УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12618 відвідувачів онлайн
Новини
1 558 28
Конгрес США (1201) допомога (7871) США (20980) Україна (5684)

Білий дім та Конгрес США намагаються домовитися щодо продовження терміну використання $5,8 млрд для України, - Reuters

У США близькі до угоди про продовження терміну допомоги Україні на $6 млрд

Проукраїнськи налаштовані лідери Конгресу США та адміністрація президента Джо Байдена близькі до угоди про продовження військової допомоги Україні на один рік у розмірі майже 6 мільярдів доларів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Reuters із посиланням на два джерела.

Вони повідомляють, що демократи та республіканці в Конгресі США підтримують план із занесення продовження повноважень президента зі скорочення видатків (PDA) до законопроєкту про короткострокові надзвичайні видатки, який Сенат і Палата представників США мають ухвалити впродовж наступних 10 днів, щоб уникнути зупинення роботи уряду 30 вересня.

Однак поки що неясно, як до цього питання поставиться спікер Палати представників республіканець Майк Джонсон, який на початку року довгий час відмовлявся ставити на голосування закон про виділення допомоги Україні, зазначає агентство.

Джерела Reuters підтверджують, що тривають "активні переговори" за участю відповідних комітетів Палати представників і офісу Джонсона про розширення повноважень PDA.

Президентський дозвіл на скорочення фінансування в розмірі 7,8 млрд доларів був ключовим компонентом пакета допомоги Україні на 61 млрд доларів, який Конгрес ухвалив у квітні після кількох місяців затримки з боку республіканців. PDA дає змогу президенту переводити оборонні товари та послуги із запасів США у відповідь на надзвичайні ситуації.

Нагадаємо, наприкінці вересня закінчиться термін дії фінансування допомоги Україні на майже 6 мільярдів доларів, якщо Конгрес США не ухвалить рішення про продовження повноважень Пентагону із надсилання Києву зброї з власних запасів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Міноборони США не може надавати військову допомогу зараз, оскільки не має чим відновити власні запаси

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+9
Білий дім, чи не простіше витратити ці гроші прямо у вересні?
показати весь коментар
20.09.2024 09:38
+8
Санта-Барбара продовжується.
показати весь коментар
20.09.2024 09:40
+6
Намагаються...
показати весь коментар
20.09.2024 09:34
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Намагаються...
показати весь коментар
20.09.2024 09:34 Відповісти
Білий дім, чи не простіше витратити ці гроші прямо у вересні?
показати весь коментар
20.09.2024 09:38 Відповісти
Тоді може статися ескалація.
показати весь коментар
20.09.2024 12:03 Відповісти
Звіт https://media.defense.gov/2024/Feb/13/2003393680/-1/-1/1/UKRAINE-INFOGRAPHIC-15JAN2024.PDF 1 та https://www.acq.osd.mil/news/spotlight/Ukraine-Infographic_26APR2024.pdf 2

Звіт 1 від 15 січня 2024
18,0млрд офіційно виділено на відновлення складів
25..9млрд обіцяно, проте не виділено на укладання контрактів
Обіцяти вже нічого, треба тільки заключати реальні контракти на 7.9млрд
Contract Award Date - останні контракти датовані березень-квітень 2023 року
Більше півроку не заключають контракти для відновлення складів, маючи 7.9млрд,

Звіт 2 від 26 квітня 2024
За період з 15 січня 2024, заключили контрактів на 1.1млрд
Обіцянки не змінились, 25.9млрд
Залишок, котрий не обіцяний 19.9млрд - котрі виділив Конгрес

PDA підписуються президентом, відновлення складів мабуть також
Якщо президент 40% робочого часу провів у відпустці - то ось такий результат
Друга людина на заміну президента Камала - також нічого не зробила, поки президент відпочивав.

