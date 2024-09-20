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1-й штурмовий батальйон 3-ї ОШБр шукає людей у підрозділ: "Усі необхідні знання, навички та досвід ми забезпечимо". ПЕРЕЛІК ВАКАНСІЙ

Володимир Фокін

1-й штурмовий батальйон 3-ї ОШБр опублікував список наявних у них вакансій та закликає українців долучатися до лав ЗСУ.

Відповідне оголошення розмістив на своїй сторінці у фейсбуці командир 1 штурмового батальйону 3-ї ОШБр Володимир Фокін, передає Цензор.НЕТ.

"Друзі вітаю, з ким не знайомий - мій позивний "Фока", я командир 1 штурмового батальйону @1st.shturm.bat 3 оШБР @ab3.army . 24.02.2022 року почав свій бойовий шлях солдатом.

Багато про себе розповідати не буду, краще спитайте у моїх підлеглих, тому перейду одразу до справи. Нарешті у звʼязку з розширенням "штатки" батальйону терміново потребуємо поповнення особовим складом. Головне - дисципліна та вмотивованість людини, усі необхідні знання, навички та досвід ми забезпечимо‼️ Увага, це не стосується водіїв категорії В,С та механіків з ремонту техніки та звʼязківців, усі інші професії ми навчимо‼️ Також переводимо по відношенню з інших частин, якщо вас відпускає командир‼️

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Чому саме до нас? - ніяких "піджаків", відсутність "совковщини", 99% офіцерів виросли з солдат пройшовши важкий шлях піхотинця, дух братерства в підрозділі, ні яких "тумбочок" та іншої статутної х*ні, гідна підготовка та забезпечення особового складу усім необхідним та багато багато іншого‼️

Кого ми шукаємо в нашу велику родину:

  1. Оператор М2 Browning
  2. Оператор СПГ-9
  3. Медик взводу (бажано з освітою)
  4. Механік-водій М113
  5. Оператор-навідник М113
  6. Номер обслуги МК-19
  7. Номер обслуги 60мм міномету
  8. Номер обслуги 81мм міномету
  9. Номер обслуги 82мм міномету
  10. Сапери
  11. Оператор Корсару
  12. Оператор Корнету
  13. Оператор Javelin
  14. Оператори БПЛА різних типів
  15. Водії категорії В,С (з досвідом)
  16. Інженер-електрик
  17. Оператори наземних роботизованих комплексів
  18. Механіки автомобільної техніки (з досвідом)
  19. Механіки броньованої техніки
  20. Звʼязківці (з досвідом)

По всім питанням писати або в особисті повідомлення в Instagram або краще в Telegram на імʼя: foka_ab3

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Дуже велике прохання писати зацікавлених людей, які точно знають чого хочуть. Одразу кидаємо резюме. Якщо вам не відповіли не одразу - не біда, з вами обовʼязково звʼяжуться! Дякую за увагу", - розповів Фокін.

