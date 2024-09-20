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Конгресс США (1207) помощь (7420) США (24820) Украина (44296)

Белый дом и Конгресс США пытаются договориться о продлении срока использования $5,8 млрд для Украины, - Reuters

У США близькі до угоди про продовження терміну допомоги Україні на $6 млрд

Проукраински настроенные лидеры Конгресса США и администрация президента Джо Байдена близки к соглашению о продлении военной помощи Украине на один год в размере почти 6 миллиардов долларов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Reuters со ссылкой на два источника.

Они сообщают, что демократы и республиканцы в Конгрессе США поддерживают план по занесению продления полномочий президента по сокращению расходов (PDA) в законопроект о краткосрочных чрезвычайных расходах, который Сенат и Палата представителей США должны принять в течение следующих 10 дней, чтобы избежать остановки работы правительства 30 сентября.

Однако пока неясно, как к этому вопросу отнесется спикер Палаты представителей республиканец Майк Джонсон, который в начале года долгое время отказывался ставить на голосование закон о выделении помощи Украине, отмечает агентство.

Источники Reuters подтверждают, что продолжаются "активные переговоры" с участием соответствующих комитетов Палаты представителей и офиса Джонсона о расширении полномочий PDA.

Президентское разрешение на сокращение финансирования в размере 7,8 млрд долларов было ключевым компонентом пакета помощи Украине на 61 млрд долларов, который Конгресс принял в апреле после нескольких месяцев задержки со стороны республиканцев. PDA позволяет президенту переводить оборонные товары и услуги из запасов США в ответ на чрезвычайные ситуации.

Напомним, в конце сентября закончится срок действия финансирования помощи Украине на почти 6 миллиардов долларов, если Конгресс США не примет решение о продлении полномочий Пентагона по отправке Киеву оружия из собственных запасов.

Читайте также: Минобороны США не может оказывать военную помощь сейчас, поскольку нечем восстановить собственные запасы
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Топ комментарии
+9
Білий дім, чи не простіше витратити ці гроші прямо у вересні?
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20.09.2024 09:38
+8
Санта-Барбара продовжується.
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20.09.2024 09:40
+6
Намагаються...
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20.09.2024 09:34
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Намагаються...
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20.09.2024 09:34 Ответить
Білий дім, чи не простіше витратити ці гроші прямо у вересні?
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20.09.2024 09:38 Ответить
Тоді може статися ескалація.
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20.09.2024 12:03 Ответить
Звіт https://media.defense.gov/2024/Feb/13/2003393680/-1/-1/1/UKRAINE-INFOGRAPHIC-15JAN2024.PDF 1 та https://www.acq.osd.mil/news/spotlight/Ukraine-Infographic_26APR2024.pdf 2

Звіт 1 від 15 січня 2024
18,0млрд офіційно виділено на відновлення складів
25..9млрд обіцяно, проте не виділено на укладання контрактів
Обіцяти вже нічого, треба тільки заключати реальні контракти на 7.9млрд
Contract Award Date - останні контракти датовані березень-квітень 2023 року
Більше півроку не заключають контракти для відновлення складів, маючи 7.9млрд,

Звіт 2 від 26 квітня 2024
За період з 15 січня 2024, заключили контрактів на 1.1млрд
Обіцянки не змінились, 25.9млрд
Залишок, котрий не обіцяний 19.9млрд - котрі виділив Конгрес

PDA підписуються президентом, відновлення складів мабуть також
Якщо президент 40% робочого часу провів у відпустці - то ось такий результат
Друга людина на заміну президента Камала - також нічого не зробила, поки президент відпочивав.

