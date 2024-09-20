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НАПК (1214) Витюк Илья (22)

НАПК не обнаружило нарушений в декларациях эксначальника кибердепартамента СБУ Витюка

НАЗК перевірило Вітюка: Порушень не знайшли

Уровень жизни Ильи Витюка и членов его семьи соответствует задекларированным ими доходам.

Как передает Цензор.НЕТ, такой вывод сделало Нацагентство по противодействию коррупции.

Они проверили образ жизни бывшего руководителя кибердепартамента СБУ. И никаких нарушений не нашли.

Проверка длилась с апреля по сентябрь этого года. НАПК установило, что стоимость имущества, приобретенного семьей Витюка после ноября 2019 года (с этого момента декларации чиновников проверяются НАПК), не превышает законных доходов семьи.

"По результатам мониторинга образа жизни не установлено несоответствие уровня жизни задекларированным им имуществу и доходам", – подчеркнули в НАПК.

Напомним, что вопросы к Витюку возникли после сюжета "Слидство.Инфо" в апреле. По мнению журналистов, квартира, купленная супругой чиновника, стоит дороже, чем указано в декларации. На самом деле, она приобретена по рыночной цене и без ремонта. А жена занимается предпринимательством, имея зарегистрированное ФЛП, доходы которого задекларированы, как того требует закон.

Читайте также: Зеленский подписал указ об увольнении Витюка с должности начальника Департамента кибербезопасности СБУ
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Топ комментарии
+25
У Борисова-колишнього начальника Одеського ТЦК теж не виявляли порушень, бо дачі за 5 млн доларів в Іспанії,-це не порушення. Так і у цього вітюка
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20.09.2024 12:35
+22
В СБУ Ілля Вітюк 12 років, але гроші з'явились лише з початком повномасштабного...
"Юлія Вітюк (дружина) відкрила ФОП одразу після того як її чоловік зайняв посаду голови кібербезпеки України. І відразу почала заробляти мільйони. Наприклад, у 2022 році бізнес-леді отримала понад 9 мільйонів гривень прибутку, а у 2023 році - майже 13,5 мільйонів гривень. Такі значні кошти Юлія Вітюк отримує за "юридичні послуги", які надає її ФОП. Тобто жінка заробляє понад 1 мільйон гривень щомісяця. Але якщо ви захочете працювати у Юлії і теж отримувати космічні гонорари, то є проблемка. Журналістам не вдалося знайти жодних даних щодо адреси або контактів її "фірми".
І вишенька на торті - 4 квітня, у день виходу розслідування про генерала СБУ, декларації Вітюка прибрали з сайту НАЗК.
А журналісту - повістку (але це не покарання, не переплутайте).
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20.09.2024 13:06
+18
Та не на фронті він, а в Києві. А це значить, що він свій для влади.

13 вересня 2024

https://x.com/EuroMaydan ЄвроМайдан

Генерал СБУ Вітюк, якого голова СБУ Малюк відсторонив від посади і відправив на фронт після того як дружина Вітюка купила квартиру за $1,5 млн доларів під час повномасштабного вторгнення, чомусь виявився в Києві, а не на фронті.

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20.09.2024 13:02
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Вірю!
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20.09.2024 12:31 Ответить
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20.09.2024 18:57 Ответить
У продажних журналістів відібрати майно на користь держави і відправити в штурмові загони, щоб більше навіть думки не було оббріхувати чесних людей.

Он як на бідного Дмитра Вербицького накинулися. Так що йому довелося тримісячну відпустку брати, щоб психологічну травму зняти
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20.09.2024 20:00 Ответить
Полиняв - порішав
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20.09.2024 12:33 Ответить
Татарову заніс!
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20.09.2024 13:34 Ответить
У Борисова-колишнього начальника Одеського ТЦК теж не виявляли порушень, бо дачі за 5 млн доларів в Іспанії,-це не порушення. Так і у цього вітюка
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20.09.2024 12:35 Ответить
назк довыё что её расформируют и отдадут функции набу
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20.09.2024 12:39 Ответить
Це в українських правохоронителів є така дивна хвороба-вибіркова сліпота...
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20.09.2024 12:39 Ответить
"на оба ока"...
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20.09.2024 17:10 Ответить
У нас так: якщо чоловік при посаді, то його жінка офігений ФОП, якщо жінка при посаді, то офігений ФОП її чоловік.
І так у всіх - починаючі від податківців і закінчуючі сбу...
П.С.
ФОП показують загальний дохід, а прибуток складає якусь частину!
Наприклад, його жінка показа 3 лімона доходу, але чистий прибуток буде складати тільки якусь частину!
Хоча, як жінки есбеушника, їй могли просто скидати гроші на рахунок за безтоварні операції і ненадані послуги...
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20.09.2024 12:40 Ответить
Ще цікаво, що то за ФОП..може на нього тендери заводять.
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20.09.2024 12:50 Ответить
чарівне слово 'фоп' - і хабарництва в Україні нема
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20.09.2024 20:25 Ответить
Проте,зермак відправив генерала СБУ,висококласного знавця кіберзахисту при СБУ,на передову піхотинцем.
Як можна догадуватись,зараз він в курську при Адьфа СБУ,яке зараз там.
А скільки бездарів тішилось,що генерала СБУ зермак відправив на фронт,бо бачте,його дружина-бізнесмен і купила квартиру для сімї.
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20.09.2024 12:42 Ответить
Та не на фронті він, а в Києві. А це значить, що він свій для влади.

