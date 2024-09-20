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1-й штурмовой батальон 3-й ОШБр ищет людей в подразделение: Все необходимые знания, навыки и опыт мы обеспечим

Володимир Фокін

1-й штурмовой батальон 3-й ОШБр опубликовал список имеющихся у них вакансий и призывает украинцев вступать в ряды ВСУ.

Соответствующее объявление разместил на своей странице в фейсбуке командир 1 штурмового батальона 3-й ОШБр Владимир Фокин, передает Цензор.НЕТ.

"Друзья приветствую, с кем не знаком - мой позывной "Фока", я командир 1 штурмового батальона @1st.shturm.bat 3-й оШБР @ab3.army. 24.02.2022 года начал свой боевой путь солдатом.

Много о себе рассказывать не буду, лучше спросите у моих подчиненных, поэтому перейду сразу к делу. Наконец в связи с расширением "штатки" батальона срочно нуждаемся в пополнении личным составом. Главное - дисциплина и мотивированность человека, все необходимые знания, навыки и опыт мы обеспечим‼️ Внимание, это не касается водителей категории В,С и механиков по ремонту техники и связистов, все остальные профессии мы научим‼️ Также переводим по отношению из других частей, если вас отпускает командир‼️

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Почему именно к нам - никаких "пиджаков", отсутствие "совковщины", 99% офицеров выросли из солдат пройдя тяжелый путь пехотинца, дух братства в подразделении, ни каких "тумбочек" и другой уставной х*ни, достойная подготовка и обеспечение личного состава всем необходимым и многое, многое другое‼️

Кого мы ищем в нашу большую семью:

  1. Оператор М2 Браунинг
  2. Оператор СПГ-9
  3. Медик взвода (желательно с образованием)
  4. Механик-водитель М113
  5. Оператор-наводчик М113
  6. Номер обслуги МК-19
  7. Номер обслуги 60-мм миномета
  8. Номер обслуги 81-мм миномета
  9. Номер обслуги 82-мм миномета
  10. Саперы
  11. Оператор Корсара
  12. Оператор Корнета
  13. Оператор Javelin
  14. Операторы БПЛА различных типов
  15. Водители категории В,С (с опытом)
  16. Инженер-электрик
  17. Операторы наземных роботизированных комплексов
  18. Механики автомобильной техники (с опытом)
  19. Механики бронированной техники
  20. Связисты (с опытом)

По всем вопросам писать или в личные сообщения в Instagram или лучше в Telegram на имя: foka_ab3

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Очень большая просьба писать заинтересованных людей, которые точно знают, чего хотят. Сразу бросаем резюме. Если вам не ответили сразу - не беда, с вами обязательно свяжутся! Спасибо за внимание", - рассказал Фокин.