Результат діяльності адміністрації Байден+Камала
гроші були та Конгрес додав на відновлення складів,
проте тепер склади пусті

Зараз будуть валити на Конгрес та республіканців, мовляв "проспали", а тепер виявляється повноваження закінчуються - подовжуйте.
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20.09.2024 09:40 Ответить
Санта-Барбара продовжується.
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20.09.2024 09:40 Ответить
Намагання Білого дому приведуть до того, що ця цифіра має бути потрачена у США,на виборчі справи .а не на допомогу Україні...
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20.09.2024 09:42 Ответить
Это чушь ) PDA - это вообще не деньги, это именно цифра на бумаге на которую можно выделить вооружение со складов армии США
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20.09.2024 10:16 Ответить
Проблема в тому, що мало хто тут (окрім ботів-трампістів) це розуміє. Але ті тут гнуть свою лінію: Байден винуватий.
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20.09.2024 10:41 Ответить
Это чушь-это именно цифра на бумаге на которую можно выделить вооружение со складов армии США(я теж думаю.що написане Вами саме це і є, адже (((

Однак поки що неясно, як до цього питання поставиться спікер Палати представників республіканець , який на початку року довгий час відмовлявся ставити на голосування закон про виділення допомоги Україні, зазначає агентство.

Джерела Reuters підтверджують, що тривають "активні переговори" за участю відповідних комітетів Палати представників і офісу Джонсона про розширення повноважень PDA. Джерело:
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20.09.2024 16:21 Ответить
ми намагалися, але...
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20.09.2024 09:47 Ответить
Ще одна штучна криза. Не вистачило вам попередніх? Натє! Їх ще у нас багато!

Ну і, звісно, - за камалу!
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20.09.2024 09:47 Ответить
Щоб не було ескалації перед виборами, вони обмежують допомогу. Ці всі ігри з дозволом конгресу який реально може прийняти рішення тільки після виборів і нового року.

Демам зараз любе загострення війни небезпечне тому що може зупинити екпорт ресурсів з раші і підвищити інфляцію. А вони вже ставку почали знижувати щоб показати ріст на ринках і ніби їх успішну економічну політику.
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20.09.2024 09:51 Ответить
На якии рік! - нам ця допомога потрібна ше на вчора
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20.09.2024 10:05 Ответить
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20.09.2024 10:31 Ответить
Я вкурив! - то вони як наші Міністри заклали виплату солдатам до осені - бо віина закінчиться - в США ше ж є Китаи
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20.09.2024 11:00 Ответить
То до чого цей все п...ьож? Якщо немає чим відновити,то і взагалі немає про що говорити.
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20.09.2024 11:31 Ответить
Чудовищные усилия чтобы выдать с титаническими потугами ранее утверденные и одобренные средства )
Ох уж эти американцы с их бесконечной любовью к встречам, переговорам, договоренностям, компромиссам и вечнодлинной болтовне ни о чём...
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20.09.2024 10:15 Ответить
Що цікаво, ось https://internetua.com/demokrati-zaklikauat-garris-aktivnishe-spilkuvatisya-zi-zmi повідомлення газети The Hill, про те, що демократи, які раніше були задоволені стриманою медіа-стратегією віцепрезидента Камали Харріс, тепер хочуть, щоб вона активізувала свої виступи в ЗМІ в останні тижні президентської кампанії . Харріс, звісно, розпочне більше з'являтися в публічному просторі, будуть численні (припустимо, щоденні) в'ю для ЗМІ, брифінги з відповіддями на запитанння, тощо. Але проблема війни касапів з Україною в тих запитаннях журиків буде на десятому плані порядку денного, а постачання зброї для нас - взагалі на сотому (про те, що її передовсім запитуватимуть про проблеми Америки - пояснювати не потрібно).
Так само не потрібно пояснювати, чому і для Трампа згадані проблеми стосовно України - взагалі на двохсотому рівні...

