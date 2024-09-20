НАПК не обнаружило нарушений в декларациях эксначальника кибердепартамента СБУ Витюка
Уровень жизни Ильи Витюка и членов его семьи соответствует задекларированным ими доходам.
Как передает Цензор.НЕТ, такой вывод сделало Нацагентство по противодействию коррупции.
Они проверили образ жизни бывшего руководителя кибердепартамента СБУ. И никаких нарушений не нашли.
Проверка длилась с апреля по сентябрь этого года. НАПК установило, что стоимость имущества, приобретенного семьей Витюка после ноября 2019 года (с этого момента декларации чиновников проверяются НАПК), не превышает законных доходов семьи.
"По результатам мониторинга образа жизни не установлено несоответствие уровня жизни задекларированным им имуществу и доходам", – подчеркнули в НАПК.
Напомним, что вопросы к Витюку возникли после сюжета "Слидство.Инфо" в апреле. По мнению журналистов, квартира, купленная супругой чиновника, стоит дороже, чем указано в декларации. На самом деле, она приобретена по рыночной цене и без ремонта. А жена занимается предпринимательством, имея зарегистрированное ФЛП, доходы которого задекларированы, как того требует закон.
Пожалуйста, подождите...
Он як на бідного Дмитра Вербицького накинулися. Так що йому довелося тримісячну відпустку брати, щоб психологічну травму зняти
І так у всіх - починаючі від податківців і закінчуючі сбу...
П.С.
ФОП показують загальний дохід, а прибуток складає якусь частину!
Наприклад, його жінка показа 3 лімона доходу, але чистий прибуток буде складати тільки якусь частину!
Хоча, як жінки есбеушника, їй могли просто скидати гроші на рахунок за безтоварні операції і ненадані послуги...
Як можна догадуватись,зараз він в курську при Адьфа СБУ,яке зараз там.
А скільки бездарів тішилось,що генерала СБУ зермак відправив на фронт,бо бачте,його дружина-бізнесмен і купила квартиру для сімї.
13 вересня 2024
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Генерал СБУ Вітюк, якого голова СБУ Малюк відсторонив від посади і відправив на фронт після того як дружина Вітюка купила квартиру за $1,5 млн доларів під час повномасштабного вторгнення, чомусь виявився в Києві, а не на фронті.
Коли закінчилось розслідування і виявилось,що нема порушень закону, приїхав до Києва.
Означає,що зермак позбувся висококваліфікованого працівника по кіберзахисту на рівному місці на основі сумнівних вістей від контори журналюги гнафа,бо може,генерал щось таки перехопив в ефірі,що стосується агента козиря.
Що фотографував Майдан з боку беркута,так це прямий доказ для судів,та і для історії знадобиться.
рекет це не порушення
а стиль праці
це, вимога мвф і сша.
"Юлія Вітюк (дружина) відкрила ФОП одразу після того як її чоловік зайняв посаду голови кібербезпеки України. І відразу почала заробляти мільйони. Наприклад, у 2022 році бізнес-леді отримала понад 9 мільйонів гривень прибутку, а у 2023 році - майже 13,5 мільйонів гривень. Такі значні кошти Юлія Вітюк отримує за "юридичні послуги", які надає її ФОП. Тобто жінка заробляє понад 1 мільйон гривень щомісяця. Але якщо ви захочете працювати у Юлії і теж отримувати космічні гонорари, то є проблемка. Журналістам не вдалося знайти жодних даних щодо адреси або контактів її "фірми".
І вишенька на торті - 4 квітня, у день виходу розслідування про генерала СБУ, декларації Вітюка прибрали з сайту НАЗК.
А журналісту - повістку (але це не покарання, не переплутайте).
І теж пішла від нього дуже задоволена.
Може й дійсно немає, але я чомусь сумніваюся.
Агенція
Захисту
Казнокрадів
Головне, щоб все було чисто... , рука руку миє.
дотації йому ще випишіть, будь ласка
И как с запретом и мониторингом перевода крупных сумм на карту?