По всей Украине объявляли воздушную тревогу из-за взлета в РФ носителя "Кинжалов" - самолета МиГ-31К (обновлено)

По всей территории Украины объявляли воздушную тревогу из-за взлета в РФ самолета МиГ-31К - носителя ракет "Кинжал".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

"Ракетная опасность по всей территории Украины! Взлет МиГ-31К", - говорится в сообщении.

21:53 Отбой угрозы. Тревога продолжалась 35 минут.

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