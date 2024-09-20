Белый дом и Конгресс США пытаются договориться о продлении срока использования $5,8 млрд для Украины, - Reuters

Проукраински настроенные лидеры Конгресса США и администрация президента Джо Байдена близки к соглашению о продлении военной помощи Украине на один год в размере почти 6 миллиардов долларов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Reuters со ссылкой на два источника.

Они сообщают, что демократы и республиканцы в Конгрессе США поддерживают план по занесению продления полномочий президента по сокращению расходов (PDA) в законопроект о краткосрочных чрезвычайных расходах, который Сенат и Палата представителей США должны принять в течение следующих 10 дней, чтобы избежать остановки работы правительства 30 сентября.

Однако пока неясно, как к этому вопросу отнесется спикер Палаты представителей республиканец Майк Джонсон, который в начале года долгое время отказывался ставить на голосование закон о выделении помощи Украине, отмечает агентство.

Источники Reuters подтверждают, что продолжаются "активные переговоры" с участием соответствующих комитетов Палаты представителей и офиса Джонсона о расширении полномочий PDA.

Президентское разрешение на сокращение финансирования в размере 7,8 млрд долларов было ключевым компонентом пакета помощи Украине на 61 млрд долларов, который Конгресс принял в апреле после нескольких месяцев задержки со стороны республиканцев. PDA позволяет президенту переводить оборонные товары и услуги из запасов США в ответ на чрезвычайные ситуации.

Напомним, в конце сентября закончится срок действия финансирования помощи Украине на почти 6 миллиардов долларов, если Конгресс США не примет решение о продлении полномочий Пентагона по отправке Киеву оружия из собственных запасов.

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