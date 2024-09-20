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Китай (2791) россия (93003) Таяни (53) глобальный саммит мира (273)

Россия и Китай должны участвовать в Саммите мира: должен состояться диалог о мирном соглашении, а не капитуляции, - глава МИД Италии Таяни

антоніо,таяні

Италия не ведет войны с Россией и выступает за мирную конференцию, на которой будет возможен диалог о прекращении войны, заявил министр иностранных дел Италии Антонио Таяни.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает RAI.

"Я - за мирную конференцию, в которой, как сказал сам Зеленский, должны участвовать Российская Федерация, а также Китайская Народная Республика. Однако я считаю, что Россия должна прийти на конференцию не с решением - капитуляция или поражение Украины - иначе это не было бы мирным соглашением", - сказал Таяни.

Как отмечается, по итогам Глобального саммита мира 94 участника уже подписали его коммюнике. Сейчас идет подготовка ко Второму саммиту мира.

Читайте также: Италия запрещает Украине бить своим оружием по территории России, - глава МИД Таяни
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Топ комментарии
+12
Друже..перестань дивитись шмарафон..
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20.09.2024 08:12
+5
а почему не поджать? зеленский и вся его грядка только и твердят, что всякие саммиты, форумы и другие шумные представления, без московии скучны! так , что вовик инициатор приглашений!
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20.09.2024 08:04
+5
***** не погодиться ні на який мір, крім того, що вигідний йому.
Умови дві: нейтральність (читай припинення зовнішньої допомоги ЗСУ), і збереження захоплених територій.
Але можливі варіанти.
Забереться на лінію 24.02.2022, але треба зняти ВСІ санкції та гарантувати полную нєйтральность України.
Залишиться там, де є, дозволить НАТО і ЄС, але - скорочення і роззброєння ЗСУ.
Будь-який з варіантів - відкладена смерть України.
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20.09.2024 08:58
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Правила форума Совет форумчан
Піджимають Украіну
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20.09.2024 07:59 Ответить
Не давайся .
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20.09.2024 08:11 Ответить
Ми залежні від Заходу - он амери сказали шо в них напряги зі зброєю
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20.09.2024 08:16 Ответить
амери - це кацапський сленг
Ну а те що у американців "напряги за зброєю" - вкид перед виборами.
Хто в здоровому глузді повірить, що в Америки мало зброї
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20.09.2024 13:01 Ответить
а почему не поджать? зеленский и вся его грядка только и твердят, что всякие саммиты, форумы и другие шумные представления, без московии скучны! так , что вовик инициатор приглашений!
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20.09.2024 08:04 Ответить
а що там перемовсятися !!! паРаша )(уйло звільняє усі окуповані кацапами території України в її міжнародно визнаних територіях та виплачує репарації Україні, українцям за більш як 10.5 років війни, а Україна йде в ЕС та НАТО !!! якщо кацапія )(уйло не може виплатити репарвції, по в якості контрибуцій можемо забрати території УНР на 1918 р. - Кубань, Брянськ, Белгород, Курськ, Воронеж чи навіть Ростов !!!
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20.09.2024 08:07 Ответить
Друже..перестань дивитись шмарафон..
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20.09.2024 08:12 Ответить
я цю фігню не дивлюся, і ніколи не дивився ... я виходжу статуту ООН та іншого міжнародного права яке буде згенерове у світі по завершенню 2Світової війни !!!
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20.09.2024 08:18 Ответить
Це ідеальний сценарій наших хотілок. Хіба крім москалів у своєму складі - нахер вони потрібні.
На жаль, як показало життя, воно так не працює, і перспективи України не дуже веселі при будь-якому сценарії завершення війни.
Репарацій не буде. Як і кордонів 1991 року.
Було б бажання світу нам у цьому допомогти - уже б зробили.
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20.09.2024 09:28 Ответить
Це твоє передбачення? Ти "нова ванга"?
Назви хоть одну причину як доказ твого передбачення? Чекаю.
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20.09.2024 13:03 Ответить
Це не передбачення. Це реальний факт.
А ти передбачай далі, "ванга"
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23.09.2024 18:30 Ответить
Звичайно від тебе це передбачення, оскільки дієслова в майбутньому часі - це ПЕРЕДБАЧЕННЯ.
ПРИЧИНУ озвуч свої передбачень - чекаю.
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24.09.2024 15:22 Ответить
діалог про мирну угоду з китайозами - це про капітуляцію Заходу
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20.09.2024 08:26 Ответить
деокупацію нормальний світ не вважатиме капітуляцией, тільки ***..тий надряпавший в констиуцію має здохнути
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20.09.2024 08:34 Ответить
