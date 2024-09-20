1-й штурмовий батальйон 3-ї ОШБр шукає людей у підрозділ: "Усі необхідні знання, навички та досвід ми забезпечимо". ПЕРЕЛІК ВАКАНСІЙ

1-й штурмовий батальйон 3-ї ОШБр опублікував список наявних у них вакансій та закликає українців долучатися до лав ЗСУ.

Відповідне оголошення розмістив на своїй сторінці у фейсбуці командир 1 штурмового батальйону 3-ї ОШБр Володимир Фокін, передає Цензор.НЕТ.

"Друзі вітаю, з ким не знайомий - мій позивний "Фока", я командир 1 штурмового батальйону @1st.shturm.bat 3 оШБР @ab3.army . 24.02.2022 року почав свій бойовий шлях солдатом.

Багато про себе розповідати не буду, краще спитайте у моїх підлеглих, тому перейду одразу до справи. Нарешті у звʼязку з розширенням "штатки" батальйону терміново потребуємо поповнення особовим складом. Головне - дисципліна та вмотивованість людини, усі необхідні знання, навички та досвід ми забезпечимо Увага, це не стосується водіїв категорії В,С та механіків з ремонту техніки та звʼязківців, усі інші професії ми навчимо Також переводимо по відношенню з інших частин, якщо вас відпускає командир

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Чому саме до нас? - ніяких "піджаків", відсутність "совковщини", 99% офіцерів виросли з солдат пройшовши важкий шлях піхотинця, дух братерства в підрозділі, ні яких "тумбочок" та іншої статутної х*ні, гідна підготовка та забезпечення особового складу усім необхідним та багато багато іншого

Кого ми шукаємо в нашу велику родину:

Оператор М2 Browning Оператор СПГ-9 Медик взводу (бажано з освітою) Механік-водій М113 Оператор-навідник М113 Номер обслуги МК-19 Номер обслуги 60мм міномету Номер обслуги 81мм міномету Номер обслуги 82мм міномету Сапери Оператор Корсару Оператор Корнету Оператор Javelin Оператори БПЛА різних типів Водії категорії В,С (з досвідом) Інженер-електрик Оператори наземних роботизованих комплексів Механіки автомобільної техніки (з досвідом) Механіки броньованої техніки Звʼязківці (з досвідом)

По всім питанням писати або в особисті повідомлення в Instagram або краще в Telegram на імʼя: foka_ab3

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Дуже велике прохання писати зацікавлених людей, які точно знають чого хочуть. Одразу кидаємо резюме. Якщо вам не відповіли не одразу - не біда, з вами обовʼязково звʼяжуться! Дякую за увагу", - розповів Фокін.





