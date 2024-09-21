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Кривий Ріг (1254) жалоба (153)

23 вересня у Кривому Розі буде день жалоби

Наслідки удару по Кривому Рогу

У понеділок, 23 вересня, у Кривому Розі Дніпропетровської області буде оголошено день жалоби за загиблими внаслідок сьогоднішньої ракетної атаки ворога.

Про це заявив голова Ради оборони міста Кривий Ріг Дніпропетровської області Олександр Вілкул, інформує Цензор.НЕТ.

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Як повідомлялося, вночі 21 вересня ворог завдав ракетного удару по Кривому Рогу: 3 людини загинули, серед них - 12-річний хлопчик. Згодом стало відомо, що 12-річний Максим та його бабуся Валентина загинули внаслідок ракетного удару РФ по Кривому Рогу.

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Співчуваю людям,але ще рано,бо москалі після атаки на їх склади атакуватимуть і далі атакувати дітей та просто громадян(
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21.09.2024 13:57 Відповісти
а всі інші дні які? дні радості та веселощів?
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21.09.2024 16:16 Відповісти
 
 