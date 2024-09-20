1-й штурмовой батальон 3-й ОШБр ищет людей в подразделение: Все необходимые знания, навыки и опыт мы обеспечим

1-й штурмовой батальон 3-й ОШБр опубликовал список имеющихся у них вакансий и призывает украинцев вступать в ряды ВСУ.

Соответствующее объявление разместил на своей странице в фейсбуке командир 1 штурмового батальона 3-й ОШБр Владимир Фокин, передает Цензор.НЕТ.

"Друзья приветствую, с кем не знаком - мой позывной "Фока", я командир 1 штурмового батальона @1st.shturm.bat 3-й оШБР @ab3.army. 24.02.2022 года начал свой боевой путь солдатом.

Много о себе рассказывать не буду, лучше спросите у моих подчиненных, поэтому перейду сразу к делу. Наконец в связи с расширением "штатки" батальона срочно нуждаемся в пополнении личным составом. Главное - дисциплина и мотивированность человека, все необходимые знания, навыки и опыт мы обеспечим Внимание, это не касается водителей категории В,С и механиков по ремонту техники и связистов, все остальные профессии мы научим Также переводим по отношению из других частей, если вас отпускает командир

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Почему именно к нам - никаких "пиджаков", отсутствие "совковщины", 99% офицеров выросли из солдат пройдя тяжелый путь пехотинца, дух братства в подразделении, ни каких "тумбочек" и другой уставной х*ни, достойная подготовка и обеспечение личного состава всем необходимым и многое, многое другое

Кого мы ищем в нашу большую семью:

Оператор М2 Браунинг Оператор СПГ-9 Медик взвода (желательно с образованием) Механик-водитель М113 Оператор-наводчик М113 Номер обслуги МК-19 Номер обслуги 60-мм миномета Номер обслуги 81-мм миномета Номер обслуги 82-мм миномета Саперы Оператор Корсара Оператор Корнета Оператор Javelin Операторы БПЛА различных типов Водители категории В,С (с опытом) Инженер-электрик Операторы наземных роботизированных комплексов Механики автомобильной техники (с опытом) Механики бронированной техники Связисты (с опытом)

По всем вопросам писать или в личные сообщения в Instagram или лучше в Telegram на имя: foka_ab3

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Очень большая просьба писать заинтересованных людей, которые точно знают, чего хотят. Сразу бросаем резюме. Если вам не ответили сразу - не беда, с вами обязательно свяжутся! Спасибо за внимание", - рассказал Фокин.