Результат діяльності адміністрації Байден+Камала
гроші були та Конгрес додав на відновлення складів,
проте тепер склади пусті

Зараз будуть валити на Конгрес та республіканців, мовляв "проспали", а тепер виявляється повноваження закінчуються - подовжуйте.
показати весь коментар
20.09.2024 09:40 Відповісти
Санта-Барбара продовжується.
показати весь коментар
20.09.2024 09:40 Відповісти
Намагання Білого дому приведуть до того, що ця цифіра має бути потрачена у США,на виборчі справи .а не на допомогу Україні...
показати весь коментар
20.09.2024 09:42 Відповісти
Это чушь ) PDA - это вообще не деньги, это именно цифра на бумаге на которую можно выделить вооружение со складов армии США
показати весь коментар
20.09.2024 10:16 Відповісти
Проблема в тому, що мало хто тут (окрім ботів-трампістів) це розуміє. Але ті тут гнуть свою лінію: Байден винуватий.
показати весь коментар
20.09.2024 10:41 Відповісти
Это чушь-это именно цифра на бумаге на которую можно выделить вооружение со складов армии США(я теж думаю.що написане Вами саме це і є, адже (((

Однак поки що неясно, як до цього питання поставиться спікер Палати представників республіканець , який на початку року довгий час відмовлявся ставити на голосування закон про виділення допомоги Україні, зазначає агентство.

Джерела Reuters підтверджують, що тривають "активні переговори" за участю відповідних комітетів Палати представників і офісу Джонсона про розширення повноважень PDA. Джерело:
показати весь коментар
20.09.2024 16:21 Відповісти
ми намагалися, але...
показати весь коментар
20.09.2024 09:47 Відповісти
Ще одна штучна криза. Не вистачило вам попередніх? Натє! Їх ще у нас багато!

Ну і, звісно, - за камалу!
показати весь коментар
20.09.2024 09:47 Відповісти
Щоб не було ескалації перед виборами, вони обмежують допомогу. Ці всі ігри з дозволом конгресу який реально може прийняти рішення тільки після виборів і нового року.

Демам зараз любе загострення війни небезпечне тому що може зупинити екпорт ресурсів з раші і підвищити інфляцію. А вони вже ставку почали знижувати щоб показати ріст на ринках і ніби їх успішну економічну політику.
показати весь коментар
20.09.2024 09:51 Відповісти
На якии рік! - нам ця допомога потрібна ше на вчора
показати весь коментар
20.09.2024 10:05 Відповісти
показати весь коментар
20.09.2024 10:31 Відповісти
Я вкурив! - то вони як наші Міністри заклали виплату солдатам до осені - бо віина закінчиться - в США ше ж є Китаи
показати весь коментар
20.09.2024 11:00 Відповісти
То до чого цей все п...ьож? Якщо немає чим відновити,то і взагалі немає про що говорити.
показати весь коментар
20.09.2024 11:31 Відповісти
Чудовищные усилия чтобы выдать с титаническими потугами ранее утверденные и одобренные средства )
Ох уж эти американцы с их бесконечной любовью к встречам, переговорам, договоренностям, компромиссам и вечнодлинной болтовне ни о чём...
показати весь коментар
20.09.2024 10:15 Відповісти
Що цікаво, ось https://internetua.com/demokrati-zaklikauat-garris-aktivnishe-spilkuvatisya-zi-zmi повідомлення газети The Hill, про те, що демократи, які раніше були задоволені стриманою медіа-стратегією віцепрезидента Камали Харріс, тепер хочуть, щоб вона активізувала свої виступи в ЗМІ в останні тижні президентської кампанії . Харріс, звісно, розпочне більше з'являтися в публічному просторі, будуть численні (припустимо, щоденні) в'ю для ЗМІ, брифінги з відповіддями на запитанння, тощо. Але проблема війни касапів з Україною в тих запитаннях журиків буде на десятому плані порядку денного, а постачання зброї для нас - взагалі на сотому (про те, що її передовсім запитуватимуть про проблеми Америки - пояснювати не потрібно).
Так само не потрібно пояснювати, чому і для Трампа згадані проблеми стосовно України - взагалі на двохсотому рівні...

