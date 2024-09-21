23 сентября в Кривом Роге будет день траура
В понедельник, 23 сентября, в Кривом Роге Днепропетровской области будет объявлен день траура по погибшим в результате сегодняшней ракетной атаки врага.
Об этом заявил председатель Совета обороны города Кривой Рог Днепропетровской области Александр Вилкул, информирует Цензор.НЕТ.
Как сообщалось, ночью 21 сентября враг нанес ракетный удар по Кривому Рогу: 3 человека погибли, среди них - 12-летний мальчик. Впоследствии стало известно, что 12-летний Максим и его бабушка Валентина погибли в результате ракетного удара РФ по Кривому Рогу.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Igor Grytselyak
показать весь комментарий21.09.2024 13:57 Ответить Мне нравится 1
tanix pristavka
показать весь комментарий21.09.2024 16:16 Ответить Мне нравится 0
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...