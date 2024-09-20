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НАЗК (1669) Вітюк Ілля (30)

НАЗК не знайшло порушень у деклараціях ексначальника кібердепартаменту СБУ Вітюка

НАЗК перевірило Вітюка: Порушень не знайшли

Рівень життя Іллі Вітюка та членів його родини відповідає доходам, які були ними задекларовані.

Як передає Цензор.НЕТ, такий висновок зробило Нацагентство з питань запобігання корупції.

Вони перевірили спосіб життя колишнього керівника кібердепартаменту СБУ. І жодних порушень не знайшли.

Перевірка тривала з квітня по вересень цього року. НАЗК встановило, що вартість майна, придбаного родиною Вітюка після листопада 2019 року (з цього моменту декларації чиновників перевіряються НАЗК), не перевищує законних доходів родини.

"За результатами моніторингу способу життя не встановлено невідповідності рівня життя задекларованим ним майну і доходам", – вказує НАЗК.

Нагадаємо, що питання до Вітюка з’явилися після сюжету "Слідство.Інфо" у квітні. На думку журналістів, квартира, куплена дружиною чиновника, коштує дорожче, ніж вказано в декларації. Насправді вона придбана за ринковою ціною і без ремонту. А дружина займається підприємництвом, маючи зареєстрований ФОП, чиї доходи задекларовані, як того вимагає закон.

Читайте: Зеленський підписав указ про звільнення Вітюка з посади начальника Департаменту кібербезпеки СБУ

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Топ коментарі
+25
У Борисова-колишнього начальника Одеського ТЦК теж не виявляли порушень, бо дачі за 5 млн доларів в Іспанії,-це не порушення. Так і у цього вітюка
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20.09.2024 12:35
+22
В СБУ Ілля Вітюк 12 років, але гроші з'явились лише з початком повномасштабного...
"Юлія Вітюк (дружина) відкрила ФОП одразу після того як її чоловік зайняв посаду голови кібербезпеки України. І відразу почала заробляти мільйони. Наприклад, у 2022 році бізнес-леді отримала понад 9 мільйонів гривень прибутку, а у 2023 році - майже 13,5 мільйонів гривень. Такі значні кошти Юлія Вітюк отримує за "юридичні послуги", які надає її ФОП. Тобто жінка заробляє понад 1 мільйон гривень щомісяця. Але якщо ви захочете працювати у Юлії і теж отримувати космічні гонорари, то є проблемка. Журналістам не вдалося знайти жодних даних щодо адреси або контактів її "фірми".
І вишенька на торті - 4 квітня, у день виходу розслідування про генерала СБУ, декларації Вітюка прибрали з сайту НАЗК.
А журналісту - повістку (але це не покарання, не переплутайте).
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20.09.2024 13:06
+18
Та не на фронті він, а в Києві. А це значить, що він свій для влади.

13 вересня 2024

https://x.com/EuroMaydan ЄвроМайдан

Генерал СБУ Вітюк, якого голова СБУ Малюк відсторонив від посади і відправив на фронт після того як дружина Вітюка купила квартиру за $1,5 млн доларів під час повномасштабного вторгнення, чомусь виявився в Києві, а не на фронті.

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20.09.2024 13:02
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Вірю!
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20.09.2024 12:31 Відповісти
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20.09.2024 18:57 Відповісти
У продажних журналістів відібрати майно на користь держави і відправити в штурмові загони, щоб більше навіть думки не було оббріхувати чесних людей.

Он як на бідного Дмитра Вербицького накинулися. Так що йому довелося тримісячну відпустку брати, щоб психологічну травму зняти
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20.09.2024 20:00 Відповісти
Полиняв - порішав
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20.09.2024 12:33 Відповісти
Татарову заніс!
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20.09.2024 13:34 Відповісти
У Борисова-колишнього начальника Одеського ТЦК теж не виявляли порушень, бо дачі за 5 млн доларів в Іспанії,-це не порушення. Так і у цього вітюка
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20.09.2024 12:35 Відповісти
назк довыё что её расформируют и отдадут функции набу
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20.09.2024 12:39 Відповісти
Це в українських правохоронителів є така дивна хвороба-вибіркова сліпота...
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20.09.2024 12:39 Відповісти
"на оба ока"...
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20.09.2024 17:10 Відповісти
У нас так: якщо чоловік при посаді, то його жінка офігений ФОП, якщо жінка при посаді, то офігений ФОП її чоловік.
І так у всіх - починаючі від податківців і закінчуючі сбу...
П.С.
ФОП показують загальний дохід, а прибуток складає якусь частину!
Наприклад, його жінка показа 3 лімона доходу, але чистий прибуток буде складати тільки якусь частину!
Хоча, як жінки есбеушника, їй могли просто скидати гроші на рахунок за безтоварні операції і ненадані послуги...
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20.09.2024 12:40 Відповісти
Ще цікаво, що то за ФОП..може на нього тендери заводять.
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20.09.2024 12:50 Відповісти
чарівне слово 'фоп' - і хабарництва в Україні нема
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20.09.2024 20:25 Відповісти
Проте,зермак відправив генерала СБУ,висококласного знавця кіберзахисту при СБУ,на передову піхотинцем.
Як можна догадуватись,зараз він в курську при Адьфа СБУ,яке зараз там.
А скільки бездарів тішилось,що генерала СБУ зермак відправив на фронт,бо бачте,його дружина-бізнесмен і купила квартиру для сімї.
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20.09.2024 12:42 Відповісти
Та не на фронті він, а в Києві. А це значить, що він свій для влади.

