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Сили оборони відновили позиції біля Залізнянського на Донеччині та просунулися у Курській області, - DeepState

Сили оборони відновили позиції на Донеччині

21 вересня Сили оборони України відновили позиції біля Залізнянського у Донецькій області та просунулися біля Камишовки у Курській області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані DeepState.

Сили Оборони України відновили позиції біля Залізнянського та просунулися біля Камишовки.

Ворог просунувся на Донеччині біля Кругляківки, Кліщіївки, Красногорівки, Гострого, в Невському, Північному, Торецьку, Георгіївці та Максимільянівці.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Армія РФ просунулася на Донеччині: в Торецьку та біля Нью-Йорку, - DeepState. КАРТА

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Топ коментарі
+8
Героям слава!!!
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22.09.2024 08:28
+5
На Донеччині все гірше і гірше. Але радує що Цензор повернувся до переможної риторики.
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22.09.2024 09:27
+4
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22.09.2024 12:40
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Кругляківка це Харківщина, а не Донеччина!
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22.09.2024 08:01 Відповісти
Лізуть - може Баиден допоможе з залізом
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22.09.2024 08:13 Відповісти
Героям слава!!!
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22.09.2024 08:28 Відповісти
Щось довго на Донеччині наші "активно обороняються".Задум командування чи це частина "мирного плану"?
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22.09.2024 08:55 Відповісти
На Донеччині все гірше і гірше. Але радує що Цензор повернувся до переможної риторики.
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22.09.2024 09:27 Відповісти
Уй, та не киздіть.
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22.09.2024 10:16 Відповісти
прочитав заголовок - порадів //
відкрів статтю - знову 'Ворог просунувся '!!!
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22.09.2024 11:40 Відповісти
Не рви серце, сидячи вдома… Маєш можливість, допомагай ЗАХИСНИКАМ, чим зможеш!!
Слава Україні!
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22.09.2024 12:15 Відповісти
Не рви серце, сидячи вдома… Маєш можливість, допомагай ЗАХИСНИКАМ України, чим зможеш!!
Слава Україні!
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22.09.2024 12:16 Відповісти
Не рви серце, сидячи вдома… Маєш можливість, допомагай ЗАХИСНИКАМ України, чим зможеш!!
Слава Україні!
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22.09.2024 12:17 Відповісти
Звичайно ж тобі дуже зручно сидіти в Британії і вболівати за війну до останнього українця?)
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22.09.2024 15:47 Відповісти
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22.09.2024 12:40 Відповісти
 
 