Зеленский начнет визит в США с поездки на завод, где производят 155-мм снаряды для Украины, - AP

Президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье, 22 сентября, посетит завод армейских боеприпасов в Скрентоне, что в американском штате Пенсильвания. Этот завод производит 155-мм снаряды - одни из самых критически необходимых Украине в ее борьбе против российских войск.

Об этом пишет издание AP, сообщает Цензор.НЕТ.

Двое американских чиновников сообщили, что Зеленский начнет свой визит в США с посещения завода по производству боеприпасов в Скрентоне.

Отмечается, что завод в Скрентоне один из немногих в США, где изготавливают 155-мм артиллерийские снаряды, которые используются в системах гаубиц, которые могут поражать на расстоянии до 32 километров, позволяя войскам уничтожать вражеские цели с защищенного расстояния.

AP пишет, что Украина уже получила от США более 3 миллионов таких снарядов.

Издание отмечает, что во время визита на Скрентонский завод украинского лидера будут сопровождать главный закупщик оружия для армии США Даг Буш, заместитель министра обороны США по вопросам закупок и обеспечения Билл Лаплант, а также губернатор штата Пенсильвании Бен Шапиро.

Ожидается, что Зеленский встретится с работниками завода и поблагодарит их за работу.

Напомним, ранее мы писали, что завод армейских боеприпасов в Скрентоне, что в американском штате Пенсильвания, на 50% увеличил производство артиллерийских снарядов, чтобы удовлетворить потребности ВСУ. В конце августа завод производил 36 тысяч патронов в месяц, тогда как ранее эта цифра составляла 24 тысячи.

Смотрите также: Украина бьет по складам боеприпасов в России своим оружием, - Зеленский. ВИДЕО