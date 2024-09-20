Росія та Китай мають брати участь у Саміті миру: має відбутися діалог про мирну угоду, а не капітуляцію, - глава МЗС Італії Таяні
Італія не веде війни з Росією та виступає за мирну конференцію, на якій буде можливий діалог про припинення війни, заявив міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє RAI.
"Я за мирну конференцію, в якій, як сказав сам Зеленський, повинні брати участь Російська Федерація, а також Китайська Народна Республіка. Однак я вважаю, що Росія має прийти на конференцію не з рішенням - капітуляція чи поразка України - бо інакше це не було б мирною угодою", - сказав Таяні.
Як зазначається, за підсумками Глобального саміту миру 94 учасники вже підписали його комюніке. Нині триває підготовка до Другого саміту миру.
Топ коментарі
+12 gemixx11 07198661
показати весь коментар20.09.2024 08:12
+5 Игорь Фазлиахметов
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+5 Деніс Войцеховський
показати весь коментар20.09.2024 08:58
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Будь ласка, зачекайте...
Ну а те що у американців "напряги за зброєю" - вкид перед виборами.
Хто в здоровому глузді повірить, що в Америки мало зброї
На жаль, як показало життя, воно так не працює, і перспективи України не дуже веселі при будь-якому сценарії завершення війни.
Репарацій не буде. Як і кордонів 1991 року.
Було б бажання світу нам у цьому допомогти - уже б зробили.
Назви хоть одну причину як доказ твого передбачення? Чекаю.
А ти передбачай далі, "ванга"
ПРИЧИНУ озвуч свої передбачень - чекаю.
Умови дві: нейтральність (читай припинення зовнішньої допомоги ЗСУ), і збереження захоплених територій.
Але можливі варіанти.
Забереться на лінію 24.02.2022, але треба зняти ВСІ санкції та гарантувати полную нєйтральность України.
Залишиться там, де є, дозволить НАТО і ЄС, але - скорочення і роззброєння ЗСУ.
Будь-який з варіантів - відкладена смерть України.
1. Повернення всих територій України на 1991р.
2. Другим пунктом мати 2 варіанти, або НАТО, або відновлення Ядерного статусу України.
Бо чогось всі хочуть гарантій своєї безпеки, особливо росія з пуйлом, а Україні виходить потрібно на свою безпеку начхати!
Тоді кацапам можна не хвилюватися - захід ВЖЕ забезпечив їй позицію переможця !