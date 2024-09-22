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армия РФ (18050) ликвидация (3140) уничтожение (6253) Павлюк Александр (191)

За неделю Силы обороны ликвидировали 8620 оккупантов и уничтожили 1278 единиц вооружения и военной техники россиян. ИНФОГРАФИКА

Знищення техніки РФ

В течение недели с 15 по 22 сентября 2024 года потери армии РФ составляют около 8620 человек личного состава.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Александр Павлюк.

Как отмечается, существенные потери понесли и вооружение / военная техника российских войск:

  • 88 танков;
  • 159 боевых бронированных машин;
  • 224 артиллерийские системы;
  • 9 РСЗО;
  • 2 установки ППО;
  • 339 единиц автотехники;
  • 60 единиц спецтехники.

Втрати армії РФ за тиждень

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Кроме этого, украинские защитники уничтожили по меньшей мере 3 вражеские ракеты и 394 БпЛА ОТР.

Напомним, всего с начала полномасштабного вторжения украинские воины ликвидировали 642 420 российских захватчиков.
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22.09.2024 15:14 Ответить
 
 