Вакансії у 3-й ОШБр
Вакансії у 3-й ОШБр
Вакансії у 3-й ОШБр

Автор: 
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Топ коментарі
+21
Юра ми ж тобою пишаємось! Ти з F-16 коментар пишеш?
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20.09.2024 23:26
+16
Женіть 🤡 з дермаком з влади ...а потім і люди з'являться ... зраду з ОПи ...спинами не прикриєш !!!
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20.09.2024 23:15
+14
Щось у нас замало живих Героїв України. Зелєнскій охоче дає "Героя" загиблим. Навіть коли дають "Героя" живому то дуже швидко "чомусь" він гине на фронті. Напрошується висновок що живі Герої України владі не потрібні. А якщо в містах і селах днем з вогнем не знайти живого Героя України після 10 років війни з *********** то ставати Героєм, тобто мертвим Героєм, не хоче ніхто. Може Зєлєнскій боїться що справжній Герой України пристрелить його під час вручення медалі або трахне канделябром в скроню і припинить цей "********* цирк"? І на телемарофоні Героїв нема. Та ветеранів щось занадто часто не поважають. Та й ставлення до батьків загиблих Героїв зі сторони чиновників якесь байдуже. І от потенційний рекрут дивиться на всю цю офіційну фуйню і розуміє що рекрутується він "в один кінець", а батькам, жінці, та дітям буде тільки гірше. Де "пряник"? А його держава не пропонує. Діти та члени родин чиновників і самі чиновники та багатії не рвуться воювати за своє привілейоване становище і майно. Вони хочуть щоб це робили мобілізовані бідняки примусово. А потім ці чиновники сумно схиливши сивочолі голови скажуть "А вам, люди в берцях, велика шана" і поїдуть відпочивати від турбот життєвих на острова Карібського басейну... Сама ідея "мертвих Героїв" гнила по суті бо якщо немає живого прикладу мужності для молоді то звідки зявляться мотивовані рекрути? Жертви "бусифікації" війну не виграють...
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21.09.2024 01:29
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Женіть 🤡 з дермаком з влади ...а потім і люди з'являться ... зраду з ОПи ...спинами не прикриєш !!!
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20.09.2024 23:15 Відповісти
Луіза, маладєц!
30.09. тэбэ на карточку прійдут заработанныэ рублі.
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21.09.2024 00:15 Відповісти
Я тобі їх перешлю ...як шо шо...не ****** ...я маю право казати те шо думаю ...який може бути оптімізм ? Як вами керує говнокомандуючий зрадник !!!
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21.09.2024 00:23 Відповісти
Маєш право завалити ****** в своїй Німеччині та командувати чоловіком-ухилянтом.
Більше в тебе тут прав ніяких нема
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21.09.2024 00:48 Відповісти
Не я вибрала вам війну ... чоловік мені не треба, я вдова...
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21.09.2024 00:56 Відповісти
ну тоді сама їдь і скидай їрмака раз тобі так пече, військові без твоїх порад обійдуться
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23.09.2024 16:15 Відповісти
Не в ту сторону вогонь відкрив ...та і з ********* не напрягайся !!!
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21.09.2024 01:17 Відповісти
100%💯
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21.09.2024 09:57 Відповісти
Хто має владу гнати? У військових зараз роботи вистачає. Як ви тим переймається, то може ви і почнете?
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21.09.2024 16:47 Відповісти
Тільки що від Бутусова читало про них. Мужні люди ,такі тримають Україну на своїх плечах.
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20.09.2024 23:16 Відповісти
Новина трохи вище, - комбат Сергій Філімонов ("Вовки Да Вінчі") заявляє, що закриє свій рекрутинговий центр, якщо у них не перестануть "красти" рекрутів. Ти йдеш на конкретну посаду в конкретний підрозділ, але якесь мурло тебе перенаправляє туди, куди йому потрібно. Мотивація...
Джерело:
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21.09.2024 08:49 Відповісти
Для чого це публікувати тут? Тут же контингент,практично,на 95%-гнилі закордонні біженці-ухилянти та місцеві тилові диванні пацюки-ухилянти....
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20.09.2024 23:19 Відповісти
Юра ми ж тобою пишаємось! Ти з F-16 коментар пишеш?
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20.09.2024 23:26 Відповісти
Він з гнилих
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20.09.2024 23:30 Відповісти
Одне опудало до польщі втекло , а інше - ухилянт , чи інвалід ?
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20.09.2024 23:31 Відповісти
А ти хто?
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21.09.2024 00:11 Відповісти
підрахуй злоті !!
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20.09.2024 23:31 Відповісти
Одна надія це такі як ти.
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21.09.2024 00:13 Відповісти
