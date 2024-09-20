Били из авиации, РСЗО, артиллерии и БПЛА: Последствия ударов РФ по Запорожской области

Российские оккупанты атаковали Запорожье и область из различных видов вооружения, есть разрушения. Пострадавших нет.

Об этом сообщил глава ОВА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

Так, оккупанты нанесли 6 авиаударов по Запорожью, Камышевахе и Каменскому.

110 БПЛА различной модификации атаковали Степногорск, Гуляйполе, Новоандреевку, Работино, Малую Токмачку, Левадное, Малиновку и Щербаки.

Также читайте: Утром россияне ударили по ферме в Чугуевском районе Харьковщины, два человека пострадали

Также россияне совершили 10 обстрелов из РСЗО, в частности накрыли Гуляйполе, Зализнычное, Работино, Малую Токмачку, Преображенку и Новоандреевку.

"162 артобстрела нанесены по территории Гуляйполя, Новоандреевки, Работино, Малой Токмачки, Малиновки, Левадного и Преображенки", - отметил он.

В результате обстрелов есть разрушения жилых домов и объектов инфраструктуры. Гражданские не пострадали.

Читайте также: Оккупанты ночью обстреляли Краматорск: ударили по жилым домам