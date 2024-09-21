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боєприпаси (2212) візит (1492) Зеленський (22429) виробництво (1553) США (21006)

Зеленський розпочне візит до США з поїздки на завод, де виробляють 155-мм снаряди для України, - AP

Зеленський розпочне візит до США з поїздки на завод, де виробляють 155-мм снаряди для України

Президент України Володимир Зеленський у неділю, 22 вересня, відвідає завод армійських боєприпасів у Скрентоні, що в американському штаті Пенсільванія. Цей завод виробляє 155-мм снаряди - одні з найбільш критично необхідних Україні у її боротьбі проти російських військ.

Про це пише видання AP, повідомляє Цензор.НЕТ.

Двоє американських чиновників повідомили, що Зеленський розпочне свій візит до США з відвідин заводу із виробництва боєприпасів у Скрентоні.

Зазначається, що завод у Скрентоні один із небагатьох у США, де виготовляють 155-мм артилерійські снаряди, які використовуються в системах гаубиць, які можуть вражати на відстані до 32 кілометрів, дозволяючи військам знищувати ворожі цілі із захищеної відстані.

AP пише, що Україна вже отримала від США понад 3 мільйони таких снарядів.

Видання зазначає, що під час візиту до Скрентонського заводу українського лідера супроводжуватимуть головний закупник зброї для армії США Даг Буш, заступник міністра оборони США з питань закупівель і забезпечення Білл Лаплант, а також губернатор штату Пенсильванії Бен Шапіро.

Очікується, що Зеленський зустрінеться із працівниками заводу та подякує їм за роботу.

Нагадаємо, раніше ми писали, що завод армійських боєприпасів у Скрентоні, що в американському штаті Пенсільванія, на 50% збільшив виробництво артилерійських снарядів, щоб задовольнити потреби ЗСУ. У кінці серпня завод виробляв 36 тисяч набоїв на місяць, тоді як раніше ця цифра становила 24 тисячі.

Читайте також: Україна почала виробляти власні 155-мм артилерійські снаряди, - радник президента Камишін
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Топ коментарі
+11
Ну все, "трындец" заводу... Этого "бедоносца" нельзя пускать на такие предприятия!!!
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21.09.2024 22:29
+8
У Скрентоні і без Зеленського обійдуться.

Краще в ресторані «Російський самовар» в Нью-Йорку зіграти на фортепіано і зібрати гроші на дрони.
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21.09.2024 22:52
+3
та його і в Штати пускати не потрібно було...
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21.09.2024 22:37
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Прочитає лекцію, як правильно потрібно ставити на них приціл?
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21.09.2024 22:28 Відповісти
не. ну на самом деле - сильный ход. аплодирую.
простой работяга из штатов важен для геополитики. и встреча с зеленским выведет его на передовицы мировой прессы.
есть ли шото в мире для индивидуума приятней признания его заслуг. там минимум 150% норм делать станут. главное шоб эти +50% исправно летели на бестолковки русских военных солдатиков.
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21.09.2024 22:41 Відповісти
у работяг-реднеков, потенциальних сторонников рижего, єтот визит может повлиять на их вибор. Но "експерти" не оценят...все шо связано с Зєлей єто, по их мнению, говно. Как будто Зєля програму пребивания в США продумал, особенно в штате где губернатор Шапиро...
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22.09.2024 13:31 Відповісти
Ну все, "трындец" заводу... Этого "бедоносца" нельзя пускать на такие предприятия!!!
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21.09.2024 22:29 Відповісти
та його і в Штати пускати не потрібно було...
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21.09.2024 22:37 Відповісти
У Скрентоні і без Зеленського обійдуться.

Краще в ресторані «Російський самовар» в Нью-Йорку зіграти на фортепіано і зібрати гроші на дрони.
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21.09.2024 22:52 Відповісти
Ну... странный ход
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22.09.2024 01:27 Відповісти
Як що з ним буде єрмак,то не дивуйтесь що після його визіту щьось вибухне на заводі,чи трапиться аварія.
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22.09.2024 05:52 Відповісти
читаючи коменти, зайвий раз переконуюсь в низькому інтелектуальному рівні дописувачів...
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22.09.2024 13:32 Відповісти
 
 