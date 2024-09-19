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У Єврокомісії заперечують тиск з боку України щодо повернення біженців

біженці

У Єврокомісії заперечують тиск з боку українського уряду щодо повернення біженців, а взаємодію з українськими посадовцями назвали напрочуд продуктивною.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Я ніколи не відчувала такого тиску ні з боку Києва, ні з боку українського уряду. Мушу сказати: у нас чудова співпраця і дуже-дуже хороший діалог… Не можу вимагати кращої – все чудово", – заявила єврокомісарка з внутрішніх справ Ілва Йоганссон.

Коментуючи заклики глави українського міністра закордонних справ Андрія Сибіги до ЄС розвивати програми, що заохочували би біженців повертатися додому, Йоганссон зазначила, що "нам потрібно розвивати це разом".

"Я обговорювала це, коли була в Києві минулого тижня, і в нас вийшла дуже хороша дискусія на цю тему… Ми, звичайно, будемо приймати українців, які хочуть і повинні залишитися в ЄС, але також підтримаємо тих, що готуються до повернення та участі в обороні та відбудові України. І ми підтримаємо обидві категорії. А робити це будемо у тісній співпраці з українським урядом", – наголосила єврокомісарка.

Також читайте: Примусове повернення біженців-чоловіків в Україну неможливе, - єврокомісарка Йоганссон

Посадовиця не відповіла прямо на запитання, в чому ЄС зацікавлений більше – щоб українські біженці поїхали чи залишилися. Не сказала також, чи є вони більше тягарем для бюджетів чи ж здобутком у перспективі, зважаючи, що їх переважна кількість – це працездатна молодь.

"Звичайно, вони беруть участь у ринку праці… Це також може бути серйозним викликом, особливо для деяких держав-членів. Але важливо просто сказати: ми не приймаємо українців задля економічної вигоди і не говоримо про тягарі. Ми це робимо, бо підтримуємо Україну через російську агресію", – підсумувала Йоганссон.

Також читайте: Кількість громадян, які хотіли б повернутися до України, зменшилася. Над цим потрібно працювати, - Шмигаль

Автор: 
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Топ коментарі
+4
"заклики глави українського міністра закордонних справ Андрія Сибіги до ЄС розвивати програми, що заохочували би біженців повертатися додому" - а може це Україна повинна розвивати програми, що будуть заохочувати біженців повертатися додому?
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19.09.2024 23:41
+4
Соромно сказати що сибіга клянчив, вимагав, а в кінці ридав в жилєтку щоб повернути рабів взад.
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20.09.2024 00:36
+2
Чим їм бусифікація не вгодила? Все їм не так...
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20.09.2024 00:49
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"заклики глави українського міністра закордонних справ Андрія Сибіги до ЄС розвивати програми, що заохочували би біженців повертатися додому" - а може це Україна повинна розвивати програми, що будуть заохочувати біженців повертатися додому?
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19.09.2024 23:41 Відповісти
Чим їм бусифікація не вгодила? Все їм не так...
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20.09.2024 00:49 Відповісти
А комусь бусифікація вгодила? Запитайте діючих військових. Щось вони не дуже в захваті від бусифікофаних!
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20.09.2024 06:34 Відповісти
То сарказм був.
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20.09.2024 07:32 Відповісти
Почніть з корупції
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20.09.2024 05:34 Відповісти
Приїдь і допоможи - це і твоя країна також. Я не засуджую тих, хто поїхав, але такі як ти, які виїхавши вирішили, що мають право вчити тих хто залишилися, викликають огиду. Не забувай і про свою провину в тому, що Україна перебуває в такому плачевному стані.
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20.09.2024 11:31 Відповісти
Та фігушки. Сили нерівні . Краще я буду сплачувати податки в тій країні , де їх не спздть можновладці.
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20.09.2024 17:32 Відповісти
Тобто вважаєш нормальним давати завдання і чекати поки Україну змінять інші? До успіху Франції не маєш стосунку, до можливого успіху України також не будеш мати, лише користуєшся/користуватимешся результатами - прекрасна позиція паразитування на досягненнях інших. Тоді і коментуй новини тієї країни де сплачуєш податки, якщо не плануєш повертатися і змінювати свою рідну країну.
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20.09.2024 19:08 Відповісти
Тихіше на віражах. Я тут не паразитую, а працюю. Тому маю відношення до успіху Франції. Я сумніваюся, що дочекаюся зміненої України. Не хвилюйся, до твоїх лаврів не примажуся.
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20.09.2024 22:44 Відповісти
Занадто багато пафосу, як на біженця. Ти прострала свою країну і втекла - ось основне твоє досягнення.
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24.09.2024 15:19 Відповісти
Вважай, що я втекла від тебе. Бик.
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24.09.2024 17:56 Відповісти
Ууу, зачепило? Розумієш, що я правий.
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24.09.2024 21:55 Відповісти
Соромно сказати що сибіга клянчив, вимагав, а в кінці ридав в жилєтку щоб повернути рабів взад.
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20.09.2024 00:36 Відповісти
То пане ви щось переплутали! Не міністр Сибіга плакав і ридав в свій смокінг, а мадам Йогансон заливалась гіркими сльозами і рішуче вимагала залишити військовозобов'язаних в країнах Західної Європи. А хто ж їх буде захищати, ті країни, окрім українців. Напевне більше нікому...
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20.09.2024 06:40 Відповісти
Спочатку підвальний п....т Сірожа Лєщ кукурікав, новий МІД обкатав, а вже Бубон викотив по хамські Сікорському, що Європа ніфіга не робить для повернення біженців. Паранойя, однако.
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20.09.2024 01:01 Відповісти
Зимою може і газу не бути,про це вже казали.Війна не закінчилась.Москалі обстрілюють ракетами і дронами,всю територію України.І більшість не повернеться.Українці там працюють і живуть.Зриватися знову не будуть.
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20.09.2024 01:23 Відповісти
Украинцам невозможно получить консульские услуги в Торонто. Знаю. Нафиг тогда консульство? Вот пусть они и возвращаются.
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20.09.2024 01:27 Відповісти
Щоб ховати регіоналів ( зелених)від мобілізації . У Кульоби було поставлено на промисловий рівень.
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20.09.2024 05:38 Відповісти
Нужно больше министерств незламности чтобы своими потужными лозунгами с уст не менее незламных руководителей привлекали бедных заблудших беженцев обратно под ракеты, нищету и коррупцию. Нам нужно больше потужности!!!
А если серьёзно, хлопцы и девчата, оформляйте резиденства, в дальнейшем пмж итд. И стройте свою жизнь заграницей. В Украине нечего делать еще лет 10 минимум, потому что после войны выберут очередного потужного и будем потужно поднимать экономику до следующей войны. А потом потужно донатить военным потому что незламные руководители которые содержатся на наши бабки распихали бабло налогоплательщиков по карманам. И пацаны скидываються в общак, чтобы купить соляру, бенз, детали итд и вернуть бабки в бюджет через налоги чтобы незламные все опять разворовали, а потом разводили руками и просили закрыть банку на дроны ибо потужные руководители опять через схемки распилили бабосики во имя незламности
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20.09.2024 02:22 Відповісти
Жданов, арєстович, буданга- то ніщо!
Головним пророком України виявився одеський воєнком Борисов, що ще у 2022му почав інвестувати вкрадені гроші у розвиток мережі ТЦК Іспанії. Вже тоді він розумів, що "нам потрібно розвивати це разом"!
Як тобі таке, Воррен Баффет?!
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20.09.2024 07:30 Відповісти
 
 