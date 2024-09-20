По всей Украине объявляли воздушную тревогу из-за взлета в РФ носителя "Кинжалов" - самолета МиГ-31К (обновлено)
По всей территории Украины объявляли воздушную тревогу из-за взлета в РФ самолета МиГ-31К - носителя ракет "Кинжал".
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
"Ракетная опасность по всей территории Украины! Взлет МиГ-31К", - говорится в сообщении.
21:53 Отбой угрозы. Тревога продолжалась 35 минут.
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Дивно що Рашка не випускає їх "по-змінно" що би "тривога" трималася декілька діб безперервно...