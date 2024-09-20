Росія та Китай мають брати участь у Саміті миру: має відбутися діалог про мирну угоду, а не капітуляцію, - глава МЗС Італії Таяні

Італія не веде війни з Росією та виступає за мирну конференцію, на якій буде можливий діалог про припинення війни, заявив міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє RAI.

"Я за мирну конференцію, в якій, як сказав сам Зеленський, повинні брати участь Російська Федерація, а також Китайська Народна Республіка. Однак я вважаю, що Росія має прийти на конференцію не з рішенням - капітуляція чи поразка України - бо інакше це не було б мирною угодою", - сказав Таяні.

Як зазначається, за підсумками Глобального саміту миру 94 учасники вже підписали його комюніке. Нині триває підготовка до Другого саміту миру.

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