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обстрел (25761) Запорожская область (2830)

Били из авиации, РСЗО, артиллерии и БПЛА: Последствия ударов РФ по Запорожской области

Наслідки обстрілів Запорізької області

Российские оккупанты атаковали Запорожье и область из различных видов вооружения, есть разрушения. Пострадавших нет.

Об этом сообщил глава ОВА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

Так, оккупанты нанесли 6 авиаударов по Запорожью, Камышевахе и Каменскому.

110 БПЛА различной модификации атаковали Степногорск, Гуляйполе, Новоандреевку, Работино, Малую Токмачку, Левадное, Малиновку и Щербаки.

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Также россияне совершили 10 обстрелов из РСЗО, в частности накрыли Гуляйполе, Зализнычное, Работино, Малую Токмачку, Преображенку и Новоандреевку.

"162 артобстрела нанесены по территории Гуляйполя, Новоандреевки, Работино, Малой Токмачки, Малиновки, Левадного и Преображенки", - отметил он.

В результате обстрелов есть разрушения жилых домов и объектов инфраструктуры. Гражданские не пострадали.

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