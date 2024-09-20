Россия и Китай должны участвовать в Саммите мира: должен состояться диалог о мирном соглашении, а не капитуляции, - глава МИД Италии Таяни
Италия не ведет войны с Россией и выступает за мирную конференцию, на которой будет возможен диалог о прекращении войны, заявил министр иностранных дел Италии Антонио Таяни.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает RAI.
"Я - за мирную конференцию, в которой, как сказал сам Зеленский, должны участвовать Российская Федерация, а также Китайская Народная Республика. Однако я считаю, что Россия должна прийти на конференцию не с решением - капитуляция или поражение Украины - иначе это не было бы мирным соглашением", - сказал Таяни.
Как отмечается, по итогам Глобального саммита мира 94 участника уже подписали его коммюнике. Сейчас идет подготовка ко Второму саммиту мира.
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+5 Игорь Фазлиахметов
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+5 Деніс Войцеховський
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Ну а те що у американців "напряги за зброєю" - вкид перед виборами.
Хто в здоровому глузді повірить, що в Америки мало зброї
На жаль, як показало життя, воно так не працює, і перспективи України не дуже веселі при будь-якому сценарії завершення війни.
Репарацій не буде. Як і кордонів 1991 року.
Було б бажання світу нам у цьому допомогти - уже б зробили.
Назви хоть одну причину як доказ твого передбачення? Чекаю.
А ти передбачай далі, "ванга"
ПРИЧИНУ озвуч свої передбачень - чекаю.
Умови дві: нейтральність (читай припинення зовнішньої допомоги ЗСУ), і збереження захоплених територій.
Але можливі варіанти.
Забереться на лінію 24.02.2022, але треба зняти ВСІ санкції та гарантувати полную нєйтральность України.
Залишиться там, де є, дозволить НАТО і ЄС, але - скорочення і роззброєння ЗСУ.
Будь-який з варіантів - відкладена смерть України.
1. Повернення всих територій України на 1991р.
2. Другим пунктом мати 2 варіанти, або НАТО, або відновлення Ядерного статусу України.
Бо чогось всі хочуть гарантій своєї безпеки, особливо росія з пуйлом, а Україні виходить потрібно на свою безпеку начхати!
Тоді кацапам можна не хвилюватися - захід ВЖЕ забезпечив їй позицію переможця !