В Еврокомиссии отрицают давление со стороны Украины относительно возвращения беженцев
В Еврокомиссии отрицают давление со стороны украинского правительства относительно возвращения беженцев, а взаимодействие с украинскими чиновниками назвали удивительно продуктивным.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
"Я никогда не чувствовала такого давления ни со стороны Киева, ни со стороны украинского правительства. Должна сказать: у нас прекрасное сотрудничество и очень-очень хороший диалог... Не могу требовать лучшего - все прекрасно", - заявила еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон.
Комментируя призывы главы украинского министра иностранных дел Андрея Сибиги к ЕС развивать программы, которые поощряли бы беженцев возвращаться домой, Йоханссон отметила, что "нам нужно развивать это вместе".
"Я обсуждала это, когда была в Киеве на прошлой неделе, и у нас получилась очень хорошая дискуссия на эту тему... Мы, конечно, будем принимать украинцев, которые хотят и должны остаться в ЕС, но также поддержим тех, которые готовятся к возвращению и участию в обороне и восстановлении Украины. И мы поддержим обе категории. А делать это будем в тесном сотрудничестве с украинским правительством", - подчеркнула еврокомиссар.
Чиновник не ответила прямо на вопрос, в чем ЕС заинтересован больше: чтобы украинские беженцы уехали или остались. Не сказала также, являются ли они больше бременем для бюджетов или же достижением в перспективе, учитывая, что их подавляющее количество - это трудоспособная молодежь.
"Конечно, они участвуют в рынке труда... Это также может быть серьезным вызовом, особенно для некоторых государств-членов. Но важно просто сказать: мы не принимаем украинцев ради экономической выгоды и не говорим о бремени. Мы это делаем, потому что поддерживаем Украину из-за российской агрессии", - подытожила Йоханссон.
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А если серьёзно, хлопцы и девчата, оформляйте резиденства, в дальнейшем пмж итд. И стройте свою жизнь заграницей. В Украине нечего делать еще лет 10 минимум, потому что после войны выберут очередного потужного и будем потужно поднимать экономику до следующей войны. А потом потужно донатить военным потому что незламные руководители которые содержатся на наши бабки распихали бабло налогоплательщиков по карманам. И пацаны скидываються в общак, чтобы купить соляру, бенз, детали итд и вернуть бабки в бюджет через налоги чтобы незламные все опять разворовали, а потом разводили руками и просили закрыть банку на дроны ибо потужные руководители опять через схемки распилили бабосики во имя незламности
Головним пророком України виявився одеський воєнком Борисов, що ще у 2022му почав інвестувати вкрадені гроші у розвиток мережі ТЦК Іспанії. Вже тоді він розумів, що "нам потрібно розвивати це разом"!
Як тобі таке, Воррен Баффет?!