За тиждень Сили оборони ліквідували 8620 окупантів та знищили 1278 одиниць озброєння й військової техніки росіян. ІНФОГРАФІКА
Упродовж тижня з 15 по 22 вересня 2024 року втрати армії РФ становлять близько 8620 осіб особового складу.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив командувач Сухопутних військ Збройних Сил України генерал-лейтенант Олександр Павлюк.
Як зазначається, суттєвих втрат зазнали й озброєння / військова техніка російських військ:
- 88 танків;
- 159 бойових броньованих машин;
- 224 артилерійські системи;
- 9 РСЗВ;
- 2 установки ППО;
- 339 одиниць автотехніки;
- 60 одиниць спецтехніки.
Окрім цього, українські захисники знищили щонайменше 3 ворожі ракети та 394 БпЛА ОТР.
Нагадаємо, загалом від початку повномасштабного вторгнення українські воїни ліквідували 642 420 російських загарбників.
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показати весь коментар22.09.2024 15:14 Відповісти Мені подобається 1
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