Вакансії у 3-й ОШБр
Вакансії у 3-й ОШБр
Вакансії у 3-й ОШБр
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Топ комментарии
+21
Юра ми ж тобою пишаємось! Ти з F-16 коментар пишеш?
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20.09.2024 23:26
+16
Женіть 🤡 з дермаком з влади ...а потім і люди з'являться ... зраду з ОПи ...спинами не прикриєш !!!
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20.09.2024 23:15
+14
Щось у нас замало живих Героїв України. Зелєнскій охоче дає "Героя" загиблим. Навіть коли дають "Героя" живому то дуже швидко "чомусь" він гине на фронті. Напрошується висновок що живі Герої України владі не потрібні. А якщо в містах і селах днем з вогнем не знайти живого Героя України після 10 років війни з *********** то ставати Героєм, тобто мертвим Героєм, не хоче ніхто. Може Зєлєнскій боїться що справжній Герой України пристрелить його під час вручення медалі або трахне канделябром в скроню і припинить цей "********* цирк"? І на телемарофоні Героїв нема. Та ветеранів щось занадто часто не поважають. Та й ставлення до батьків загиблих Героїв зі сторони чиновників якесь байдуже. І от потенційний рекрут дивиться на всю цю офіційну фуйню і розуміє що рекрутується він "в один кінець", а батькам, жінці, та дітям буде тільки гірше. Де "пряник"? А його держава не пропонує. Діти та члени родин чиновників і самі чиновники та багатії не рвуться воювати за своє привілейоване становище і майно. Вони хочуть щоб це робили мобілізовані бідняки примусово. А потім ці чиновники сумно схиливши сивочолі голови скажуть "А вам, люди в берцях, велика шана" і поїдуть відпочивати від турбот життєвих на острова Карібського басейну... Сама ідея "мертвих Героїв" гнила по суті бо якщо немає живого прикладу мужності для молоді то звідки зявляться мотивовані рекрути? Жертви "бусифікації" війну не виграють...
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21.09.2024 01:29
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Женіть 🤡 з дермаком з влади ...а потім і люди з'являться ... зраду з ОПи ...спинами не прикриєш !!!
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20.09.2024 23:15 Ответить
Луіза, маладєц!
30.09. тэбэ на карточку прійдут заработанныэ рублі.
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21.09.2024 00:15 Ответить
Я тобі їх перешлю ...як шо шо...не ****** ...я маю право казати те шо думаю ...який може бути оптімізм ? Як вами керує говнокомандуючий зрадник !!!
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21.09.2024 00:23 Ответить
Маєш право завалити ****** в своїй Німеччині та командувати чоловіком-ухилянтом.
Більше в тебе тут прав ніяких нема
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21.09.2024 00:48 Ответить
Не я вибрала вам війну ... чоловік мені не треба, я вдова...
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21.09.2024 00:56 Ответить
ну тоді сама їдь і скидай їрмака раз тобі так пече, військові без твоїх порад обійдуться
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23.09.2024 16:15 Ответить
Не в ту сторону вогонь відкрив ...та і з ********* не напрягайся !!!
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21.09.2024 01:17 Ответить
100%💯
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21.09.2024 09:57 Ответить
Хто має владу гнати? У військових зараз роботи вистачає. Як ви тим переймається, то може ви і почнете?
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21.09.2024 16:47 Ответить
Тільки що від Бутусова читало про них. Мужні люди ,такі тримають Україну на своїх плечах.
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20.09.2024 23:16 Ответить
Новина трохи вище, - комбат Сергій Філімонов ("Вовки Да Вінчі") заявляє, що закриє свій рекрутинговий центр, якщо у них не перестануть "красти" рекрутів. Ти йдеш на конкретну посаду в конкретний підрозділ, але якесь мурло тебе перенаправляє туди, куди йому потрібно. Мотивація...
Джерело:
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21.09.2024 08:49 Ответить
Для чого це публікувати тут? Тут же контингент,практично,на 95%-гнилі закордонні біженці-ухилянти та місцеві тилові диванні пацюки-ухилянти....
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20.09.2024 23:19 Ответить
Юра ми ж тобою пишаємось! Ти з F-16 коментар пишеш?
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20.09.2024 23:26 Ответить
Він з гнилих
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20.09.2024 23:30 Ответить
Одне опудало до польщі втекло , а інше - ухилянт , чи інвалід ?
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20.09.2024 23:31 Ответить
А ти хто?
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21.09.2024 00:11 Ответить
підрахуй злоті !!
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20.09.2024 23:31 Ответить
Одна надія це такі як ти.
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21.09.2024 00:13 Ответить
