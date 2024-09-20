По всій Україні оголошували повітряну тривогу через зліт в РФ носія "Кинджалів" - літака МіГ-31К (оновлено)
По всій території України оголошували повітряну тривогу через зліт в РФ літака МіГ-31К - носія ракет "Кинджал".
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
"Ракетна небезпека по всій території України! Зліт МіГ-31К", - ідеться у повідомленні.
21:53 Відбій загрози. Тривога тривала 35 хвилин.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Дивно що Рашка не випускає їх "по-змінно" що би "тривога" трималася декілька діб безперервно...