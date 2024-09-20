НАЗК не знайшло порушень у деклараціях ексначальника кібердепартаменту СБУ Вітюка

Рівень життя Іллі Вітюка та членів його родини відповідає доходам, які були ними задекларовані.

Як передає Цензор.НЕТ, такий висновок зробило Нацагентство з питань запобігання корупції.

Вони перевірили спосіб життя колишнього керівника кібердепартаменту СБУ. І жодних порушень не знайшли.

Перевірка тривала з квітня по вересень цього року. НАЗК встановило, що вартість майна, придбаного родиною Вітюка після листопада 2019 року (з цього моменту декларації чиновників перевіряються НАЗК), не перевищує законних доходів родини.

"За результатами моніторингу способу життя не встановлено невідповідності рівня життя задекларованим ним майну і доходам", – вказує НАЗК.

Нагадаємо, що питання до Вітюка з’явилися після сюжету "Слідство.Інфо" у квітні. На думку журналістів, квартира, куплена дружиною чиновника, коштує дорожче, ніж вказано в декларації. Насправді вона придбана за ринковою ціною і без ремонту. А дружина займається підприємництвом, маючи зареєстрований ФОП, чиї доходи задекларовані, як того вимагає закон.

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