Ні, це сопливий мамкин задрот, з нічним анурезом, на підгрунтті "дармових злотих"!!!!🤣🤣
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20.09.2024 23:34 Ответить
Ще один зйобок закукурікав. Та скільки вас тут)))
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21.09.2024 00:50 Ответить
Зйобок, твою мамку іпав, того такий вафлюк як ти, на світ виліз!!))))
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21.09.2024 08:52 Ответить
цигана немитого спитати забули 😁
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23.09.2024 16:12 Ответить
Юра - пенсіонер з простатитом і безсонням. А тут він відривається.
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20.09.2024 23:40 Ответить
Жах...
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20.09.2024 23:31 Ответить
Тащ майор, а у мене є шанс?
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21.09.2024 00:22 Ответить
Респект, хлопці! 3 Штурмова, ви найкращі, ми в вас віримо!
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20.09.2024 23:21 Ответить
Можна не просто вірити - можна доєднатися
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20.09.2024 23:24 Ответить
Та нє, то Шурік просто привітав хлопців.
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20.09.2024 23:41 Ответить
Щось у нас замало живих Героїв України. Зелєнскій охоче дає "Героя" загиблим. Навіть коли дають "Героя" живому то дуже швидко "чомусь" він гине на фронті. Напрошується висновок що живі Герої України владі не потрібні. А якщо в містах і селах днем з вогнем не знайти живого Героя України після 10 років війни з *********** то ставати Героєм, тобто мертвим Героєм, не хоче ніхто. Може Зєлєнскій боїться що справжній Герой України пристрелить його під час вручення медалі або трахне канделябром в скроню і припинить цей "********* цирк"? І на телемарофоні Героїв нема. Та ветеранів щось занадто часто не поважають. Та й ставлення до батьків загиблих Героїв зі сторони чиновників якесь байдуже. І от потенційний рекрут дивиться на всю цю офіційну фуйню і розуміє що рекрутується він "в один кінець", а батькам, жінці, та дітям буде тільки гірше. Де "пряник"? А його держава не пропонує. Діти та члени родин чиновників і самі чиновники та багатії не рвуться воювати за своє привілейоване становище і майно. Вони хочуть щоб це робили мобілізовані бідняки примусово. А потім ці чиновники сумно схиливши сивочолі голови скажуть "А вам, люди в берцях, велика шана" і поїдуть відпочивати від турбот життєвих на острова Карібського басейну... Сама ідея "мертвих Героїв" гнила по суті бо якщо немає живого прикладу мужності для молоді то звідки зявляться мотивовані рекрути? Жертви "бусифікації" війну не виграють...
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21.09.2024 01:29 Ответить
всі патріотичноналаштовані в Лондоні переймають досвід НАТО
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21.09.2024 01:48 Ответить
Я пробував, і товариша відмовив, він з учєбки в іншу бригаду "залетів" тепер мене кляне. То кому вірити?
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21.09.2024 01:52 Ответить
А хто тоді зназодиться в цьому підрозділі,якщо вакантно так багато посад? Можливр там великі втрати завдяки командірам...
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21.09.2024 08:37 Ответить
Бачу, що ти читати не вмієш, тільки розганяти зраду.
"Нарешті у зв'язку з розширенням "штатки" батальйону терміново потребується поповнення особовим складом".
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21.09.2024 08:48 Ответить
Людина запитала, має припущення. Має на це право
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21.09.2024 09:30 Ответить
Звичайно має право, хіба я проти.
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21.09.2024 14:42 Ответить
Ну да, вы тут под любой новостью про ТЦК почитайте коменты, тут одни сраные ухилянты сидят, по которым не 3 ОШБ, а штрафбат плачет.
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21.09.2024 11:30 Ответить
Є запитання після наступного посту про невдалий рекрутинг в підрозділ "Да Вінчі."
А ви впевнені, що люди саме до вас попадуть після рекрутингу??
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21.09.2024 11:35 Ответить
велик1 втрати
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21.09.2024 13:23 Ответить
Читаю коментарі на кшталт "женіть владу і тоді до вас підуть люди!" і не розумію хто має ту владу гнати. Військові? У них і без того роботи вистачає... А що подібні коментатори доброго для країни зробили?
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21.09.2024 16:44 Ответить
Ви не зрозуміли . Хоча б вибачення , бо саме вони ,привели зелень до влади , це хлопці Білецького з рожевими свинками .
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21.09.2024 17:43 Ответить
 
 