не робить для повернення біженців. Паранойя, однако.
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20.09.2024 01:01 Ответить
Зимою може і газу не бути,про це вже казали.Війна не закінчилась.Москалі обстрілюють ракетами і дронами,всю територію України.І більшість не повернеться.Українці там працюють і живуть.Зриватися знову не будуть.
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20.09.2024 01:23 Ответить
Украинцам невозможно получить консульские услуги в Торонто. Знаю. Нафиг тогда консульство? Вот пусть они и возвращаются.
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20.09.2024 01:27 Ответить
Щоб ховати регіоналів ( зелених)від мобілізації . У Кульоби було поставлено на промисловий рівень.
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20.09.2024 05:38 Ответить
Нужно больше министерств незламности чтобы своими потужными лозунгами с уст не менее незламных руководителей привлекали бедных заблудших беженцев обратно под ракеты, нищету и коррупцию. Нам нужно больше потужности!!!
А если серьёзно, хлопцы и девчата, оформляйте резиденства, в дальнейшем пмж итд. И стройте свою жизнь заграницей. В Украине нечего делать еще лет 10 минимум, потому что после войны выберут очередного потужного и будем потужно поднимать экономику до следующей войны. А потом потужно донатить военным потому что незламные руководители которые содержатся на наши бабки распихали бабло налогоплательщиков по карманам. И пацаны скидываються в общак, чтобы купить соляру, бенз, детали итд и вернуть бабки в бюджет через налоги чтобы незламные все опять разворовали, а потом разводили руками и просили закрыть банку на дроны ибо потужные руководители опять через схемки распилили бабосики во имя незламности
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20.09.2024 02:22 Ответить
Жданов, арєстович, буданга- то ніщо!
Головним пророком України виявився одеський воєнком Борисов, що ще у 2022му почав інвестувати вкрадені гроші у розвиток мережі ТЦК Іспанії. Вже тоді він розумів, що "нам потрібно розвивати це разом"!
Як тобі таке, Воррен Баффет?!
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20.09.2024 07:30 Ответить
 
 