13 вересня 2024

https://x.com/EuroMaydan ЄвроМайдан

Генерал СБУ Вітюк, якого голова СБУ Малюк відсторонив від посади і відправив на фронт після того як дружина Вітюка купила квартиру за $1,5 млн доларів під час повномасштабного вторгнення, чомусь виявився в Києві, а не на фронті.

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20.09.2024 13:02 Відповісти
Звільнили з посади і на час розслідування відправили на фронт в розпорядження Альфа.
Коли закінчилось розслідування і виявилось,що нема порушень закону, приїхав до Києва.
Означає,що зермак позбувся висококваліфікованого працівника по кіберзахисту на рівному місці на основі сумнівних вістей від контори журналюги гнафа,бо може,генерал щось таки перехопив в ефірі,що стосується агента козиря.
Що фотографував Майдан з боку беркута,так це прямий доказ для судів,та і для історії знадобиться.
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20.09.2024 15:19 Відповісти
Що ти верзеш, йолопистий вуйко?
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20.09.2024 22:14 Відповісти
Бабка,тут треба розумітись,а не кидатись прозиванням.Ви є тим,що пишете.
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21.09.2024 10:29 Відповісти
звичайно
рекет це не порушення
а стиль праці
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20.09.2024 12:48 Відповісти
аааа...ору!!!! це до тих хто повірив НАЗК що до рішень стосовно Денисової
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20.09.2024 12:51 Відповісти
там бачу, там не бачу.
це, вимога мвф і сша.
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20.09.2024 12:59 Відповісти
В СБУ Ілля Вітюк 12 років, але гроші з'явились лише з початком повномасштабного...
"Юлія Вітюк (дружина) відкрила ФОП одразу після того як її чоловік зайняв посаду голови кібербезпеки України. І відразу почала заробляти мільйони. Наприклад, у 2022 році бізнес-леді отримала понад 9 мільйонів гривень прибутку, а у 2023 році - майже 13,5 мільйонів гривень. Такі значні кошти Юлія Вітюк отримує за "юридичні послуги", які надає її ФОП. Тобто жінка заробляє понад 1 мільйон гривень щомісяця. Але якщо ви захочете працювати у Юлії і теж отримувати космічні гонорари, то є проблемка. Журналістам не вдалося знайти жодних даних щодо адреси або контактів її "фірми".
І вишенька на торті - 4 квітня, у день виходу розслідування про генерала СБУ, декларації Вітюка прибрали з сайту НАЗК.
А журналісту - повістку (але це не покарання, не переплутайте).
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20.09.2024 13:06 Відповісти
Вони перевірили спосіб життя колишнього керівника кібердепартаменту СБУ. І жодних порушень не знайшли, й пішли від нього дуже задоволені.
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20.09.2024 13:12 Відповісти
СБУ перевірила наявність курячого паспорта у мера Одеси.
І теж пішла від нього дуже задоволена.
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20.09.2024 13:25 Відповісти
Шо, вже є результат? Тобто ні якого?
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20.09.2024 18:39 Відповісти
Це вже не вперше "загубився" його паспорт з мутантом. СБУ його "не знаходить".
Може й дійсно немає, але я чомусь сумніваюся.
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20.09.2024 19:30 Відповісти
В будь-якому випадку це прорашистська тварюка ще й кончений корупціонер, а якщо його СБУ досі не скрутило, то там теж такі самі...
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20.09.2024 20:15 Відповісти
Національна
Агенція
Захисту
Казнокрадів
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20.09.2024 13:17 Відповісти
це не новина
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20.09.2024 13:24 Відповісти
І що, і доплачувати вже не треба? Не витягне
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20.09.2024 13:51 Відповісти
Просто дуже прибутковий ФОП
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20.09.2024 17:45 Відповісти
....прибарахліцца, це ж святе , на такій посаді .
Головне, щоб все було чисто... , рука руку миє.
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20.09.2024 18:00 Відповісти
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20.09.2024 18:58 Відповісти
То вже скажіть, шо за фоп у дружини настільки прибутковий. Шо то за така діяльність? Люди знати хочуть звідки такі гроші?
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20.09.2024 20:17 Відповісти
хто б мав сумнів!

дотації йому ще випишіть, будь ласка
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20.09.2024 20:19 Відповісти
В СБУ все четенько и чистенько. Эти парни знают как мутить темки😎
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20.09.2024 22:14 Відповісти
"правда" завжди переможе!мразота
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20.09.2024 23:18 Відповісти
Интересно, а ФОП его жены платил налоги со всех этих миллионов?
И как с запретом и мониторингом перевода крупных сумм на карту?
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21.09.2024 09:24 Відповісти
Після цього розслідування не зайвим було б перевірити статки тих вилупків з НАЗК які перевіряли Віктюка. Хоча, можливо, їхні статки і не змінились бо відпрацювали "безкоштовно" по вказівці з ОПи.
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21.09.2024 10:24 Відповісти
що назк шо набу шо тбеб шо дбр.....упирі.
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21.09.2024 10:57 Відповісти
Добре! Залишилось отримання підтвердження легального отримання надприбутків родичами та друзями фігуранта і , щонайважливіше, повноту сплати податків з ніх. Все дуже проста.
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21.09.2024 11:06 Відповісти
 
 