13 вересня 2024

https://x.com/EuroMaydan ЄвроМайдан

Генерал СБУ Вітюк, якого голова СБУ Малюк відсторонив від посади і відправив на фронт після того як дружина Вітюка купила квартиру за $1,5 млн доларів під час повномасштабного вторгнення, чомусь виявився в Києві, а не на фронті.

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20.09.2024 13:02 Ответить
Звільнили з посади і на час розслідування відправили на фронт в розпорядження Альфа.
Коли закінчилось розслідування і виявилось,що нема порушень закону, приїхав до Києва.
Означає,що зермак позбувся висококваліфікованого працівника по кіберзахисту на рівному місці на основі сумнівних вістей від контори журналюги гнафа,бо може,генерал щось таки перехопив в ефірі,що стосується агента козиря.
Що фотографував Майдан з боку беркута,так це прямий доказ для судів,та і для історії знадобиться.
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20.09.2024 15:19 Ответить
Що ти верзеш, йолопистий вуйко?
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20.09.2024 22:14 Ответить
Бабка,тут треба розумітись,а не кидатись прозиванням.Ви є тим,що пишете.
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21.09.2024 10:29 Ответить
звичайно
рекет це не порушення
а стиль праці
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20.09.2024 12:48 Ответить
аааа...ору!!!! це до тих хто повірив НАЗК що до рішень стосовно Денисової
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20.09.2024 12:51 Ответить
там бачу, там не бачу.
це, вимога мвф і сша.
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20.09.2024 12:59 Ответить
В СБУ Ілля Вітюк 12 років, але гроші з'явились лише з початком повномасштабного...
"Юлія Вітюк (дружина) відкрила ФОП одразу після того як її чоловік зайняв посаду голови кібербезпеки України. І відразу почала заробляти мільйони. Наприклад, у 2022 році бізнес-леді отримала понад 9 мільйонів гривень прибутку, а у 2023 році - майже 13,5 мільйонів гривень. Такі значні кошти Юлія Вітюк отримує за "юридичні послуги", які надає її ФОП. Тобто жінка заробляє понад 1 мільйон гривень щомісяця. Але якщо ви захочете працювати у Юлії і теж отримувати космічні гонорари, то є проблемка. Журналістам не вдалося знайти жодних даних щодо адреси або контактів її "фірми".
І вишенька на торті - 4 квітня, у день виходу розслідування про генерала СБУ, декларації Вітюка прибрали з сайту НАЗК.
А журналісту - повістку (але це не покарання, не переплутайте).
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20.09.2024 13:06 Ответить
Вони перевірили спосіб життя колишнього керівника кібердепартаменту СБУ. І жодних порушень не знайшли, й пішли від нього дуже задоволені.
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20.09.2024 13:12 Ответить
СБУ перевірила наявність курячого паспорта у мера Одеси.
І теж пішла від нього дуже задоволена.
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20.09.2024 13:25 Ответить
Шо, вже є результат? Тобто ні якого?
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20.09.2024 18:39 Ответить
Це вже не вперше "загубився" його паспорт з мутантом. СБУ його "не знаходить".
Може й дійсно немає, але я чомусь сумніваюся.
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20.09.2024 19:30 Ответить
В будь-якому випадку це прорашистська тварюка ще й кончений корупціонер, а якщо його СБУ досі не скрутило, то там теж такі самі...
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20.09.2024 20:15 Ответить
Національна
Агенція
Захисту
Казнокрадів
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20.09.2024 13:17 Ответить
це не новина
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20.09.2024 13:24 Ответить
І що, і доплачувати вже не треба? Не витягне
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20.09.2024 13:51 Ответить
Просто дуже прибутковий ФОП
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20.09.2024 17:45 Ответить
....прибарахліцца, це ж святе , на такій посаді .
Головне, щоб все було чисто... , рука руку миє.
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20.09.2024 18:00 Ответить
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20.09.2024 18:58 Ответить
То вже скажіть, шо за фоп у дружини настільки прибутковий. Шо то за така діяльність? Люди знати хочуть звідки такі гроші?
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20.09.2024 20:17 Ответить
хто б мав сумнів!

дотації йому ще випишіть, будь ласка
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20.09.2024 20:19 Ответить
В СБУ все четенько и чистенько. Эти парни знают как мутить темки😎
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20.09.2024 22:14 Ответить
"правда" завжди переможе!мразота
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20.09.2024 23:18 Ответить
Интересно, а ФОП его жены платил налоги со всех этих миллионов?
И как с запретом и мониторингом перевода крупных сумм на карту?
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21.09.2024 09:24 Ответить
Після цього розслідування не зайвим було б перевірити статки тих вилупків з НАЗК які перевіряли Віктюка. Хоча, можливо, їхні статки і не змінились бо відпрацювали "безкоштовно" по вказівці з ОПи.
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21.09.2024 10:24 Ответить
що назк шо набу шо тбеб шо дбр.....упирі.
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21.09.2024 10:57 Ответить
Добре! Залишилось отримання підтвердження легального отримання надприбутків родичами та друзями фігуранта і , щонайважливіше, повноту сплати податків з ніх. Все дуже проста.
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21.09.2024 11:06 Ответить
 
 