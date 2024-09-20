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Воздушные силы (2000) воздушная тревога (683)

По всей Украине объявляли воздушную тревогу из-за взлета в РФ носителя "Кинжалов" - самолета МиГ-31К (обновлено)

кинжал,кинджал

По всей территории Украины объявляли воздушную тревогу из-за взлета в РФ самолета МиГ-31К - носителя ракет "Кинжал".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

"Ракетная опасность по всей территории Украины! Взлет МиГ-31К", - говорится в сообщении.

21:53 Отбой угрозы. Тревога продолжалась 35 минут.

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Ну то ф-16 нехай його перехопить.
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20.09.2024 21:30 Ответить
пу намалював зе червону лінію, тому він бігає по світу і просить інших її стерти
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20.09.2024 21:38 Ответить
Може ваша правда,а то ні на фронті, нігде про них не чуть. А ось Каби на Харків, Так що повітряна не оголошувалася, а триває
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20.09.2024 22:49 Ответить
Ну і де F16?
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20.09.2024 21:38 Ответить
Вроде по Павлограду прилетел кинжал...
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20.09.2024 21:40 Ответить
Писали шо нЄдолЄтьЄл... Слава Богу...
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20.09.2024 21:44 Ответить
Один Міг-31к і по всій країні "тривога".
Дивно що Рашка не випускає їх "по-змінно" що би "тривога" трималася декілька діб безперервно...
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20.09.2024 21:48 Ответить
У них МИГов не так много! Всего несколько штук рабочих!
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20.09.2024 21:54 Ответить
Мінівен 31-х у них дофіга, саме модифікації «К», пару десятків, скільки з них устрою, хєр його зна
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20.09.2024 22:07 Ответить
 
 