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Повітряні сили (2337) повітряна тривога (797)

По всій Україні оголошували повітряну тривогу через зліт в РФ носія "Кинджалів" - літака МіГ-31К (оновлено)

кинжал,кинджал

По всій території України оголошували повітряну тривогу через зліт в РФ літака МіГ-31К - носія ракет "Кинджал".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

"Ракетна небезпека по всій території України! Зліт МіГ-31К", - ідеться у повідомленні.

21:53 Відбій загрози. Тривога тривала 35 хвилин.

Також читайте: Знищено 61 із 70 "шахедів" та ракету X-59, - Повітряні сили. ІНФОГРАФІКА

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Ну то ф-16 нехай його перехопить.
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20.09.2024 21:30 Відповісти
пу намалював зе червону лінію, тому він бігає по світу і просить інших її стерти
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20.09.2024 21:38 Відповісти
Може ваша правда,а то ні на фронті, нігде про них не чуть. А ось Каби на Харків, Так що повітряна не оголошувалася, а триває
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20.09.2024 22:49 Відповісти
Ну і де F16?
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20.09.2024 21:38 Відповісти
Вроде по Павлограду прилетел кинжал...
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20.09.2024 21:40 Відповісти
Писали шо нЄдолЄтьЄл... Слава Богу...
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20.09.2024 21:44 Відповісти
Один Міг-31к і по всій країні "тривога".
Дивно що Рашка не випускає їх "по-змінно" що би "тривога" трималася декілька діб безперервно...
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20.09.2024 21:48 Відповісти
У них МИГов не так много! Всего несколько штук рабочих!
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20.09.2024 21:54 Відповісти
Мінівен 31-х у них дофіга, саме модифікації «К», пару десятків, скільки з них устрою, хєр його зна
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20.09.2024 22:07 Відповісти
 
 