Але ніхто з ні наших журиків, ні штатівських не згадає, що винуватим в такому ставленні США і її громадян до проблем України є передовсім чинна влад ЕрЗе на Банковій...
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20.09.2024 10:19 Ответить
Тоді Зеленському треба памятник поставити, того що до нього в нашу сторону даже плюнути не хотіли, не то що зброю на мільярди поставити!
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20.09.2024 12:59 Ответить
брехня.
Бо до повномасштабного вторгнення сам ЕрЗе відмовлявся від допомоги зброєю від країн НАТО. А те, що надійшло в 2020-21рр. - то якраз пролобіювала і уклала договори попередня влада; так, - з оплатою з Держоборонзамовлення. А ЕрЗе про ту оплату нічого не хотів чути, бо не вистачало бабла на розпил на асфальті.
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20.09.2024 13:36 Ответить
Який ваш Порошенко "молодець", що не візьметься, то все наступникам залишає, сам ніфіга доробити не зміг =) Що не спитаєшь, то все він, але нічого немає, зате наступнику залишалось ще чуть-чуть =)
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20.09.2024 21:15 Ответить
просто нагадаю, що в 2014-19рр.:
1.Україна ще ставала на ноги як суб'єкт міжнародної політики, бо в з 2010-го по 2014-тий тривала косинусиїдальна фаза синусоїдального (на жаль, синусоїдального) розвитку України і її становища в світі.
2.А наступник - справді, знову все похерив, аж довів до того, що ***** показалось, що може безкарно напасти, вторгнутися. Бо знову Україна була в косинусиїдальній фазі
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20.09.2024 21:57 Ответить
Пішов прогрів лівацьких олухів від адміністрації Байдена-Гарріс під назвою "це не ми, це Конгрес і Трамп винні"
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20.09.2024 10:20 Ответить
Самі створюють проблемі на рівному місці, а потім роздмухують бурю в стакані, щоб якось викрутитись. Мабуть якійсь підкилимні ігри. Але нам від цього тільки гірше.
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20.09.2024 10:37 Ответить
Курвы демократы запихнули закон для продления, хотя они могли вообще без Конгресса просто продлить помощь, но дело в том что проху*ловский Байден, Камалка и прочие дерьмократы НЕ ХОТЯТ помогать Украине, ОНИ ЗА РАШКУ. Они против Украины. И наши соотечественники уроды и твари поторые поддерживают дерьмократов это просто предатели Украины. Эти гниды верещали что все это фейк и Байден продлит помощь, так что случилось? То что прох*йловские леваки не будут продливать а запихнут в закон про бюджет было очевидно. И так же очевидно что республиканцы не проголосуют за него если туда не будет добавлен закон про участие в выборах только граждан США...

Курвы дерьмократические, как вы вообще в зеркало смотрите, вам не стыдно? Из 7.7 миллиардов поставили 1.7, 6 лямов зажали, потом не стали продлевать, а запихнули закон в пакет... И вы за этих тварей выступаете?

Только ТРАМП спасет Украину, Только ТРАМП!
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20.09.2024 11:54 Ответить
Вже давно зрозуміло, що адміністрація Байдена є союзником пітторашкі.

Ви гадаєте, що Трамп ворог пітторашки?
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20.09.2024 12:05 Ответить
Один з "клоунів" пояснює "Що цікаво, ось повідомлення газети The Hill, про те, що демократи, які раніше були задоволені стриманою медіа-стратегією віцепрезидента Камали Харріс"

просто копіпастить посилання, котрі не мають відношення
а причина "чому склади пусті при адміністрації Байден+Камала, котрі мають 26+млрд на поповнення складів"
вбачає вину в цьому Зеленського, Трампа, та тих хто задає такі питання
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20.09.2024 12:47 Ответить
https://t.me/ShrikeNews/17293 Шрайк Ньюс :

Так как в комментариях периодически вылазит тупизна про ленд-лиз 61 млрд баксов американской помощи, которые якобы должны достаться нам (не должны), напомню два апрельских поста на эту тему:

1) https://t.me/ShrikeNews/13836

2) https://t.me/ShrikeNews/13767

******* "срыватели покровов" (в брехливих мордах тут , , , , , і це ще не всі) когда никаких покровов и не существовало, все было известно с самого начала.
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20.09.2024 14:06 Ответить
 
 