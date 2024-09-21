Зеленський розпочне візит до США з поїздки на завод, де виробляють 155-мм снаряди для України, - AP

Президент України Володимир Зеленський у неділю, 22 вересня, відвідає завод армійських боєприпасів у Скрентоні, що в американському штаті Пенсільванія. Цей завод виробляє 155-мм снаряди - одні з найбільш критично необхідних Україні у її боротьбі проти російських військ.

Про це пише видання AP, повідомляє Цензор.НЕТ.

Двоє американських чиновників повідомили, що Зеленський розпочне свій візит до США з відвідин заводу із виробництва боєприпасів у Скрентоні.

Зазначається, що завод у Скрентоні один із небагатьох у США, де виготовляють 155-мм артилерійські снаряди, які використовуються в системах гаубиць, які можуть вражати на відстані до 32 кілометрів, дозволяючи військам знищувати ворожі цілі із захищеної відстані.

AP пише, що Україна вже отримала від США понад 3 мільйони таких снарядів.

Видання зазначає, що під час візиту до Скрентонського заводу українського лідера супроводжуватимуть головний закупник зброї для армії США Даг Буш, заступник міністра оборони США з питань закупівель і забезпечення Білл Лаплант, а також губернатор штату Пенсильванії Бен Шапіро.

Очікується, що Зеленський зустрінеться із працівниками заводу та подякує їм за роботу.

Нагадаємо, раніше ми писали, що завод армійських боєприпасів у Скрентоні, що в американському штаті Пенсільванія, на 50% збільшив виробництво артилерійських снарядів, щоб задовольнити потреби ЗСУ. У кінці серпня завод виробляв 36 тисяч набоїв на місяць, тоді як раніше ця цифра становила 24 тисячі.

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