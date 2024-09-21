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Зеленский начнет визит в США с поездки на завод, где производят 155-мм снаряды для Украины, - AP

Зеленський розпочне візит до США з поїздки на завод, де виробляють 155-мм снаряди для України

Президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье, 22 сентября, посетит завод армейских боеприпасов в Скрентоне, что в американском штате Пенсильвания. Этот завод производит 155-мм снаряды - одни из самых критически необходимых Украине в ее борьбе против российских войск.

Об этом пишет издание AP, сообщает Цензор.НЕТ.

Двое американских чиновников сообщили, что Зеленский начнет свой визит в США с посещения завода по производству боеприпасов в Скрентоне.

Отмечается, что завод в Скрентоне один из немногих в США, где изготавливают 155-мм артиллерийские снаряды, которые используются в системах гаубиц, которые могут поражать на расстоянии до 32 километров, позволяя войскам уничтожать вражеские цели с защищенного расстояния.

AP пишет, что Украина уже получила от США более 3 миллионов таких снарядов.

Издание отмечает, что во время визита на Скрентонский завод украинского лидера будут сопровождать главный закупщик оружия для армии США Даг Буш, заместитель министра обороны США по вопросам закупок и обеспечения Билл Лаплант, а также губернатор штата Пенсильвании Бен Шапиро.

Ожидается, что Зеленский встретится с работниками завода и поблагодарит их за работу.

Напомним, ранее мы писали, что завод армейских боеприпасов в Скрентоне, что в американском штате Пенсильвания, на 50% увеличил производство артиллерийских снарядов, чтобы удовлетворить потребности ВСУ. В конце августа завод производил 36 тысяч патронов в месяц, тогда как ранее эта цифра составляла 24 тысячи.

Смотрите также: Украина бьет по складам боеприпасов в России своим оружием, - Зеленский. ВИДЕО
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Топ комментарии
+11
Ну все, "трындец" заводу... Этого "бедоносца" нельзя пускать на такие предприятия!!!
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21.09.2024 22:29
+8
У Скрентоні і без Зеленського обійдуться.

Краще в ресторані «Російський самовар» в Нью-Йорку зіграти на фортепіано і зібрати гроші на дрони.
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21.09.2024 22:52
+3
та його і в Штати пускати не потрібно було...
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21.09.2024 22:37
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Прочитає лекцію, як правильно потрібно ставити на них приціл?
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21.09.2024 22:28 Ответить
не. ну на самом деле - сильный ход. аплодирую.
простой работяга из штатов важен для геополитики. и встреча с зеленским выведет его на передовицы мировой прессы.
есть ли шото в мире для индивидуума приятней признания его заслуг. там минимум 150% норм делать станут. главное шоб эти +50% исправно летели на бестолковки русских военных солдатиков.
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21.09.2024 22:41 Ответить
у работяг-реднеков, потенциальних сторонников рижего, єтот визит может повлиять на их вибор. Но "експерти" не оценят...все шо связано с Зєлей єто, по их мнению, говно. Как будто Зєля програму пребивания в США продумал, особенно в штате где губернатор Шапиро...
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22.09.2024 13:31 Ответить
Ну все, "трындец" заводу... Этого "бедоносца" нельзя пускать на такие предприятия!!!
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21.09.2024 22:29 Ответить
та його і в Штати пускати не потрібно було...
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21.09.2024 22:37 Ответить
У Скрентоні і без Зеленського обійдуться.

Краще в ресторані «Російський самовар» в Нью-Йорку зіграти на фортепіано і зібрати гроші на дрони.
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21.09.2024 22:52 Ответить
Ну... странный ход
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22.09.2024 01:27 Ответить
Як що з ним буде єрмак,то не дивуйтесь що після його визіту щьось вибухне на заводі,чи трапиться аварія.
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22.09.2024 05:52 Ответить
читаючи коменти, зайвий раз переконуюсь в низькому інтелектуальному рівні дописувачів...
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22.09.2024 13:32 Ответить
 
 