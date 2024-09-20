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Китай (4350) росія (63568) Таяні (61) Глобальний саміт миру (278)

Росія та Китай мають брати участь у Саміті миру: має відбутися діалог про мирну угоду, а не капітуляцію, - глава МЗС Італії Таяні

антоніо,таяні

Італія не веде війни з Росією та виступає за мирну конференцію, на якій буде можливий діалог про припинення війни, заявив міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє RAI.

"Я за мирну конференцію, в якій, як сказав сам Зеленський, повинні брати участь Російська Федерація, а також Китайська Народна Республіка. Однак я вважаю, що Росія має прийти на конференцію не з рішенням - капітуляція чи поразка України - бо інакше це не було б мирною угодою", - сказав Таяні.

Як зазначається, за підсумками Глобального саміту миру 94 учасники вже підписали його комюніке. Нині триває підготовка до Другого саміту миру.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Сибіга закликав країни долучатися до Саміту миру: Це єдиний шлях до всеосяжного, справедливого та міцного миру

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Топ коментарі
+12
Друже..перестань дивитись шмарафон..
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20.09.2024 08:12
+5
а почему не поджать? зеленский и вся его грядка только и твердят, что всякие саммиты, форумы и другие шумные представления, без московии скучны! так , что вовик инициатор приглашений!
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20.09.2024 08:04
+5
***** не погодиться ні на який мір, крім того, що вигідний йому.
Умови дві: нейтральність (читай припинення зовнішньої допомоги ЗСУ), і збереження захоплених територій.
Але можливі варіанти.
Забереться на лінію 24.02.2022, але треба зняти ВСІ санкції та гарантувати полную нєйтральность України.
Залишиться там, де є, дозволить НАТО і ЄС, але - скорочення і роззброєння ЗСУ.
Будь-який з варіантів - відкладена смерть України.
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20.09.2024 08:58
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Піджимають Украіну
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20.09.2024 07:59 Відповісти
Не давайся .
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20.09.2024 08:11 Відповісти
Ми залежні від Заходу - он амери сказали шо в них напряги зі зброєю
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20.09.2024 08:16 Відповісти
амери - це кацапський сленг
Ну а те що у американців "напряги за зброєю" - вкид перед виборами.
Хто в здоровому глузді повірить, що в Америки мало зброї
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20.09.2024 13:01 Відповісти
а почему не поджать? зеленский и вся его грядка только и твердят, что всякие саммиты, форумы и другие шумные представления, без московии скучны! так , что вовик инициатор приглашений!
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20.09.2024 08:04 Відповісти
а що там перемовсятися !!! паРаша )(уйло звільняє усі окуповані кацапами території України в її міжнародно визнаних територіях та виплачує репарації Україні, українцям за більш як 10.5 років війни, а Україна йде в ЕС та НАТО !!! якщо кацапія )(уйло не може виплатити репарвції, по в якості контрибуцій можемо забрати території УНР на 1918 р. - Кубань, Брянськ, Белгород, Курськ, Воронеж чи навіть Ростов !!!
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20.09.2024 08:07 Відповісти
Друже..перестань дивитись шмарафон..
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20.09.2024 08:12 Відповісти
я цю фігню не дивлюся, і ніколи не дивився ... я виходжу статуту ООН та іншого міжнародного права яке буде згенерове у світі по завершенню 2Світової війни !!!
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20.09.2024 08:18 Відповісти
Це ідеальний сценарій наших хотілок. Хіба крім москалів у своєму складі - нахер вони потрібні.
На жаль, як показало життя, воно так не працює, і перспективи України не дуже веселі при будь-якому сценарії завершення війни.
Репарацій не буде. Як і кордонів 1991 року.
Було б бажання світу нам у цьому допомогти - уже б зробили.
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20.09.2024 09:28 Відповісти
Це твоє передбачення? Ти "нова ванга"?
Назви хоть одну причину як доказ твого передбачення? Чекаю.
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20.09.2024 13:03 Відповісти
Це не передбачення. Це реальний факт.
А ти передбачай далі, "ванга"
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23.09.2024 18:30 Відповісти
Звичайно від тебе це передбачення, оскільки дієслова в майбутньому часі - це ПЕРЕДБАЧЕННЯ.
ПРИЧИНУ озвуч свої передбачень - чекаю.
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24.09.2024 15:22 Відповісти
діалог про мирну угоду з китайозами - це про капітуляцію Заходу
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20.09.2024 08:26 Відповісти
деокупацію нормальний світ не вважатиме капітуляцией, тільки ***..тий надряпавший в констиуцію має здохнути
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20.09.2024 08:34 Відповісти
