1-й штурмовой батальон 3-й ОШБр ищет людей в подразделение: Все необходимые знания, навыки и опыт мы обеспечим
1-й штурмовой батальон 3-й ОШБр опубликовал список имеющихся у них вакансий и призывает украинцев вступать в ряды ВСУ.
Соответствующее объявление разместил на своей странице в фейсбуке командир 1 штурмового батальона 3-й ОШБр Владимир Фокин, передает Цензор.НЕТ.
"Друзья приветствую, с кем не знаком - мой позывной "Фока", я командир 1 штурмового батальона @1st.shturm.bat 3-й оШБР @ab3.army. 24.02.2022 года начал свой боевой путь солдатом.
Много о себе рассказывать не буду, лучше спросите у моих подчиненных, поэтому перейду сразу к делу. Наконец в связи с расширением "штатки" батальона срочно нуждаемся в пополнении личным составом. Главное - дисциплина и мотивированность человека, все необходимые знания, навыки и опыт мы обеспечим Внимание, это не касается водителей категории В,С и механиков по ремонту техники и связистов, все остальные профессии мы научим Также переводим по отношению из других частей, если вас отпускает командир
Почему именно к нам - никаких "пиджаков", отсутствие "совковщины", 99% офицеров выросли из солдат пройдя тяжелый путь пехотинца, дух братства в подразделении, ни каких "тумбочек" и другой уставной х*ни, достойная подготовка и обеспечение личного состава всем необходимым и многое, многое другое
Кого мы ищем в нашу большую семью:
- Оператор М2 Браунинг
- Оператор СПГ-9
- Медик взвода (желательно с образованием)
- Механик-водитель М113
- Оператор-наводчик М113
- Номер обслуги МК-19
- Номер обслуги 60-мм миномета
- Номер обслуги 81-мм миномета
- Номер обслуги 82-мм миномета
- Саперы
- Оператор Корсара
- Оператор Корнета
- Оператор Javelin
- Операторы БПЛА различных типов
- Водители категории В,С (с опытом)
- Инженер-электрик
- Операторы наземных роботизированных комплексов
- Механики автомобильной техники (с опытом)
- Механики бронированной техники
- Связисты (с опытом)
По всем вопросам писать или в личные сообщения в Instagram или лучше в Telegram на имя: foka_ab3
Очень большая просьба писать заинтересованных людей, которые точно знают, чего хотят. Сразу бросаем резюме. Если вам не ответили сразу - не беда, с вами обязательно свяжутся! Спасибо за внимание", - рассказал Фокин.
Пожалуйста, подождите...
30.09. тэбэ на карточку прійдут заработанныэ рублі.
Більше в тебе тут прав ніяких нема
Джерело:
"Нарешті у зв'язку з розширенням "штатки" батальйону терміново потребується поповнення особовим складом".
А ви впевнені, що люди саме до вас попадуть після рекрутингу??