Але ніхто з ні наших журиків, ні штатівських не згадає, що винуватим в такому ставленні США і її громадян до проблем України є передовсім чинна влад ЕрЗе на Банковій...
показати весь коментар
20.09.2024 10:19 Відповісти
Тоді Зеленському треба памятник поставити, того що до нього в нашу сторону даже плюнути не хотіли, не то що зброю на мільярди поставити!
показати весь коментар
20.09.2024 12:59 Відповісти
брехня.
Бо до повномасштабного вторгнення сам ЕрЗе відмовлявся від допомоги зброєю від країн НАТО. А те, що надійшло в 2020-21рр. - то якраз пролобіювала і уклала договори попередня влада; так, - з оплатою з Держоборонзамовлення. А ЕрЗе про ту оплату нічого не хотів чути, бо не вистачало бабла на розпил на асфальті.
показати весь коментар
20.09.2024 13:36 Відповісти
Який ваш Порошенко "молодець", що не візьметься, то все наступникам залишає, сам ніфіга доробити не зміг =) Що не спитаєшь, то все він, але нічого немає, зате наступнику залишалось ще чуть-чуть =)
показати весь коментар
20.09.2024 21:15 Відповісти
просто нагадаю, що в 2014-19рр.:
1.Україна ще ставала на ноги як суб'єкт міжнародної політики, бо в з 2010-го по 2014-тий тривала косинусиїдальна фаза синусоїдального (на жаль, синусоїдального) розвитку України і її становища в світі.
2.А наступник - справді, знову все похерив, аж довів до того, що ***** показалось, що може безкарно напасти, вторгнутися. Бо знову Україна була в косинусиїдальній фазі
показати весь коментар
20.09.2024 21:57 Відповісти
Пішов прогрів лівацьких олухів від адміністрації Байдена-Гарріс під назвою "це не ми, це Конгрес і Трамп винні"
показати весь коментар
20.09.2024 10:20 Відповісти
Самі створюють проблемі на рівному місці, а потім роздмухують бурю в стакані, щоб якось викрутитись. Мабуть якійсь підкилимні ігри. Але нам від цього тільки гірше.
показати весь коментар
20.09.2024 10:37 Відповісти
Курвы демократы запихнули закон для продления, хотя они могли вообще без Конгресса просто продлить помощь, но дело в том что проху*ловский Байден, Камалка и прочие дерьмократы НЕ ХОТЯТ помогать Украине, ОНИ ЗА РАШКУ. Они против Украины. И наши соотечественники уроды и твари поторые поддерживают дерьмократов это просто предатели Украины. Эти гниды верещали что все это фейк и Байден продлит помощь, так что случилось? То что прох*йловские леваки не будут продливать а запихнут в закон про бюджет было очевидно. И так же очевидно что республиканцы не проголосуют за него если туда не будет добавлен закон про участие в выборах только граждан США...

Курвы дерьмократические, как вы вообще в зеркало смотрите, вам не стыдно? Из 7.7 миллиардов поставили 1.7, 6 лямов зажали, потом не стали продлевать, а запихнули закон в пакет... И вы за этих тварей выступаете?

Только ТРАМП спасет Украину, Только ТРАМП!
показати весь коментар
20.09.2024 11:54 Відповісти
Вже давно зрозуміло, що адміністрація Байдена є союзником пітторашкі.

Ви гадаєте, що Трамп ворог пітторашки?
показати весь коментар
20.09.2024 12:05 Відповісти
Один з "клоунів" пояснює "Що цікаво, ось повідомлення газети The Hill, про те, що демократи, які раніше були задоволені стриманою медіа-стратегією віцепрезидента Камали Харріс"

просто копіпастить посилання, котрі не мають відношення
а причина "чому склади пусті при адміністрації Байден+Камала, котрі мають 26+млрд на поповнення складів"
вбачає вину в цьому Зеленського, Трампа, та тих хто задає такі питання
показати весь коментар
20.09.2024 12:47 Відповісти
https://t.me/ShrikeNews/17293 Шрайк Ньюс :

Так как в комментариях периодически вылазит тупизна про ленд-лиз 61 млрд баксов американской помощи, которые якобы должны достаться нам (не должны), напомню два апрельских поста на эту тему:

1) https://t.me/ShrikeNews/13836

2) https://t.me/ShrikeNews/13767

******* "срыватели покровов" (в брехливих мордах тут , , , , , і це ще не всі) когда никаких покровов и не существовало, все было известно с самого начала.
показати весь коментар
20.09.2024 14:06 Відповісти
 
 