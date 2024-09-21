23 вересня у Кривому Розі буде день жалоби
У понеділок, 23 вересня, у Кривому Розі Дніпропетровської області буде оголошено день жалоби за загиблими внаслідок сьогоднішньої ракетної атаки ворога.
Про це заявив голова Ради оборони міста Кривий Ріг Дніпропетровської області Олександр Вілкул, інформує Цензор.НЕТ.
Як повідомлялося, вночі 21 вересня ворог завдав ракетного удару по Кривому Рогу: 3 людини загинули, серед них - 12-річний хлопчик. Згодом стало відомо, що 12-річний Максим та його бабуся Валентина загинули внаслідок ракетного удару РФ по Кривому Рогу.
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Igor Grytselyak
показати весь коментар21.09.2024 13:57 Відповісти Мені подобається 1
tanix pristavka
показати весь коментар21.09.2024 16:16 Відповісти Мені подобається 0
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