Мирна угода це заморозка війни. Це значить жодних покарань агресору, жодних репарацій, і без повернення території
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20.09.2024 08:35 Ответить
Ну а якщо Захід категорично не хоче цього всього, то що можна зробити...
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20.09.2024 09:17 Ответить
Треба переконати Захід, що заморозка це не надовго. Першим пунктом пуйло завжди ставе зняття всіх санкцій, а це означатиме, що до нього знов попливе величезне бабло! Ну а далі наклепа ракет, танків, БПЛА і т.д. - потім полізе знов, з урахуванням всих помилок. Тоді Україна зупинити його вже не зможе.
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20.09.2024 10:52 Ответить
Я не виключаю навіть, що Захід десь свідомо підігрує путіну.
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20.09.2024 11:13 Ответить
ради своєї безпеки Захід може схарчувати Україну пуйлу не моргнувши оком.
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20.09.2024 11:21 Ответить
Зрозуміло...заморозка війни...і звичайно на тих кордонах,що є тепер.,тому )(уйло кидає в штурми ,щоб більше захопити землі а потім торгуватись
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20.09.2024 08:35 Ответить
Яка наївність
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20.09.2024 08:41 Ответить
***** не погодиться ні на який мір, крім того, що вигідний йому.
Умови дві: нейтральність (читай припинення зовнішньої допомоги ЗСУ), і збереження захоплених територій.
Але можливі варіанти.
Забереться на лінію 24.02.2022, але треба зняти ВСІ санкції та гарантувати полную нєйтральность України.
Залишиться там, де є, дозволить НАТО і ЄС, але - скорочення і роззброєння ЗСУ.
Будь-який з варіантів - відкладена смерть України.
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20.09.2024 08:58 Ответить
Найгірше те, що при будь-якому із варіантів українці самі себе зіжруть потім. Внутрішньою гризнею. Навіть вторгнення нового не треба буде. Нам треба усім бути мудрішими, раціональнішими і поміркованішими, щоб вижити як держава.
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20.09.2024 09:15 Ответить
А макаронний довбойоб не хоче пояснити чому віддати окуповане це "капітуліяція" а залишитись без 20% своєї території - ні? 🤡
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20.09.2024 09:11 Ответить
З чого би путіну йти на якісь серйозні поступки? Якщо з кожним днем, він забирає все нові українські території. Ми не в позиції сили зараз... але поки ще маємо здатність уникнути реальної капітуляції. Поки що.
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20.09.2024 09:12 Ответить
Ідіоти. Гітлера чому не запрошували?
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20.09.2024 09:15 Ответить
потому, что об этом не говорили страны антигитлеровской коалиции! а у нас кто только не предлагал позвать московитов! нелох об этом на каждой международной встрече поёт! так, что инициатива не наших союзников, а нашей власти.
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20.09.2024 10:19 Ответить
Русня на конференції має бути присутьня ,після виводу свойого зброду, з української теріторії...ці італійськи політичні імбеціли, скоро з китаєм воювати будуть , а вони х* йла у п'яту точку цілують ...мабудь подобається ...
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20.09.2024 09:31 Ответить
Яка мирна угода з тим, хто спить та бачить твою смерть? І з чого це ***** буде її дотримуватися, якщо вже безліч доказів зворотнього? Якась тупа наївність з боку Захода.
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20.09.2024 09:36 Ответить
Росія та Китай мають брати участь у Саміті миру: має відбутися діалог про мирну угоду, а не капітуляцію, Світова наволоч.А ЩО Ж ТОДІ БУЛО НАПІСЯНО В БУДАПЕШТІ,ЧИ ЩО БУЛО ПРОПИСАНО У ХЕЛЬСІНСЬКОМУ АКТІ ???,РІД ЮДИ І БРЕХЛИВІ ПОТВОРИ...
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20.09.2024 09:39 Ответить
Аиерика до війни з китаєм готується, а цей таку ''дичину'' несе!
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20.09.2024 09:43 Ответить
Ага. А волк и лиса должны взять шефство над курятником.
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20.09.2024 09:51 Ответить
Добре, але ця мирна угода повинна першим пунктом мати :
1. Повернення всих територій України на 1991р.
2. Другим пунктом мати 2 варіанти, або НАТО, або відновлення Ядерного статусу України.
Бо чогось всі хочуть гарантій своєї безпеки, особливо росія з пуйлом, а Україні виходить потрібно на свою безпеку начхати!
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20.09.2024 11:03 Ответить
Те , що Україна може примусити рашку до капітуляції заходом навіть не розглядається ?!?!?!
Тоді кацапам можна не хвилюватися - захід ВЖЕ забезпечив їй позицію переможця !
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20.09.2024 11:53 Ответить
не думаю що Таяні мрійник або довбойоб. Це щось третє, мені не відоме.
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20.09.2024 21:30 Ответить
Ще один Віслюк-миротворець, на цей раз - італійський.
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20.09.2024 23:18 Ответить
 
 