Ні, це сопливий мамкин задрот, з нічним анурезом, на підгрунтті "дармових злотих"!!!!🤣🤣
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20.09.2024 23:34 Відповісти
Ще один зйобок закукурікав. Та скільки вас тут)))
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21.09.2024 00:50 Відповісти
Зйобок, твою мамку іпав, того такий вафлюк як ти, на світ виліз!!))))
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21.09.2024 08:52 Відповісти
цигана немитого спитати забули 😁
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23.09.2024 16:12 Відповісти
Юра - пенсіонер з простатитом і безсонням. А тут він відривається.
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20.09.2024 23:40 Відповісти
Жах...
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20.09.2024 23:31 Відповісти
Тащ майор, а у мене є шанс?
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21.09.2024 00:22 Відповісти
Респект, хлопці! 3 Штурмова, ви найкращі, ми в вас віримо!
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20.09.2024 23:21 Відповісти
Можна не просто вірити - можна доєднатися
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20.09.2024 23:24 Відповісти
Та нє, то Шурік просто привітав хлопців.
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20.09.2024 23:41 Відповісти
Щось у нас замало живих Героїв України. Зелєнскій охоче дає "Героя" загиблим. Навіть коли дають "Героя" живому то дуже швидко "чомусь" він гине на фронті. Напрошується висновок що живі Герої України владі не потрібні. А якщо в містах і селах днем з вогнем не знайти живого Героя України після 10 років війни з *********** то ставати Героєм, тобто мертвим Героєм, не хоче ніхто. Може Зєлєнскій боїться що справжній Герой України пристрелить його під час вручення медалі або трахне канделябром в скроню і припинить цей "********* цирк"? І на телемарофоні Героїв нема. Та ветеранів щось занадто часто не поважають. Та й ставлення до батьків загиблих Героїв зі сторони чиновників якесь байдуже. І от потенційний рекрут дивиться на всю цю офіційну фуйню і розуміє що рекрутується він "в один кінець", а батькам, жінці, та дітям буде тільки гірше. Де "пряник"? А його держава не пропонує. Діти та члени родин чиновників і самі чиновники та багатії не рвуться воювати за своє привілейоване становище і майно. Вони хочуть щоб це робили мобілізовані бідняки примусово. А потім ці чиновники сумно схиливши сивочолі голови скажуть "А вам, люди в берцях, велика шана" і поїдуть відпочивати від турбот життєвих на острова Карібського басейну... Сама ідея "мертвих Героїв" гнила по суті бо якщо немає живого прикладу мужності для молоді то звідки зявляться мотивовані рекрути? Жертви "бусифікації" війну не виграють...
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21.09.2024 01:29 Відповісти
всі патріотичноналаштовані в Лондоні переймають досвід НАТО
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21.09.2024 01:48 Відповісти
Я пробував, і товариша відмовив, він з учєбки в іншу бригаду "залетів" тепер мене кляне. То кому вірити?
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21.09.2024 01:52 Відповісти
А хто тоді зназодиться в цьому підрозділі,якщо вакантно так багато посад? Можливр там великі втрати завдяки командірам...
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21.09.2024 08:37 Відповісти
Бачу, що ти читати не вмієш, тільки розганяти зраду.
"Нарешті у зв'язку з розширенням "штатки" батальйону терміново потребується поповнення особовим складом".
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21.09.2024 08:48 Відповісти
Людина запитала, має припущення. Має на це право
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21.09.2024 09:30 Відповісти
Звичайно має право, хіба я проти.
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21.09.2024 14:42 Відповісти
Ну да, вы тут под любой новостью про ТЦК почитайте коменты, тут одни сраные ухилянты сидят, по которым не 3 ОШБ, а штрафбат плачет.
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21.09.2024 11:30 Відповісти
Є запитання після наступного посту про невдалий рекрутинг в підрозділ "Да Вінчі."
А ви впевнені, що люди саме до вас попадуть після рекрутингу??
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21.09.2024 11:35 Відповісти
велик1 втрати
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21.09.2024 13:23 Відповісти
Читаю коментарі на кшталт "женіть владу і тоді до вас підуть люди!" і не розумію хто має ту владу гнати. Військові? У них і без того роботи вистачає... А що подібні коментатори доброго для країни зробили?
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21.09.2024 16:44 Відповісти
Ви не зрозуміли . Хоча б вибачення , бо саме вони ,привели зелень до влади , це хлопці Білецького з рожевими свинками .
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21.09.2024 17:43 Відповісти
 
 