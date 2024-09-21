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Кривой Рог (1302) траур (216)

23 сентября в Кривом Роге будет день траура

Наслідки удару по Кривому Рогу

В понедельник, 23 сентября, в Кривом Роге Днепропетровской области будет объявлен день траура по погибшим в результате сегодняшней ракетной атаки врага.

Об этом заявил председатель Совета обороны города Кривой Рог Днепропетровской области Александр Вилкул, информирует Цензор.НЕТ.

Смотрите: 12-летний Максим и его бабушка Валентина погибли в результате ракетного удара РФ по Кривому Рогу. ФОТО

Как сообщалось, ночью 21 сентября враг нанес ракетный удар по Кривому Рогу: 3 человека погибли, среди них - 12-летний мальчик. Впоследствии стало известно, что 12-летний Максим и его бабушка Валентина погибли в результате ракетного удара РФ по Кривому Рогу.
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Співчуваю людям,але ще рано,бо москалі після атаки на їх склади атакуватимуть і далі атакувати дітей та просто громадян(
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21.09.2024 13:57 Ответить
а всі інші дні які? дні радості та веселощів?
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21.09.2024 16:16 Ответить
 
 