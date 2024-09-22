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Донецкая область (8780) карта (181)

Силы обороны возобновили позиции возле Зализнянского на Донетчине и продвинулись в Курской области, - DeepState

Сили оборони відновили позиції на Донеччині

21 сентября Силы обороны Украины восстановили позиции возле Зализнянского в Донецкой области и продвинулись возле Камышовки в Курской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные DeepState.

Силы Обороны Украины восстановили позиции возле Железнянского и продвинулись возле Камышовки.

Враг продвинулся в Донецкой области возле Кругляковки, Клещиевки, Красногоровки, Острого, в Невском, Северном, Торецке, Георгиевке и Максимильяновке.

Также смотрите: Армия РФ продвинулась на Донетчине: в Торецке и возле Нью-Йорка, - DeepState. КАРТА
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Топ комментарии
+8
Героям слава!!!
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22.09.2024 08:28
+5
На Донеччині все гірше і гірше. Але радує що Цензор повернувся до переможної риторики.
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22.09.2024 09:27
+4
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22.09.2024 12:40
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Кругляківка це Харківщина, а не Донеччина!
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22.09.2024 08:01 Ответить
Лізуть - може Баиден допоможе з залізом
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22.09.2024 08:13 Ответить
Героям слава!!!
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22.09.2024 08:28 Ответить
Щось довго на Донеччині наші "активно обороняються".Задум командування чи це частина "мирного плану"?
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22.09.2024 08:55 Ответить
На Донеччині все гірше і гірше. Але радує що Цензор повернувся до переможної риторики.
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22.09.2024 09:27 Ответить
Уй, та не киздіть.
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22.09.2024 10:16 Ответить
прочитав заголовок - порадів //
відкрів статтю - знову 'Ворог просунувся '!!!
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22.09.2024 11:40 Ответить
Не рви серце, сидячи вдома… Маєш можливість, допомагай ЗАХИСНИКАМ, чим зможеш!!
Слава Україні!
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22.09.2024 12:15 Ответить
Не рви серце, сидячи вдома… Маєш можливість, допомагай ЗАХИСНИКАМ України, чим зможеш!!
Слава Україні!
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22.09.2024 12:16 Ответить
Не рви серце, сидячи вдома… Маєш можливість, допомагай ЗАХИСНИКАМ України, чим зможеш!!
Слава Україні!
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22.09.2024 12:17 Ответить
Звичайно ж тобі дуже зручно сидіти в Британії і вболівати за війну до останнього українця?)
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22.09.2024 15:47 Ответить
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22.09.2024 12:40 Ответить
 
 