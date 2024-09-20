Белый дом и Конгресс США пытаются договориться о продлении срока использования $5,8 млрд для Украины, - Reuters
Проукраински настроенные лидеры Конгресса США и администрация президента Джо Байдена близки к соглашению о продлении военной помощи Украине на один год в размере почти 6 миллиардов долларов.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Reuters со ссылкой на два источника.
Они сообщают, что демократы и республиканцы в Конгрессе США поддерживают план по занесению продления полномочий президента по сокращению расходов (PDA) в законопроект о краткосрочных чрезвычайных расходах, который Сенат и Палата представителей США должны принять в течение следующих 10 дней, чтобы избежать остановки работы правительства 30 сентября.
Однако пока неясно, как к этому вопросу отнесется спикер Палаты представителей республиканец Майк Джонсон, который в начале года долгое время отказывался ставить на голосование закон о выделении помощи Украине, отмечает агентство.
Источники Reuters подтверждают, что продолжаются "активные переговоры" с участием соответствующих комитетов Палаты представителей и офиса Джонсона о расширении полномочий PDA.
Президентское разрешение на сокращение финансирования в размере 7,8 млрд долларов было ключевым компонентом пакета помощи Украине на 61 млрд долларов, который Конгресс принял в апреле после нескольких месяцев задержки со стороны республиканцев. PDA позволяет президенту переводить оборонные товары и услуги из запасов США в ответ на чрезвычайные ситуации.
Напомним, в конце сентября закончится срок действия финансирования помощи Украине на почти 6 миллиардов долларов, если Конгресс США не примет решение о продлении полномочий Пентагона по отправке Киеву оружия из собственных запасов.
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Звіт 1 від 15 січня 2024
18,0млрд офіційно виділено на відновлення складів
25..9млрд обіцяно, проте не виділено на укладання контрактів
Обіцяти вже нічого, треба тільки заключати реальні контракти на 7.9млрд
Contract Award Date - останні контракти датовані березень-квітень 2023 року
Більше півроку не заключають контракти для відновлення складів, маючи 7.9млрд,
Звіт 2 від 26 квітня 2024
За період з 15 січня 2024, заключили контрактів на 1.1млрд
Обіцянки не змінились, 25.9млрд
Залишок, котрий не обіцяний 19.9млрд - котрі виділив Конгрес
PDA підписуються президентом, відновлення складів мабуть також
Якщо президент 40% робочого часу провів у відпустці - то ось такий результат
Друга людина на заміну президента Камала - також нічого не зробила, поки президент відпочивав.
Результат діяльності адміністрації Байден+Камала
гроші були та Конгрес додав на відновлення складів,
проте тепер склади пусті
Зараз будуть валити на Конгрес та республіканців, мовляв "проспали", а тепер виявляється повноваження закінчуються - подовжуйте.
Однак поки що неясно, як до цього питання поставиться спікер Палати представників республіканець , який на початку року довгий час відмовлявся ставити на голосування закон про виділення допомоги Україні, зазначає агентство.
Джерела Reuters підтверджують, що тривають "активні переговори" за участю відповідних комітетів Палати представників і офісу Джонсона про розширення повноважень PDA. Джерело:
Ну і, звісно, - за камалу!
Демам зараз любе загострення війни небезпечне тому що може зупинити екпорт ресурсів з раші і підвищити інфляцію. А вони вже ставку почали знижувати щоб показати ріст на ринках і ніби їх успішну економічну політику.
Ох уж эти американцы с их бесконечной любовью к встречам, переговорам, договоренностям, компромиссам и вечнодлинной болтовне ни о чём...
Так само не потрібно пояснювати, чому і для Трампа згадані проблеми стосовно України - взагалі на двохсотому рівні...
Але ніхто з ні наших журиків, ні штатівських не згадає, що винуватим в такому ставленні США і її громадян до проблем України є передовсім чинна влад ЕрЗе на Банковій...
Бо до повномасштабного вторгнення сам ЕрЗе відмовлявся від допомоги зброєю від країн НАТО. А те, що надійшло в 2020-21рр. - то якраз пролобіювала і уклала договори попередня влада; так, - з оплатою з Держоборонзамовлення. А ЕрЗе про ту оплату нічого не хотів чути, бо не вистачало бабла на розпил на асфальті.
1.Україна ще ставала на ноги як суб'єкт міжнародної політики, бо в з 2010-го по 2014-тий тривала косинусиїдальна фаза синусоїдального (на жаль, синусоїдального) розвитку України і її становища в світі.
2.А наступник - справді, знову все похерив, аж довів до того, що ***** показалось, що може безкарно напасти, вторгнутися. Бо знову Україна була в косинусиїдальній фазі
Курвы дерьмократические, как вы вообще в зеркало смотрите, вам не стыдно? Из 7.7 миллиардов поставили 1.7, 6 лямов зажали, потом не стали продлевать, а запихнули закон в пакет... И вы за этих тварей выступаете?
Только ТРАМП спасет Украину, Только ТРАМП!
Ви гадаєте, що Трамп ворог пітторашки?
просто копіпастить посилання, котрі не мають відношення
а причина "чому склади пусті при адміністрації Байден+Камала, котрі мають 26+млрд на поповнення складів"
вбачає вину в цьому Зеленського, Трампа, та тих хто задає такі питання
Так как в комментариях периодически вылазит тупизна про
ленд-лиз61 млрд баксов американской помощи, которые якобы должны достаться нам (не должны), напомню два апрельских поста на эту тему:
1) https://t.me/ShrikeNews/13836
2) https://t.me/ShrikeNews/13767
******* "срыватели покровов" (в брехливих мордах тут , , , , , і це ще не всі) когда никаких покровов и не существовало, все было известно с самого начала.