У Єврокомісії заперечують тиск з боку України щодо повернення біженців
У Єврокомісії заперечують тиск з боку українського уряду щодо повернення біженців, а взаємодію з українськими посадовцями назвали напрочуд продуктивною.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
"Я ніколи не відчувала такого тиску ні з боку Києва, ні з боку українського уряду. Мушу сказати: у нас чудова співпраця і дуже-дуже хороший діалог… Не можу вимагати кращої – все чудово", – заявила єврокомісарка з внутрішніх справ Ілва Йоганссон.
Коментуючи заклики глави українського міністра закордонних справ Андрія Сибіги до ЄС розвивати програми, що заохочували би біженців повертатися додому, Йоганссон зазначила, що "нам потрібно розвивати це разом".
"Я обговорювала це, коли була в Києві минулого тижня, і в нас вийшла дуже хороша дискусія на цю тему… Ми, звичайно, будемо приймати українців, які хочуть і повинні залишитися в ЄС, але також підтримаємо тих, що готуються до повернення та участі в обороні та відбудові України. І ми підтримаємо обидві категорії. А робити це будемо у тісній співпраці з українським урядом", – наголосила єврокомісарка.
Посадовиця не відповіла прямо на запитання, в чому ЄС зацікавлений більше – щоб українські біженці поїхали чи залишилися. Не сказала також, чи є вони більше тягарем для бюджетів чи ж здобутком у перспективі, зважаючи, що їх переважна кількість – це працездатна молодь.
"Звичайно, вони беруть участь у ринку праці… Це також може бути серйозним викликом, особливо для деяких держав-членів. Але важливо просто сказати: ми не приймаємо українців задля економічної вигоди і не говоримо про тягарі. Ми це робимо, бо підтримуємо Україну через російську агресію", – підсумувала Йоганссон.
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А если серьёзно, хлопцы и девчата, оформляйте резиденства, в дальнейшем пмж итд. И стройте свою жизнь заграницей. В Украине нечего делать еще лет 10 минимум, потому что после войны выберут очередного потужного и будем потужно поднимать экономику до следующей войны. А потом потужно донатить военным потому что незламные руководители которые содержатся на наши бабки распихали бабло налогоплательщиков по карманам. И пацаны скидываються в общак, чтобы купить соляру, бенз, детали итд и вернуть бабки в бюджет через налоги чтобы незламные все опять разворовали, а потом разводили руками и просили закрыть банку на дроны ибо потужные руководители опять через схемки распилили бабосики во имя незламности
Головним пророком України виявився одеський воєнком Борисов, що ще у 2022му почав інвестувати вкрадені гроші у розвиток мережі ТЦК Іспанії. Вже тоді він розумів, що "нам потрібно розвивати це разом"!
Як тобі таке, Воррен Баффет?!