Мирна угода це заморозка війни. Це значить жодних покарань агресору, жодних репарацій, і без повернення території
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20.09.2024 08:35 Відповісти
Ну а якщо Захід категорично не хоче цього всього, то що можна зробити...
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20.09.2024 09:17 Відповісти
Треба переконати Захід, що заморозка це не надовго. Першим пунктом пуйло завжди ставе зняття всіх санкцій, а це означатиме, що до нього знов попливе величезне бабло! Ну а далі наклепа ракет, танків, БПЛА і т.д. - потім полізе знов, з урахуванням всих помилок. Тоді Україна зупинити його вже не зможе.
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20.09.2024 10:52 Відповісти
Я не виключаю навіть, що Захід десь свідомо підігрує путіну.
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20.09.2024 11:13 Відповісти
ради своєї безпеки Захід може схарчувати Україну пуйлу не моргнувши оком.
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20.09.2024 11:21 Відповісти
Зрозуміло...заморозка війни...і звичайно на тих кордонах,що є тепер.,тому )(уйло кидає в штурми ,щоб більше захопити землі а потім торгуватись
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20.09.2024 08:35 Відповісти
Яка наївність
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20.09.2024 08:41 Відповісти
***** не погодиться ні на який мір, крім того, що вигідний йому.
Умови дві: нейтральність (читай припинення зовнішньої допомоги ЗСУ), і збереження захоплених територій.
Але можливі варіанти.
Забереться на лінію 24.02.2022, але треба зняти ВСІ санкції та гарантувати полную нєйтральность України.
Залишиться там, де є, дозволить НАТО і ЄС, але - скорочення і роззброєння ЗСУ.
Будь-який з варіантів - відкладена смерть України.
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20.09.2024 08:58 Відповісти
Найгірше те, що при будь-якому із варіантів українці самі себе зіжруть потім. Внутрішньою гризнею. Навіть вторгнення нового не треба буде. Нам треба усім бути мудрішими, раціональнішими і поміркованішими, щоб вижити як держава.
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20.09.2024 09:15 Відповісти
А макаронний довбойоб не хоче пояснити чому віддати окуповане це "капітуліяція" а залишитись без 20% своєї території - ні? 🤡
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20.09.2024 09:11 Відповісти
З чого би путіну йти на якісь серйозні поступки? Якщо з кожним днем, він забирає все нові українські території. Ми не в позиції сили зараз... але поки ще маємо здатність уникнути реальної капітуляції. Поки що.
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20.09.2024 09:12 Відповісти
Ідіоти. Гітлера чому не запрошували?
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20.09.2024 09:15 Відповісти
потому, что об этом не говорили страны антигитлеровской коалиции! а у нас кто только не предлагал позвать московитов! нелох об этом на каждой международной встрече поёт! так, что инициатива не наших союзников, а нашей власти.
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20.09.2024 10:19 Відповісти
Русня на конференції має бути присутьня ,після виводу свойого зброду, з української теріторії...ці італійськи політичні імбеціли, скоро з китаєм воювати будуть , а вони х* йла у п'яту точку цілують ...мабудь подобається ...
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20.09.2024 09:31 Відповісти
Яка мирна угода з тим, хто спить та бачить твою смерть? І з чого це ***** буде її дотримуватися, якщо вже безліч доказів зворотнього? Якась тупа наївність з боку Захода.
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20.09.2024 09:36 Відповісти
Росія та Китай мають брати участь у Саміті миру: має відбутися діалог про мирну угоду, а не капітуляцію, Світова наволоч.А ЩО Ж ТОДІ БУЛО НАПІСЯНО В БУДАПЕШТІ,ЧИ ЩО БУЛО ПРОПИСАНО У ХЕЛЬСІНСЬКОМУ АКТІ ???,РІД ЮДИ І БРЕХЛИВІ ПОТВОРИ...
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20.09.2024 09:39 Відповісти
Аиерика до війни з китаєм готується, а цей таку ''дичину'' несе!
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20.09.2024 09:43 Відповісти
Ага. А волк и лиса должны взять шефство над курятником.
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20.09.2024 09:51 Відповісти
Добре, але ця мирна угода повинна першим пунктом мати :
1. Повернення всих територій України на 1991р.
2. Другим пунктом мати 2 варіанти, або НАТО, або відновлення Ядерного статусу України.
Бо чогось всі хочуть гарантій своєї безпеки, особливо росія з пуйлом, а Україні виходить потрібно на свою безпеку начхати!
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20.09.2024 11:03 Відповісти
Те , що Україна може примусити рашку до капітуляції заходом навіть не розглядається ?!?!?!
Тоді кацапам можна не хвилюватися - захід ВЖЕ забезпечив їй позицію переможця !
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20.09.2024 11:53 Відповісти
не думаю що Таяні мрійник або довбойоб. Це щось третє, мені не відоме.
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20.09.2024 21:30 Відповісти
Ще один Віслюк-миротворець, на цей раз - італійський.
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20.09.2024 23:18 Відповісти
 
 